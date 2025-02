Nunca se ha plasmado la esquizofrenia en la que vive España como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de esta semana. Con Madrid a la cabeza, todas las comunidades autónomas lideradas por el PP se marcharon en protesta por la alcaldada de Sánchez al condonar la deuda separata catalana, más propia de un cacique caribeño que de un político europeo. Don Miguel Ángel García Martín, a la sazón consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, lo dejaba claro: “El Gobierno de Madrid estudiará un posible recurso ante la condonación de deuda que le va a costar 483 euros a cada madrileño”. No puede extrañar que Isabel Díaz Ayuso sea la más odiada por el sanchismo, porque es la líder del movimiento de rebeldía ante esta dictablanda – o no tan blanda – que nos impone el sanchismo, encarnación actual de la izquierda más torpe, inculta, sectaria y anti española.

Es Ayuso la que ha conseguido atraer a Madrid el talento, las inversiones, los eventos culturales, el turismo. Es Ayuso la que demuestra que bajando impuestos la economía crece

Son muchas las voces que se han alzado por ese pizzu, pago al mafioso, que Sánchez otorga al separatismo catalán para poder contar con sus votos, Felipe González sin ir más lejos, pero la que provoca compras extras de papel higiénico en Moncloa es Ayuso. Porque siempre es Ayuso. Es Ayuso la que gana con mayorías absolutas. Es Ayuso la quien hizo abandonar la política a Pablo Iglesias, que creía que lo suyo en Madrid iba a ser un simple refresco en la toilette. Es Ayuso quien ha descabalado a todo candidato socialista que se le ha puesto por delante. Es Ayuso la que fue modelo a seguir durante la terrible pandemia, porque cuando Sánchez iba, la presidenta ya había ido y vuelto. Es Ayuso la que ha conseguido atraer a Madrid el talento, las inversiones, los eventos culturales, el turismo. Es Ayuso la que demuestra que bajando impuestos la economía crece. Por eso la odian, que aunque sea palabra fuerte no es menos cierto. Así que cuando la presidenta piensa recurrir a la justicia la condonación – que no es tal, porque el ajo habrá que pagarlo entre todos igualmente, a ver si se enteran que aquí sólo hay un bolsillo, el de España –la zurdería montada del Canadá se ha estremecido de pavor. Ya no es que las CCAA del PP– todas, excepto Cataluña, Vascongadas, Navarra, Asturias , Canarias y Castilla La Mancha – hayan decidido dar plantón a la tropelía sanchesca.

El pulso que mantiene con Sánchez es un duelo por dos ideas de España opuestas. Sánchez, simplemente, ni cree en España ni en nada que no sea Sánchez, y le da lo mismo indultar, amnistiar y perdonar deuda a golpistas

Sin restarle un ápice de importancia, lo mollar es que la que abandera el discurso, la que se pone al frente de la carga del Regimiento de Alcántara, la que enarbola sable y estandarte es Ayuso. Tiene su lógica, dado que Madrid es la comunidad más perjudicada por el estipendio que Sánchez paga con el dinero de todos. Aunque estoy convencido de que, independientemente de que Ayuso obra siempre en defensa de los madrileños, en su mente está España en su globalidad. El pulso que mantiene con Sánchez es un duelo por dos ideas de España opuestas. Sánchez, simplemente, ni cree en España ni en nada que no sea Sánchez, y le da lo mismo indultar, amnistiar y perdonar deuda a golpistas que gobernar con los amigos del nueve milímetros Parabellum que darse piquitos con los herederos de Paracuellos del Jarama.

Hay basura en La Moncloa

Ayuso sí cree en España, en la libertad, en la igualdad de derechos entre los españoles. No debe ir muy desencaminada, porque puede ir sola por la calle de abrazo en abrazo por todo el territorio nacional, mientras que Sánchez no se atreve ni a sacar la basura –en Moncloa tienen much – porque le cae la mundial. Como catalán, siento una envidia tremenda de los madrileños. Ojalá tuviésemos a una Ayuso en Cataluña, decía un amigo mío que, para más INRI, es separata. Pero, claro, tiene un pequeño negocio y está harto de farfollas, tres por cientos y, digámoslo ya, mantener a tanto vago e inepto. También oí decir no hace mucho a un sociata pesecero “Cony, esta Ayuso, siempre la Ayuso, nos la encontramos hasta en la sopa. ¿Por qué no se retira y nos deja en paz?” Siempre es Ayuso. Ahí lo dejo.