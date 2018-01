Y el sucesor de Rajoy se llama… Mariano

Lo que pasa es que no os enteráis y queréis siempre ir más allá cuando el partido no está hoy en eso ni muchísimo menos. Que yo sepa, y algo sé, créeme, Mariano no va a marcharse porque no tiene ganas de abandonar en absoluto. Piensa un poco y analiza lo mal que lo pasó en la primera legislatura, cuando la posibilidad cierta de un rescate por parte la Unión Europea fue lo único que le ha quitado el sueño en su vida. Ahí donde lo ves sufrió mucho, tanto que decidió aplicar su máxima personal una vez más: el que resiste, gana. Y ganó, ya lo viste, conjuró contra todo pronóstico la llegada, casi inminente, de los ‘hombres de negro’ y salvó la situación al borde de la campana. Ya lo conoces, es como es, por eso decidió seguir y presentarse de nuevo. Otros cuatro años, sí, pero ¡joder cómo están siendo!, con Cataluña como el clavo de un zapato que apenas le ha dejado respirar. Ha sido, eso me lo tienes que reconocer, el único presidente que ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución y no había precedentes. Tuvo coraje y se asesoró lo indecible antes de actuar. Nos pedía jurisprudencia y le decíamos que no había. Se arriesgó y le salió bien, pero Puigdemont le está dando la legislatura.

[‘Alberto Núñez Feijóo no va a hacer nada en contra del presidente, y sólo bajará a Madrid si Rajoy se lo pide’]

Si pensó en algún momento retirarse tras nueve años en el poder, yo creo que ahora sigue teniendo clavada la espina derivada de su convicción de que necesita cuatro años de gobierno tranquilo, que se los merece, por eso dice que tiene ganas de continuar y que se siente bien. Tiene sesenta y dos tacos, pero bien llevados porque se cuida y nunca ha cometido excesos. Resulta curioso verle a las siete en punto, cada mañana, como un clavo, andando deprisa, porque correr no corre, en la cinta mecánica que tiene en Moncloa. Por si no lo sabes, hace tiempo que dejó de fumar puros, a raíz de la muerte de su hermano, y sólo bebe un poco de vino y algún whisky ocasional, Cardhu es su predilecto.

[‘¿Soraya...?, otro nombre igual que el de Alberto, pero con menos posibilidades. El presidente ha tenido que salvarla de las críticas internas del partido’]

Fíjate, si lo de Cataluña le sale bien, yo apostaría porque se presenta de nuevo en 2020. Por el partido no va a haber problemas, todo el mundo va a aceptar lo que él diga. Tiene la suerte de que nadie, y cuando digo nadie es nadie, le va a obligar a nada. El PP cerrará filas con lo que decida. ¿Alberto Núñez Feijóo, dices?, el primero; de verdad que los periodistas le tenéis la matrícula cambiada. Alberto no va a hacer nada en contra de Mariano y jamás será alternativa para liderar el partido. Sólo bajará a Madrid en el caso de que Rajoy se lo pida, nada más. ¿Posibles sucesores? Hoy ninguno; así de claro. ¿Cristina Cifuentes?, es lista, habla bien, tiene buena imagen y, sobre todo, os tiene sojuzgados a los periodistas. Es cierto que es mujer, pertenece a otra generación y tiene un aire “progre”, pero justamente por eso no cuenta con el apoyo mayoritario del partido y mucho tenían que cambiar las cosas para que tuviera alguna chance de cara al futuro. Olvídate, que no va a ser candidata, te lo digo yo. Antes que ella estaría Feijóo, pero te repito que sólo en el caso de que Mariano quiera, sólo en ese caso.

[‘¿Cristina Cifuentes? Tiene un aire “progre”, pero justamente por eso no cuenta con el apoyo mayoritario del partido’]

No, si podéis lanzar nombres sin parar, así os divertís, pero eso no quiere decir que acertéis. Yo te hablo con conocimiento de causa, que para eso estoy en el partido y trato con todos todo el tiempo, me puedes creer o no, pero te aseguro que te digo la verdad. ¿Soraya...?, otro nombre igual que el de Alberto, pero con menos posibilidades. El presidente ha tenido que salvarla de las críticas internas del partido después del desastre de Cataluña, que era su jurisdicción. Está muy preparada intelectualmente, pero le falta experiencia política en solitario, sin tutela. No te digo que en algún momento no haya acariciado la posibilidad, pero puedes apostar dólares contra galletas a que no va a ser candidata jamás. La vice es absolutamente fiel a Rajoy y ya te anuncio, lo comprobarás tu mismo, que se irá en el mismo momento en que lo haga Mariano. Sólo jugaría la carta de la sucesión si el presi se lo indicara y eso no va a suceder, tenlo por seguro.

[‘Una posibilidad real, sólo si Rajoy así lo decide, es Ana Pastor. Encarnaría una suerte de continuidad, pero con personalidad propia’]

Tú y tus colegas periodistas podéis seguir con la lista, pero corréis el peligro de no dar una. Por cierto, entre todos los nombres que barajáis en los medios os olvidáis de uno que para mí, y para cada vez más gente en el partido, podía ser una buena alternativa. Hablo de Ana Pastor, tan cercana y amiga de Rajoy que encarnaría una especie de “marianismo sin Mariano”. Una continuidad con personalidad propia, porque Ana la tiene. Su imagen en la opinión pública no pude ser mejor, la gente la percibe como una política seria y eficiente. Ya ha sido dos veces ministra y ahora, en la presidencia del Congreso de los Diputados, está adquiriendo un barniz institucional que no le viene nada mal. Llegado el caso seria, a mi juicio, la mejor opción y, además, es mujer, pero con experiencia y criterio, no es Andrea Levy, para entendernos. Yo que vosotros no la perdía de vista. ¿Qué no tiene esa ambición?, tienes razón, en absoluto, pero si se lo pide Rajoy no dudes de que aceptaría.

Venga, un segundo café y me vuelvo al despacho. Espero haberte ayudado a entender lo que pasa y la risa floja que nos entra cuando leemos en la prensa que ‘la incertidumbre sobre el futuro de Rajoy se adueña del PP’. ¿Qué por qué? Ya te lo he dicho y si quieres, o no te ha quedado suficientemente claro, te lo repito de nuevo antes de irme: el presidente a fecha de hoy está considerando muy seriamente continuar. Cree que tiene derecho a hacerlo e íntimamente está convencido de que se lo merece después de que la crisis y los independentistas catalanes le hayan hecho sufrir más de lo que esperaba. Pedimos la cuenta ya, ahora sí que me voy, que tengo una tarde de mucho lío. Ya sabes cómo está la cosa. El presidente ordena y manda en el partido sin oposición alguna, por eso, a fecha de hoy, el sucesor de Rajoy se llama Mariano”.