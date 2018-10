¡Qué solos se quedan los muertos!

Si se quiere la independencia hay dos vías posibles, según el profesor AgustíColominas. Con muertos, que es lo más frecuente históricamente hablando, o sin muertos, que se tarda más. Pero ¿alguien les ha preguntado a los muertos lo que ellos prefieren?

La esterilidad del camposanto

De un cementerio no pueden salir más que dos cosas: emociones personales y lecciones históricas. Ninguna idea, ningún postulado científico, nada que tenga que ver con la razón y la lógica, si exceptuamos la inevitable ley física que nos dice aquello de “Considera, ánima pura, que hemos venido a este mundo a morir”. Añado una tercera cosa, y es que la poesía, hermana de la reflexión filosófica, puede anidar perfectamente entre lápidas y panteones. Poesía lúgubre, cierto, romántica, decimonónica, pero poesía, al fin y al cabo.

A Bécquer, como a toda su generación, el camposanto le fascinaba. De ahí nació el célebre poema “Cerraron sus ojos…”, en el que encontramos los conocidos versos “¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu podredumbre y cieno? No sé; pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, aunque es fuerza a hacerlo, ¡a dejar tan tristes, tan solos los muertos!”.

¿Habrá considerado Agustí, en su calidad de historiador, la soledad del muerto en aras de una ideología determinada? ¿Conoce si esos cadáveres, sabiendo lo que sabemos ahora, habrían entregado gustosos sus vidas en aras de determinada idea? Porque estas son cambiantes, como la moral, y cada época tiene las suyas propias. Hablar de muertos en el contexto político incide aún más en lo que digo. Mi discrepancia acerca de la frase de Colominas es total; en primer lugar, porque nadie en el bloque neo convergente ha buscado, ya no la muerte, sino el mínimo sacrificio personal, véase a Puigdemont acurrucado en un maletero como una vieja manta, huyendo de la justicia y, ya que estamos, de sus compañeros a los que había exhortado a acudir al despacho como si nada pasase; en segundo lugar, porque a pocos centenares de kilómetros de Cataluña se conoce la muerte de primera mano, y me refiero al País Vasco y a su terrible lacra etarra.

Tengo para mí que el separatismo, y especialmente sus líderes, viven en un cementerio, sí, pero ideológico, porque está plagado de eufemismos que, como ustedes sabrán, son el mejor escondite y aún sepultura de la verdad. El mismo Agustí lo dijo públicamente en cierta ocasión: “Yo me inventé lo del derecho a decidir, una chorrada que no quiere decir nada”. ¿Hay muertos que celebren estarlo por culpa de una chorrada? ¿Por un eufemismo? ¿Por un calentón verbal? Lo dudamos mucho, y se nos antoja que el profesor de historia que es Colominas debe pensar lo mismo.

Ahora bien, en su calidad de ideólogo del proceso, Colominas debería medir más sus expresiones, porque en este país estamos de muertos hasta formar parvas. No hay familia, sea del bando que sea, que no tenga una buena ración de personas asesinadas, digámoslo claramente, por estos o por aquellos, no hay historias personales o colectivas que no hayan conocido el horror del zarpazo brutal que te arrebata a un ser querido por la maldita cuestión política. Del maestro republicano asesinado en una cuneta de manera vil y ruin al pobre tendero torturado en una checa y luego muerto entre terribles tormentos por ir a misa, el tapiz del odio se ha tejido de manera constante a lo largo de la historia de esta tierra tan vieja, tan agotada, tan pródiga en cultivar la semilla del odio y, en cambio, tan cicatera en abonar la del perdón, la de la paz, la de la piedad, como pedía Azaña en su conocido discurso.

Creo que Colominas es una voz tremendamente autorizada en las filas separatistas, así como también sé, porque lo conozco y he tenido trato personal con él, que es persona de expansiones verbales fulminantes, viscerales, que van directas al hígado. No es a ésa persona a la que me dirijo, sino a quien se sabe referente y, en función de tal condición, ha de cuidar lo que dice. Afirmar que, si no se opta por los muertos, es decir, por la violencia, se tarda mucho más en lograr la independencia, pone en estado de alerta a los que siguen la consigna de HeribertBarrera, ya saben, aquel “Tenimpressa!”, tenemos prisa, es invocar un fantasma muy peligroso, es, en suma, conjurar un espectro que siempre acaba en el mismo lugar: la fosa común.

Somos muertos que aún respiran

Ahora que la desmemoria, cuando no la tergiversación de nuestra historia, está tan de moda, sería oportuno recordar un poco de dónde venimos. Nuestro pasado, y eso lo sabe muy bien Agustí, no es precisamente para ir presumiendo por ahí. No creo que ninguna nación pueda hacerlo demasiado, claro, pero nuestro caso es especialmente terrible. Nos hemos pasado la historia luchando los unos contra los otros, expulsando a quien no nos acomodaba, encarcelando al opositor, pasando por las armas al disidente. Me da igual que lo hayan hecho estos o aquellos, que hablemos de los Reyes Católicos y los judíos que de Fernando VII y los liberales, de Franco o de la República, es indiferente, porque, al final, lo único que nos quedan son los muertos. Lo dejó muy claro JuliánZugazagoitia cuando exclamó completamente destrozado por dentro el terrible “¿A que suenas España, cuando no suenas a muerte?”.

Y los muertos no hablan con palabras audibles, pero sí que lo hacen desde su silencio estremecedor, brutal, con la pedagogía dura, pero verdadera, que otorga la muerte. Nos dicen que deberíamos pensar menos en el más allá y más en el más aquí, menos en los honores y las medallas a posteriori y más en los que se rinden en vida de los interesados, más en la vida que en la muerte. No estoy diciendo que reflexionar acerca de nuestra condición mortal sea baladí, al contrario, digo que la política ha de ser esperanza, luz, lógica, debate y sensatez, lo contrario de ese romanticismo alemán, nefasto para el mundo, que cayó en la ensoñación del Valhalla y la utilidad del cadáver.

Esta es una tarea que nos compete a todos, hablar razonablemente, abiertamente, lúcidamente, sin caer en el tópico, la consigna, la frase que nos dicta la víscera, el insulto reduccionista que nada significa, en fin, dialogar y no monologar. Esa es la cualidad que distingue al vivo del muerto, porque mientras nosotros siempre tenemos esa posibilidad, la de la interpelación y su respuesta, el muerto nada dice, aunque mucho sepa. No, Agustí, no es intelectualmente acertado hablar de si las cosas llegan con mayor o menor rapidez en función de que hayan muertos de por medio, porque a estas alturas el razonamiento es tan falaz como peligroso. Bien sabemos que hay quien estaría encantado de poder exhibir un ataúd con un cuerpo dentro para poder gritar “¡Mirad lo que nos han hecho!”, de la misma forma que también sabemos a qué catástrofe conduce eso.

Visitar un cementerio o la UCI de un hospital, que tú, como yo, conocemos tan bien, ha de llevarnos a reflexionar acerca de nuestra condición mortal para hacernos abdicar de tanto orgullo, de tanta soberbia, de tanta vanidad. Nada encontraremos en los cementerios más que tristeza, prólogo inevitable de la depresión. Si a algo nos invitan estos lugares, es a la vida. Recuerdo, a propósito de esto que escribo, una escena de la película “SalvaralsoldadoRyan” en la que Ryan, ya mayor, visita el cementerio de Normandía en el que está enterrado, entre miles de soldados aliados, el oficial que salva su vida. Ryan le dice a su mujer “Dime que he vivido una vida digna, que he sido digno del sacrificio que hicieron por mí”.

Esa debería ser el mejor ejemplo de lo que intento decirte, Agustí, que los muertos solo deben conducirnos a ser mejores en vida, a ser más dignos, a intentar no caer en sus yerros, en sus faltas, en sus pecados. Me temo que Cataluña esté tan rota en estos momentos que tales intenciones no sirvan de mucho, pero es por eso que deberíamos pensar menos en los muertos y su utilidad, centrándonos más en los vivos. Si más no, porque nosotros lo estamos y, aunque seamos cadáveres en potencia, sería menester llegar al aliento sin violencias ni atajos.

Morir en la cama rodeado de tus seres queridos, ese es el paradigma. El resto se me antoja peligroso, más aún, un fracaso de todo lo que representa la herencia del humanismo. Y de fracasos, al igual que de muertos, esta tierra está más que sobrada.