Entre crisis

Hace poco más de diez años algunos descubrieron que el genio financiero precede a la caída; también que la ilusión, la esperanza ilimitada y el optimismo irracional no presagia nada bueno, y que el eslogan «tan seguro como una casa» era una falacia (J.K. Galbraith). Comprendieron que «informado» con frecuencia quiere decir «arruinado» (H. Balzac), que no hay nada más riesgoso que aquello que hacen con el dinero los banqueros (L. Brandeis) y que los gobiernos y las instituciones pueden estar en manos de gente que tiene menos criterio que usted mismo. Y que mienten, y que lo hacen continuamente. Eso sí, es por nuestro bien y nuestro interés (Condorcet).

Desde Lehman Brothers y hasta este primer año de la peste china hemos vivido un entreacto. Una década que ha servido para el rearme ideológico y de acción de los nuevos planificadores sociales, más preparados y convencidos que nunca en su objetivo de reformar la sociedad de arriba abajo. Una década que dará paso a otra que nos llevará hasta 2030, cuando podremos recordar a A. de Tocqueville, quien nos advirtió que los sistemas democráticos pueden destruirse desde dentro y que cuando no se prioriza la «democracia militante» normalmente asistimos a la construcción de una tiranía militante; también a Gustave Le Bon, que estaba en lo cierto cuando alertó sobre la importancia de la legislación electoral y los comités electorales, sugiriendo además que el sistema democrático nos lleva recurrentemente a procesos de sugestión de masas en los que ascienden quienes más y mejor saben precipitar a los ciudadanos unos contra otros. De hecho, en el ascenso de la nueva clase (M. Djilas) en las democracias actuales este parece ser el plan. Entre sus protagonistas los hay rudos y violentos, pero también gente presentable y con estudios universitarios. Estos últimos son seguramente los más peligrosos.

Esta próxima década nos va a precipitar a unos contra otros promoviendo un odio generalizado por razones ideológicas, de religión, sexo, condición o estatus

Esta próxima década, pasado ya el periodo de entre crisis, en efecto, nos va a precipitar a unos contra otros promoviendo un odio generalizado por razones ideológicas, de religión, sexo, condición, estatus social o simple pensamiento. Llegaremos a un punto tan elaborado del programa comunistizante, que el odio de clase se convertirá en credo religioso, se propagará como nunca y se hará en nombre de la igualdad, siendo omnipresente en las aulas educativas, como de hecho ya sucede en ciertos lugares aventajados. Los autodenominados antifascistas son ya los más fascistas (W. Churchill) por mucho que algunos de ellos citen a Stuart Mill, I. Berlin, y hasta se atrevan con la paradoja de K.Popper.

En 2030 comprobaremos que esta secta que surge con el cruce entre socialismo y nacionalismo, una banda de malhechores (A. Wat), puede aspirar a conformar una hegemonía electoral que, apuntalada por la estructura subvencionada y los medios de comunicación, difícilmente se podrá revertir; ni siquiera como consecuencia de una debacle económica y la desigualdad que ellos mismos provocan. Daremos la razón a E. Hemingway en aquello de que «en determinadas circunstancias los gobiernos ya no pueden mantenerse en el poder por medios honestos, pero se mantienen», y también a M. Houellebecq, que seguirá escondido, por su advertencia sobre la gran sustitución.

Deuda e impuestos

Con seguridad, entenderemos mejor a Jordan Peterson y sus enseñanzas, y nos preguntaremos por el hecho de que al nazismo le sucedió una profunda reflexión y sin embargo al socialismo colectivista nunca le sucede nada igual. Siendo, como es, la peor de todas las ideologías posibles; sus seres de luz y de acción nunca son responsables de los males que provocan. La culpa siempre es externa y ellos pueden seguir pavoneándose en los hemiciclos ofreciendo bonos sociales a cuenta de deuda e impuestos, acusándonos a discreción a los demás con absoluta frivolidad y con el único propósito de acelerar la degradación social y ampliar la cuota de dependientes.

La opinión pública y la población con estudios seguirá creyendo en 2030 que el capitalismo no funciona, que tiene que conseguir los mismos resultados que el socialismo, pero al socialismo no se le exige conseguir los mismos resultados que ha logrado el capitalismo. Recordaremos a A. Glucksmann y también a J.F. Revel, para darles la razón en aquello de que en las sociedades democráticas nos llegamos a convertir en los defensores de nuestros peores enemigos, citaremos Occidente contra Occidente y maldeciremos al psicópata de Gramsci, cuyo catecismo político se encuentra en plena aplicación y nos revela aquello de: afirmación, repetición, difusión y contagio; simplismo, irritabilidad, sugestibilidad, exageración de sentimientos y al final, siempre, influencia y ejercicio de poder de los líderes. Y así es como después de este entreacto, en una década, conseguiremos que la mayoría de individuos dejen de ser ellos mismos y se acomoden en el nuevo Gulag -también de corte tecnológico- por no haber visto venir el peligro (A. Solzhenitsyn). Dejándose llevar en la realidad y en la virtualidad por los sentimientos más contradictorios, sin preguntarse por una alternativa ni tampoco qué han hecho con ellos.

"Cuando crees que lo has visto todo compruebas que la barbarie arrincona una lengua como preámbulo de la destrucción de una nación, y nadie se escandaliza con la intensidad debida

Cierto es que ya se escuchan lamentos tipo «esto no puede seguir así», pero esto sigue así porque no ha llegado el último momento. Porque cuando crees que lo has visto todo compruebas que la barbarie arrincona una lengua como preámbulo de la destrucción de una nación, y nadie se escandaliza con la intensidad debida. Ahora bien, Chateaubriand nos enseñó que la existencia de las naciones es más larga que la de los individuos y nos recuerda que el Bajo Imperio tardó cuatro siglos en morir; veremos.Pareciera todo una conspiración, pero si fuera de tipo material ésta acaba en cuanto se detiene al que lleva el cuchillo, pero si estamos ante una conspiración moral, como lo es el procès o esta nueva mezcla de socialismo, nacionalismo y criminalidad, entonces no acabará nunca. Prepárese, pues en este mundo que viene el secreto para sobrevivir puede que sea dejar tan pocas pistas como sea posible, pues hoy existen a nuestro alrededor más inquisidores que nunca y la libertad se ha convertido en algo costoso y preciado, casi clandestino. Decía J. Roth que «en este hotel la gente tiene buena memoria, en un tiempo alguien puede pasar por aquí y hacer preguntas sobre usted». Y usted ya no será lo importante, sino lo que alguien diga sobre usted, sus actos y pensamientos.

Ni el genio de Grecia, de Homero, Hesíodo, Demóstenes, Tácito, Temístocles o Plinio vale ya nada, menos todo lo conocido en el siglo XX, es el talento de los propagandistas de la Agenda 2030 y su acción lo que cuenta. Estamos dispuestos a creer firmemente en sus mentiras.