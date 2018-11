El Excelentísimo señor don Juan Gabriel Rufián Romero, por mal nombre Gabriel Rufián, diputado en el Congreso por el grupo de ERC, se puso en pie en su escaño, tomó aire y asomó los dientecillos detrás de la sonrisa. Luego echó la mano diestra al bolsillo muy a la torera, pidió al ministro de Exteriores –Ecxmo. Sr. Don Josep Borrell Fontenelles– que le mirase bien, como hacen los matones de las películas con el tipo al que en un minuto van a romper los huesos, y, con ensayada voz metálica, le dijo que era el ministro más indigno de la historia de la democracia española, que era un mentiroso, un hooligan de la extrema derecha y, por tanto, una vergüenza para su partido.

Se armó la de Dios nuestro Señor. Como deseaba, y había previsto, el (señor) Rufián.

Ahí el señor ministro cometió un error. Con la voz calmada de quien tiene cierta educación, alguna edad, amplia experiencia parlamentaria y ha escrito una docena de libros, replicó al (señor) Rufián que, con su intervención, acababa de lanzar al hemiciclo –una vez más– la “mezcla de serrín y estiércol, que es lo único que es usted capaz de producir”.

No, señor Borrell. No, no, no, señor Borrell. Muy mal. ¿Por qué mezcla usted al serrín en este asunto, vamos a ver? ¿Dónde ve usted el serrín en las palabras del (señor) Rufián? ¿Qué culpa tiene el serrín, que está tranquilo en su mata, de lo que expele el (señor) Rufián por esa boca? Un poco de respeto por la industria maderera, señor ministro.

Se sentía Cristo triunfante. El (señor) Rufián exhibe una evidente necesidad de ser vitoreado por los suyos y a la vez denostado por todos los demás

El (señor) Rufián no es ningún imbécil, vaya eso por delante. Tiene una psique interesantísima. Exhibe una evidente y tremenda necesidad de ser querido, aclamado, vitoreado por los suyos, y a la vez denostado por todos los demás. Para él, es lo mismo. Busca, necesita el amor de su tribu, sin la cual no sería nada, y lo sabe; pero sobre todo busca, como los niños celosos de su hermanito pequeño, el protagonismo absoluto, la atención de todos. Y eso lo consigue como nadie haciendo su papel de clown que actúa tan solo para que reviente la indignación. Mírenlo ahí de pie ante su escaño, con los brazos extendidos, feliz y sonriente: solo le falta un pañuelo para parecerse a Pavarotti en medio de los vítores.

Cuando le echaron de la Cámara, que era lo que él quería, logró poner en pie a casi todo el hemiciclo. Nadie le aplaudía: todos le apostrofaban por zafio, garrulo y mostrenco, pero él extendía los brazos y señalaba aquí y allá como si dijese: si todos me denigráis, si todos me negáis, es que todos sois igual de facistas (Tardàdixit) e igual de fariseos. No era Cristo, pero él se sentía Cristo triunfante allí, con los brazos extendidos, recibiendo iras y burlas de los opresores.

Los salivazos que relataba San Mateo (27, 30) al Señor llegaron luego, aunque en dirección contraria. Fue uno de los apóstoles de este glorioso mentecato el que, mientras los que le seguían salían todos del Templo en procesión, escupió al ministro Borrell, quien, escandalizado, señaló al que le había ofendido; pero todos los que salían, temerosos, volviéronse y dijeron, negando: “¿Acaso he sido yo? ¡De nada le conozco!”.

Decía hace unas líneas que este (señor) Rufián no es ningún bobo. Lo repito, por si acaso. Hay que distinguir la indigencia ética de la neuronal. ¿Por qué la emprendió precisamente con Borrell? No es difícil de entender. Josep Borrell es, y ha sido siempre, una persona de gran prestigio en la sociedad catalana. Peor aún: es una persona extraordinariamente brillante que, desde la izquierda, señala las miserias, ensoñaciones y vergüenzas del independentismo catalán, que tiene la desfachatez de reclamarse de izquierdas (¿desde cuándo hay nacionalismos de izquierdas?); y Borrell reúne, y convence, y alienta a miles y miles de personas, porque su discurso es coherente, claro, inteligente y certero. Los discursos del PP y, en menor medida, de Ciudadanos, no son casi nada de eso; y la razón que pudiera asistirles acaba disolviéndose en la arena de su faramalla nacionalespañista, que en no pocos casos (van creciendo) es, además, de las JONS. El enemigo a batir por los indepes no es el PP, que está, como decía Cervantes, “ya con un pie en el estribo”. Ni siquiera lo es, con serlo más, Ciudadanos, porque divide el voto de la derecha y eso les viene bien. El verdadero enemigo de los indepes es Borrell, porque su mensaje es de izquierdas, poderosamente transversal y además convence. Por eso hay que hundirlo, humillarlo, desacreditarlo, destazarlo en twitter. Por eso este (señor) Rufián, y todos sus filisteos, cornean contra él más que contra nadie. De ahí vienen el salivazo y la carga de estiércol verbal (porque yo sigo sin ver el inocente serrín por ninguna parte).

Muy mal señor Borrell. ¿Qué culpa tiene el serrín, que está tranquilo en su mata, de lo que expele el (señor) Rufián por esa boca?

Pero ¿por qué en el Congreso de los Diputados? También es fácil de comprender. España no tiene la tradición de trifulcas en la Cámara que tienen el Reino Unido (donde el disciplinado y teatral griterío es una institución tan vieja y respetada como la propia Cámara de los Comunes) o Corea, Argentina, Nigeria, Ucrania o Taiwan, en cuyos Parlamentos sus excelencias se lían a coces y se agarran del gañote cada vez que se les antoja. La tradición parlamentaria española es más bien educada, ilustrada y sobre todo muy ingeniosa en el zaherimiento. No abundan los histriones como aquel Pujalte. Incluso cuando José Antonio Primo de Rivera tomaba la palabra para escarnecer a la democracia, no podía evitar ser un señorito bien educado y respetuoso que escribía muy bien.

Ese no es el palurdo inflado de este (señor) Rufián. Aunque su objetivo sea, claramente, el mismo que el del fundador de Falange, y no hay más que leer sus Obras completas: desacreditar al Poder Legislativo de España (el Congreso) a base de patochadas, mesianismos de pacotilla y boñigas verbales (sin serrín); es decir, ratonear todavía más la democracia española; y es decir otra vez, erosionar a España. Aún más. Cuando la presidenta de la Cámara pierde la paciencia; cuando el presidente del Gobierno dice, contrito, que todos los diputados deberían pedir perdón a los españoles por el espectáculo que les han dado, quien triunfa es el (señor) Rufián. Eso es lo que pretendía, eso es lo que busca siempre con sus bufonadas: desacreditar al Congreso ante los ciudadanos, enguarrar la democracia española para que la gente, cabreada, se harte de esos mamarrachos a los que pagamos todos; y, una vez que se desate (más) la ira popular, nadie se parará a discernir cuántos mamarrachos había, ni quiénes eran. Cuanto más caos haya en España, en su estructura, en sus cimientos constitucionales, mejor para quienes pretenden acabar con ella. Hay muchos más golpismos que las balas de Tejero a las que tan emotivamente

Y lo peor es que este (señor) Rufián no está solo. Es el que más talento tiene para la astracanada, desde luego, pero no es el único. ¿Se dan ustedes cuenta de que algo extraordinariamente semejante sucedió en España hace más o menos 80 años? ¿Recuerdan, o han leído, que muchísima gente se hartó de lo que pasaba en el Congreso de los Diputados (y eso que no había televisión, que es el aire que respira Rufián) y cómo ese sentimiento ayudó inmensamente a lo que vino después?

Si yo fuese de Vox, llamaría al (señor) Rufián para ponerme a su disposición por si necesita algo. No sé, unos bombones, unas flores, unos kebabs, un taxi, las Obras Completas de José Antonio. O dos kilos de serrín, que nunca se sabe cuándo te va a hacer falta el serrín, ¿verdad?