Todos le llamaban el hermanísimo

Un tertuliano inchaurrondo se quejaba de que, en algunos medios, se moteja a David Sanchez Pérez-Castejón de ‘el hermanísimo’. Se lo llevaban los demonios ante semejante falta de respeto, decía, y recordaba, en forma algo furibunda para tan temprana hora (la ignota audiencia ya habría apagado el receptor) que el aludido era un ciudadano particular que ni había sido condenado y que, por lo tanto, merecía un respeto.



Este es el argumento que cabría aplicarle al propio comentarista cuando se refiere al novio de Isabel Díaz Ayuso, quien tampoco está condenado, ni siquiera procesado, y, además, sus supuestos problemas con la Justicia ocurrieron antes de conocer incluso a la lideresa madrileña. “Delincuente confeso”, le dicen.

El cuñadísimo de Franco

Pues bien, ahora hemos sabido que no son los medios del fango quienes se inventaron lo de ‘hermanísimo’ para referirse al Von Karajan de Tetuán. Así lo llamaban en Badajoz los directores del conservatorio donde se le había creado una plaza antes incluso de que la solicitara. Era el 'hermanísimo’ en el ambiente musical pacense. Así lo conocía todo el mundo, como a Serrano Súñer le llamaban el 'cuñadísimo’ por ser cuñado de Carmen Polo, la esposa de Franco. El ‘cuñadísimo’, eso sí, sabía dónde estaba su despacho, fue diputado y hasta ocupó la cartera de Exteriores un par de años.



Un mail rescatado por la UCO recogía la conversación entre dos directores de conservatorio sobre la creación del cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación y de que ese puesto ya tenía dueño. Era para el ‘hermanísimo’. Ahora lo llamarían ‘bro’. Todo el mundo sabía por allí que este tipo, sin realizar apenas prueba de ingreso, sin currículum reseñable, sin mínima trayectoria, era el beneficiario de un título que aún no se había creado. Incluso el beneficiario había gestionado en AirBnB el alquiler de un apartamento meses antes de que se creara su plaza. Todo muy sutil, todo muy delicado, pura finezza para no levantar sospechas. Cosas de la impunidad.

Y cinco días después se le dio por vencedor en la prueba, se le concedió el título, la nómina y otras gabelas y ya está, ya era el jefe de las artes escénicas para inundar de ópera todos los rincones de tan musical provincia. Sin despeinarse. Hasta el enviaron un ayudante desde La Moncloa para que le llevara los papeles

Basta ahora con recordar las fechas en las que se produjo este episodio. El 21 de mayo de 2017, el mayor de los Sánchez Pérez-Castejón, Pedro, fue reelegido secretario general del PSOE luego de su recorrido por España a bordo de un Peugeot conducido por Koldo y acompañado por Ábalos y Cerdán. Qué singular cuadrilla. El 27 de junio, el autodenominado Azagra concurrió al examen por esa plaza que ya era suya. Un bochorno de examen, un paripé penoso. Y cinco días después se le dio por vencedor en la prueba, se le concedió el título, la nómina y otras gabelas y ya está, ya era el jefe de las artes escénicas para inundar de ópera todos los rincones de la provincia. Sin despeinarse. Hasta el enviaron un ayudante desde La Moncloa para que le llevara los papeles. Este Luis María Carrero también está imputado, por servilismo latente. Le llamaba 'hermanito' en vez de 'hermanísimo'. Despacho aún no le dieron porque nunca fue a trabajar, ¡por favor!. Hubo que improvisar una oficina a la carrera cuando la juez Beatriz Biedma avanzaba ya en sus investigaciones. Fue como una variante del garito de apuestas en El golpe de Newman y Redford pero en cutre.



El hermanísimo huele a banquillo. Malversación, prevaricación y tráfico de influencias son las imputaciones que pesan sobre él. Hace un mes cesó en su puesto, quizás a la espera de que la ley que está pergeñando aceleradamente el triministro Bolaños sea bendecida en el Congreso. Se supone que entonces esta causa, promovida por la acusación pública, irá al cesto de los papeles. Como la de Begoña. Esta ley, precipitada y caribeña, es una de las dos armas con las que cuenta Sánchez para acabar de una vez por todas con sus disgustos en los tribunales. A Ábalos, que le vayan dando. La otra iniciativa que pondrá punto final a sus angustias judiciales es la ley mordaza con la que silenciará a los medios poco acomodaticios y a los periodistas más intransigentes. El descarado asalto a Telefónica tiene mucho que ver con este plan.



Sánchez no piensa disolver las Cortes y convocar elecciones, como le reclama Feijóo. Está decidido a eternizarse en el poder como única vía de salvación a un horizonte muy complicado. Incluso en lo penal. Se le cerraron ya las puertas de Europa. Ni puesto en Bruselas, donde ya lo consideran un prepotente insufrible, ni sillón en la Otan. ¿Palacete en Dominicana, junto a Bono y otros saqueadores socialistas? Todo se andará. De momento, resiste. Su burlona ronda negociadora con los jefes de los grupos parlamentarios (excepto Vox), una astracanada por chulerías, ha evidenciado su desprecio absoluto por el Legislativo, ese estorbo inútil. "Esto parece una autocracia", dijo el líder del PP tras los treinta minutos de burla. Al fin.

El 'número 1' de la trama de los corsarios rijosos del partido del progreso se alejó ya hace mucho de los usos democráticos y se abrazó al populismo más radical, al más pur estilo caraqueño. El único gobierno chavista de la UE

Europa tiembla ante un escenario que estremece, sus líderes revolotean como gallinas aterradas y Sánchez, henchido de soberbia, acuerda medidas militares en Bruselas que desprecia luego comunicar en su país. En Moncloa se ultima ya una serie de medidas tramposas para aumentar el gasto en cañones sin pasar por las Cámaras. Huelga decir que ninguno de sus homólogos europeos haría tal cosa. El 'número 1' de la trama de los corsarios rijosos del partido del progreso se alejó ya hace mucho de los usos democráticos y se abrazó al populismo más radical, al más puro estilo caraqueño. El único gobierno chavista de la UE. Está convencido de que, sostenido por la pandilla Frankenstein que lo secunda, xenófobos, putínidos, sacristanes del mal y mercachifles del terror, resistirá lo que haga falta. 'Hasta que se le antoje', decía a gritos un ministro esta semana en el Congreso.



¡Ojo, bro! La juez valiente de Badajoz, Beatriz Biedma, la BB de las togas, va a por ti. La OCU acaba de servirle el dato decisivo para sentarlo en el banquillo. Vuelve a declarar el 25 del que viene. De ahí, a la trena. Sánchez, desbordado de ira, ha prometido que nadie lo va a tocar. "No es arrogancia si puedes sostenerlo", decía el otro. A fuerza de esperar, vamos pisoteando los días. Renard. Nos aguardan momentos de temblores y gloria.