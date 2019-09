Seny català es lo que necesitamos en Madrid y en Barcelona. Necesitamos grandes dosis de cordura, juicio y sensatez que han abandonado nuestros representantes públicos aquellos que apuestan por la represión sí o sí y la aplicación del 155 sin mediar diálogo -desde Neptuno o desde el Congreso como se quiera ver- y aquellos que poco más y que les quieren hacer un monumento a los detenidos el lunes en Cataluña -desde la Ciutadella- que en su casa tenían materiales con los que se podían fabricar explosivos, no sabemos si para una fiesta pirotécnica o para detonar algún artefacto en el Parlament. No lo sabemos, hay secreto de sumario, ni los independentistas ni los no independentistas saben a cien por cien qué iban a hacer los detenidos, por ello la prudencia debe ser la gran consejera sobre todo de las instituciones y de los políticos que las ocupan.

Porque no olvidemos que aquellos CDR a los que Torra hace un tiempo animaba a actuar diciéndoles “apretar, apretar” son los mismos que descontentos por la no independencia de Cataluña estuvieron a punto de asaltar el Parlament, máxima institución catalana junto con la Generalitat. Pacíficos, pacíficos no son los grupos independentistas de los CDR pero quizás llamarles terroristas también es de locos. Loca está la política catalana y la española porque avivan el fuego unos y otros y al final se pueden encontrar que las calles se van a incendiar de la peor manera por unos pirómanos que no representan a la vía pacífica del independentismo catalán.

No necesitamos pirómanos en la política, en las instituciones y menos que nos vendan una moto que no tienen

El independentismo pacífico que ha reinado en Cataluña es el primer interesado en que no se le vincule con la violencia, el primero. O debería serlo, debería seguir dando ejemplo de una manera de hacer a la catalana, con sentido, con cordura. Y por ello, se ha de demostrar día a día, por mucha provocación que venga desde Madrid. La 'Operación Judas' es una operación policial y como tal debe tratarse y respetarse. Nadie debe tener miedo a que se investigue nada si no se tiene nada que esconder, eso sí, si te detienen por error hay que pedir justicia y que se enmiende la injusticia.

Que Ciudadanos, partido catalán, incendie el patio más de lo que está con Lorena Roldán a la cabeza, que además es abogada y entiende de operaciones policiales y judiciales, es un sin sentido y una sin razón. Y decir que los detenidos son amigos y familiares de Torra, como afirmó Roldán, me parece una vergüenza como me lo parece en la misma medida que el presidente de la Generalitat hable de esta operación como una operación de Estado para criminalizar el independentismo. De traca.

Sabemos que Cataluña está dividida entre el sí a la independencia y el no a la independencia y hasta que no haya respeto y voluntad de entendimiento entre unos y otros, hasta que no se vuelva a abrir la vía de diálogo nada se va a resolver. No necesitamos pirómanos en la política, en las instituciones y menos que nos vendan una moto que no tienen, como hacen desde Barcelona y también desde Madrid. O si no va a parecer que a algunos les viene bien la violencia. A ver si se trata ahora de resucitar a ETA, o de que nazca el terrorismo a la catalana. ¡Venga ya!