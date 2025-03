Tierras caras y muros raros

Desde la gran manipulación de la pandemia del 2020, en Occidente, y en especial en la Europa bajo la bota totalitaria de la UE, vivimos en la permanente mentira sobre todo aquello que afecta a nuestras vidas. Cuando empezábamos a salir de la función del virus chino llegó la gran operación de la guerra de Ucrania. Embriones narrativos simplificadores y con muchas lagunas en la explicación de las relaciones causales se difundieron en los medios convencionales para señalar a los culpables que convinieran en cada momento. Así suele ser la guerra, un siniestro negocio envuelto en el celofán de las “buenas” justificaciones.

Hete aquí que el atrevido Trump va y lo casca a los cuatro vientos: que la base de la negociación para finalizar la absurda y criminal guerra de Ucrania son las llamadas tierras raras. Con el esfuerzo que habían hecho los políticos y los medios para esconder ese tema, va el americano y les chafa el cuento ese de luchar por la libertad contra Putin. Fíjense en los poéticos nombres de algunos elementos a buscar en las tierras caras: escandio, itrio, cerio, praseodimio, lutecio y unos cuantos más. Suenan muy bien en los despachos de los fondos de inversión, en la Casa Blanca, en el Kremlin y en el Zhongnanhai de Pekín. China lleva ventaja a todos los demás, pues, además de las muchas toneladas que tiene en su propio suelo –después van Vietnam, Brasil y Rusia, en orden descendente-, se ha hecho con muchos terrenos en Sudamérica y en África. España también tiene tierras caras de esas, por lo menos en Galicia, Extremadura, Montiel o las islas Canarias.

Esos elementos son muy necesarios en los usos industriales actuales y Trump aplica la lógica aplastante del negociador realista: es mejor entenderse con Rusia para la explotación de esos recursos antes de que sea demasiado tarde y Rusia acabe completamente sometida a China. En ese caso, de la civilización occidental no quedaría absolutamente nada en un par de décadas. El interés de Trump por Groenlandia está precisamente en sus tierras caras y no quiere que eso abra otro frente con Rusia. Prefiere tejer acuerdos geoestratégicos mutuamente beneficiosos. La paz en Ucrania forma parte de un plan bastante razonable para el porvenir de Occidente. Una parte tonta de Occidente -tras cuarenta años de adoctrinamiento antihumano- se opone al plan.

Los manicomios eran regidos por comisarios políticos y algunos médicos y enfermeros para suministrar píldoras y electroshocks. Algo semejante a un electroshock les han infligido a los rumanos para que no se acostumbren a votar en defensa de sus propios intereses

Sigo explorando la hipótesis de que el giro nihilista en la cultura de masas, iniciada en los 60, está en el origen de las tendencias antihumanas. Así, la degradación no cesa. Ningún día sin una nueva barbaridad. Hay que extirpar la esperanza y eliminar gente sin demasiada oposición. Inundaciones en Valencia. Recuerden.

Analogías para poder pensar: veo, en este caso, semejanzas entre la actual UE y un psiquiátrico de la era soviética. También vale el de la película El gabinete del doctor Caligari (1920) si se quita el prólogo y el epílogo que le impusieron al director Robert Wiene. Por cierto, Úrsula borda el papel de Caligari, pero como la realidad debe superar a la ficción, ella no se conforma con un Cesare, quiere un ejército de ataúdes con zombis para matar. El KGB recluía en las “psikhushkas” (psico-prisiones) a quienes consideraba disidentes con el diagnóstico de “esquizofrenia lenta”, equivalente al más reciente de “asintomático”. Los manicomios eran regidos por comisarios políticos y algunos médicos y enfermeros para suministrar píldoras y electroshocks. Algo semejante a un electroshock les han infligido a los rumanos para que no se acostumbren a votar en defensa de sus propios intereses. No vaya a ser que luego el candidato cumpla sus promesas electorales, algo inconcebible en la UE.

¿Cómo se traspasó el manicomio soviético hacia las autopercibidas democracias liberales? En la fundamentación de la hipótesis antes mencionada considero decisivo el documento promulgado por la ONU en agosto de 1987 titulado “Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Nuestro futuro común". Tal comisión estuvo presidida por Gro Harlem Brundtland. Ella fue primera ministra del gobierno de Noruega entre 1986 y 1989 por el Partido Laborista. Para atraer votantes a su derecha, hizo girar al partido hacia esas posiciones, también impuestas por la crisis económica, lo que le obligó a reducir el gasto público y a perder popularidad. Proabortista, médica y madre de cuatro hijos, se fue a vivir luego al sur de Francia. En su comisión había una fuerte presencia de países de la órbita soviética. España no participó en ella.

El informe Brundtland es el documento decisivo para fijar el concepto de sostenibilidad, la cual está estrechamente ligada con el control de la población. De hecho, dice: “Las políticas para reducir las tasas de fertilidad podrían suponer una diferencia de miles de millones en la población mundial del próximo siglo”. Conseguir esos objetivos de sostenibilidad y reducción de la población “requerirá un conjunto de opciones públicas de política que son intrínsecamente complejas y políticamente difíciles. Abandonar las políticas de un desarrollo insostenible a nivel nacional e internacional requerirá inmensos esfuerzos para informar al público y conseguir su apoyo. La comunidad científica, los grupos privados y comunitarios y las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel importante en esta tarea”.

A la vez propone “un sistema económico internacional reestructurado de cooperación. Estos retos van allende las divisiones de la soberanía nacional, de las estrategias limitadas para conseguir ganancias económicas y de las separadas disciplinas de la ciencia”. Es decir, ahí está el plan de un gobierno mundial inspirado por los comunistas de finales de los 80, pero que también sonaba muy bien a los grandes fondos de inversión. Había que suprimir las soberanías nacionales lo cual supone nuevos negocios al margen de las leyes de cada país.

Eso fue en 1987. En 1989 la URSS colapsaba, el muro de Berlín era derribado, pero una nueva semilla totalitaria había sido plantada en instituciones con mucho presupuesto. Así que quienes huían del manicomio soviético entraban en uno más sofisticado, con muros más raros, como fluidos, pues no se alcanza a ver dónde terminan.