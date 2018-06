El tiempo de los ‘gestos’

Estos días se habla mucho de gestos. Los gestos son una categoría periodística que requieren del arte de la orfebrería para aproximarse a ellos en toda su dimensión. El comentarista político está familiarizado con el “facta non verba”, tan manido en cualquier negociación, y sabe que la magnitud moral de las palabras es relativa, por eso las escudriña con el descreimiento necesario. Lo mismo con los hechos, encargados de conceder la dimensión final de las palabras: pueden contradecirlas o reafirmarlas, pero su función es clara.

Con los gestos sin embargo sucede algo que los sitúa en un particular paradero semántico. En asuntos más mundanos, es habitual que los gestos sean delatores de las intenciones que las palabras maquillan o disfrazan. Pero si la elocuencia del gesto supera al verbo, la relación que mantiene con el hecho no es menos interesante. A cuenta de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de devolver la llave de la caja al Govern de Joaquim Torra se puede obtener alguna lección. La calificación de ese hecho como “gesto”, incluso por parte del propio Ejecutivo, convierte la acción inmediatamente en algo mucho menos relevante de lo que es porque, se nos viene a decir, la intención es lo que cuenta. El PSOE la semana pasada pidió también algún gesto de normalización a Torra a cambio de levantar la supervisión financiera. Hay que suponer que es un recurso habitual conformarse con ellos cuando los hechos no son los que uno desearía.

La irresponsabilidad de esa decisión es tan flagrante que desde el PSOE se han apresurado en vestir de ‘automatismo’ la iniciativa

Claro que Sánchez no tenía mucha más alternativa que presentar como muestra de buena voluntad ese levantamiento del control de las cuentas catalanas. Si es un gesto es porque el Gobierno no está seguro de que la Generalitat vuelva a destinar recursos públicos a acciones ilegales, pero opta por esperar que no suceda porque sí confía en que las cesiones al separatismo den resultados. La irresponsabilidad de esa decisión es tan flagrante que desde el PSOE se han apresurado en vestir de ‘automatismo’ la iniciativa. Sea como sea, la distancia que va del gesto al hecho es la que hace que hoy no terminemos de tener claro si el Gobierno de España cree que es una buena idea anular la supervisión del gasto público en Cataluña.

Lo que sí tenemos son algunas pistas de los planes del PSOE respecto a la cuestión catalana. Porque si sus gestos son ambiguos sus palabras son bien claras. Fue un mal presagio el discurso de la moción de censura, en el que Sánchez habló de “escuchar a Cataluña” y resultó sencillo acordarse de tiempos pretéritos en los que existía mayor tolerancia a escuchar a líderes nacionales asumiendo la parte por el todo. La ministra Batet, poco después, se expresaba en términos similares: “Recuperar la palabra con Cataluña”. Ya que el PSOE formó parte del bloque constitucional que hoy se empeña en desunir hasta, quien sabe, si dinamitarlo, no estaría de más que los miembros del actual Gobierno no olvidaran que quien retiró la palabra a una mayoría social de catalanes contraria a la secesión, por expresarlo en sus términos, fue el anterior Govern de la Generalitat.

Es desalentador constatar que a una parte de la izquierda española la defensa de la pluralidad en Cataluña no le parece una causa por la que vale la pena dar la batalla

A una mitad les silenciaron e ignoraron y a la otra les engañaron. Conocíamos este fin de semana las afirmaciones, entre risas, de la exconsellera Ponsatí: “Jugábamos al póker e íbamos de farol”. Añadía, y ha sido esto lo menos comentado, que si el separatismo “perdió” fue por las discrepancias entre partidos independentistas. No se plantearán los dirigentes nacionalistas, ni por un segundo, que el hecho de que millones de catalanes se opusieran a su plan pudo contribuir a su estrepitoso fracaso. Esa parte de la población no existe, no es determinante, sino más bien una suerte de losa sin cuya existencia todo resultaría más sencillo. Es comprensible que el nacionalismo ignore deliberadamente en sus discursos y en su acción política a los ciudadanos no nacionalistas, pero en ningún caso más.

No son pocas las muestras de buena voluntad de quienes se aproximan al conflicto catalán con vocación mediadora. Pero antes de exigir un punto medio hay que tener claro cuántas partes implicadas existen, y no parece que nadie esté pensando en los catalanes no independentistas al proponer soluciones. Ayer se publicó un manifiesto, de cuyas buenas intenciones no dudo, abogando por un nuevo pacto constitucional para sofocar el debate catalán. En la primera frase arguyen los firmantes que la única respuesta que ha recibido el separatismo es el “repliegue del Estado”. Pues nada, tampoco existen en ese manifiesto, como no existen en las palabras de Ponsatí, millones de catalanes. Es desalentador pero parece que hay una parte de la izquierda española a la que la pluralidad de Cataluña no le parece, como la de España, algo por lo que vale la pena dar la batalla, sino más bien una nota al pie de página que estorba y entorpece sus discursos. Queda mucho por hacer para poder empezar.