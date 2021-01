Sin tetas no hay fiesta

Los Mossos han tardado más de 40 horas en desalojar una macro fiesta ilegal, una 'rave', en una nave industrial abandonada en Llinars del Vallés. Finalmente, y como el escándalo era mayúsculo, han detenido a tres de los presuntos organizadores y han desalojado a los fiesteros que se habían instalado a poca distancia del lugar. Dice el comisario David Boneta que “han apuntado las matrículas de los vehículos aparcados detectando algunas extranjeras”. Ah, y ha añadido que los Mossos actuaron con “coherencia y proporcionalidad”. Solo faltó que les llevasen chocolate caliente y churritos. Tras 40 horas, los chiquillos debían estar faltos de alimento.

Esos policías tan amables con una panda de descerebrados que no tan solo ponen en riesgo su salud sino la de todo su entorno, que van sin mascarilla, sin mantener distancia de seguridad y, encima, con chulería ante la fuerza pública, son los mismos que le pararán a usted por la calle si, por lo que sea, le pilla el toque de queda por la vía pública y le dirán qué a dónde va. Los mismos que le dirán que cierre usted su bar porque no está dentro del horario – ridículo, por cierto – que ha impuesto la Inutilidad de Cataluña, que no de otro modo puede calificarse a esa gente que solo sabe cobrar sueldos millonarios por no hacer nada o, lo que es peor, por hacerlo fatal. Es un sistema destinado a fastidiar al trabajador, a la gente respetuosa de la ley, de sus vecinos, los que creen que no todo vale ni todo se puede hacer, mientras que favorece al okupa, al vándalo, al delincuente, al tramposo.

Los angelitos allí reunidos escribían en Tuiter cosas tales como “Per bombolla, la que em surti de la polla”, que traducido es “Para burbuja, la que me salga de la …”, en alusión a su negacionismo estúpido y egocéntrico. Los mismos que, enseñando las tetas – qué manía con eso de ir con las lolas al aire, señor – se plantan ante la policía como si con eso tuvieran automáticamente toda la razón. Y menos mal que no gritaron Habeas Corpus o Quinta Enmienda.

"Uno comprende que en esta civilización blandengue y llena de hijos de papá existan personajes incapaces de empatizar con nada que no sea su persona

Vamos a ver si nos entendemos. Que la policía no quiera emplear la fuerza como primer recurso ante una masa de especímenes asilvestrados, para evitar males mayores, me parece prudente y sensato. Que tarden 40 horas, en cambio, me parece una negligencia y que no se planten ante los chulitos o chulitas de turno es ya para morirse de vergüenza. Uno comprende que en esta civilización blandengue y llena de hijos de papá existan personajes incapaces de empatizar con nada que no sea su persona, tetas incluidas. Que tengan más derechos que los demás, no. Porque si las dueñas de un bar de comidas caseras en mi calle, que están dejándose la vida para no bajar la persiana porque viven de eso, mañana montan, ya no una fiesta 'rave', sino que dan comidas en horarios no autorizados, se les caerá el pelo. Lo mismo digo de todos los restauradores, propietarios de locales de ocio nocturno, de la gente que tiene un hotel y no sabe cómo aguantar porque las ayudas no les llegan ni les llegarán, que en este país solo te dan cancha si eres amiguete del que manda.

Visto lo cual, y a sabiendas que estas 'raves' las organizan clanes de delincuentes que desean obtener dinero fácil como hicieron los gánsteres norteamericanos con la Ley Seca, y por lo tanto no van a dejarse de hacer y menos con una policía y unos políticos tan flojeras, mi consejo a todo el mundo que tenga un bar o similar es que se ponga en tetas. Como suena. Enseñen las domingas, previo pintarrajeo de las mismas, griten muy fuerte “Eheheheh” cuando se acerque la policía, digan que tienen derecho a divertirse, vociferen eslóganes en favor de la ocupación o contra el heteropatriarcado. Y déjense de pagar impuestos o cumplir la normativa, coño. Que aquí los políticos solo gobiernan para los delincuentes y las personas honradas tenemos todas las de perder.

Venga, a enseñar las tetas que ya pagarán los autónomos la fiesta.