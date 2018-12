No, no somos Laura Luelmo

Ni usted ni yo, lector, somos Laura Luelmo. Usted, porque está leyendo estas líneas y yo, porque las estoy escribiendo. Ni usted ni yo somos Laura Luelmo, porque no esperamos en la cámara helada de un anatómico forense ni viajaremos en una caja de madera de vuelta al pueblo de Zamora del que jamás debimos salir. No somos Laura Luelmo, lector, porque ni usted ni yo tenemos 26 años y porque ella ya no podrá cumplir más de los que tenía cuando Bernardo Montoya la violó y la mató.

No, lector. Ni usted ni yo somos Laura Luelmo. Y menos mal. Menos mal, porque nadie dará discursos de falsa solemnidad en nuestro honor ni pedirá leyes que serán incumplidas o archivadas. Menos mal, porque nadie usará nuestra memoria como reclamo en una campaña en la que podríamos no estar de acuerdo ni encabezarán una manifestación con nuestro rostro impreso en una tela. Menos mal, porque nuestro retrato no aparecerá en bucle, una y otra vez junto a la foto de un verdugo vulgar y zafio en los informativos. Recuerde lector, ni usted ni yo somos Laura Luelmo.

Bernardo Montoya apareció por ese raro azar que hace coincidir a una maestra que viene a enseñar con un convicto que completaba una condena de 17 años por asesinato

Al centauro Éurito, el más bestial de los bestiales, como escribió Ovidio en su Metamorfosis, le ardía el corazón tanto por el vino como por la visión de la novia a punto de subir al altar que se cruzaba en su camino. Cuando reinaba la embriaguez en el cuerpo de Éurito, se duplicaba la lujuria en aquel hombre-caballo que igual podía subir a su grupa a una joven recién desposada y llevarla, como a Hipodamía, con las ropas desgarradas para servirse de ella en un prado pintado por Rubens. Pero este, lector, no es un rapto mitológico, ni Laura Luelmo una ninfa ultrajada por una criatura sobrenatural. No, lector.

Laura Luelmo era una joven profesora de arte que debía hacer una suplencia en la escuela de un pueblo. Quizá llevaba entre sus cosas alguna estampa de la escuela de Flandes para enseñar a sus alumnos que en la vida hay cosas hermosas y necesarias, que siempre se puede aspirar a más belleza y conocimiento, que la educación es algo que hace mejores y más libres a quienes la reciben. Todo eso se lo podría haber dicho, pero Laura Luelmo no llegó a hacerlo. Alguien, una bestia del mundo real, se cruzó en su camino. Apareció ahí, plantado por ese raro azar que hace coincidir a una profesora forastera con un convicto, un hombre que ese día, justo ése y no otro, salió de la cárcel en la que completaba una condena de 17 años por asesinato.

Aunque todo haría pensar que por un lado van los virtuosos e instruidos, y del otro los mostrencos e ignorantes, Laura Luelmo y Montoya se cruzaron

Cuando Laura Luelmo tenía nueve años, ya su verdugo estaba en la cárcel. Y aunque todo haría pensar que dos seres así nunca llegarían a encontrarse, que por un lado van en esta vida los virtuosos e instruidos, y del otro los mostrencos e ignorantes, Laura Luelmo y Bernardo Montoya se cruzaron. Después de eso, lector, ella no volvió viva a casa. Sencillamente no volvió. Por eso, lector, porque a ella la separa de usted y de mí un hilo de sangre tibia, no podemos ni seremos jamás Laura Luelmo. Al menos no hasta que nos alcance nuestro verdugo, agazapado hasta entonces en algún lugar del camino. No, lector. Ni usted ni yo somos Laura Luelmo, aunque en Twitter le digan lo contrario.