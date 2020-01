La gran mentira del Satisfyer: lo que se esconde tras el supuesto éxito del succionador de clítoris

A día de hoy no hay apenas nadie que no sepa qué es el Satisfyer. Para el que no, es un succionador de clítoris que se ha convertido en tendencia en los últimos meses. Por unos 40 euros, promete orgasmos intensos, rápidos, a través de unas supuestas ondas... En definitiva, un juguete sexual que vende placer femenino y que se ha convertido en un éxito comercial.

Que ahora mismo esté escribiendo esto es una de las consecuencias de la brillante campaña de marketing del juguetito, cuyo nombre ya es en sí todo un acierto. Desde aquí felicito a la agencia de comunicación: no han podido hacerlo mejor. Pero para entender el ¿falso? éxito del Satisfyer hay que remontarse a cómo comenzó la propaganda del mismo.

La propaganda del Satisfyer

Todo empezó en agosto con un reportaje feminista que se publicó en uno de los medios digitales nativos más leídos del país. Lo cierto es que lo hicieron de forma inteligentísima: tenían testimonios de mujeres reales, datos, gráficos y vídeos.

En plena cuarta ola del feminismo y teniendo en cuenta que seis de cada diez mujeres españolas tiene dificultades para alcanzar el orgasmo con el coito, el juguete sexual aterrizó con fuerza en nuestro país. Tener orgasmos intensos sin necesidad del hombre es un caramelito a las puertas de una escuela de feministas y aliades.

El reportaje puso el foco en el juguete, y en Twitter podías ver cómo todos iban cayendo como moscas: "Por fin se habla del orgasmo femenino", "ya era hora de que nosotras también contáramos", "qué bien que un diario lleve un reportaje así en su portada", y un largo etcétera de aplausos de hombres y mujeres que movieron el artículo como la pólvora por la red, para gracia del medio y de la empresa. Yo alucinaba un poco.

Cabe destacar que el succionador de clítoris no es un invento actual, pues la marca Lelo lo lleva comercializando años, pero con menos acierto en marketing, ya que nadie lo conocía.

Feminismo rentable

Tras este reportaje llegó una lluvia de noticias en los principales medios españoles, muchas con pinta de pagadas y otras con enlace de venta: "El Satisfyer Pro, el producto estrella del 2019" o "Satisfyer: así es el succionador de clítoris que triunfa en España (y ya no es un tabú)". Todos estos artículos redireccionan a Amazon para comprarlo, lo que le suele reportar beneficios económicos al medio en cuestión si el lector acaba pasando por caja, al propio intermediario (Amazon) y a la empresa del juguete.

El poder de los medios es así. (Lo siento si hasta hoy creías ciegamente en el periodismo romántico). Una vez colocada la información del juguete sexual en los medios y habiéndolo unido a la revolución feminista de moda, la campaña ya estaba hecha.

A partir de este momento solo faltaba que las mujeres comenzaran a probarlo y a hablar bien de él. Pero, claro, esto no era difícil, teniendo en cuenta que 1) actualmente parece que hablar del orgasmo femenino es transgresor y 2) que la mayoría de féminas heterosexuales son clitorianas (y no vaginales) y no lo saben, lo que les lleva a fingir orgasmos y a no tenerlos con sus parejas.

El Satisfyer revela otra triste realidad

Si te pasas toda la vida sin tener orgasmos con el coito y de pronto llega un juguete que te los proporciona porque lo único que hace es estimularte el clítoris, solo significa una cosa: no sabías que eras clitoriana y no vaginal. Es así de simple.

Además de lo fácil que es engañar a la gente disfrazando todo de feminismo, el éxito del Satisfyer esconde la otra realidad: que la mayoría de mujeres no llega al orgasmo de forma natural, esto es, sin aparatos mediante.

Un estudio, publicado en Archives of Sexual Behavior, en el que participaron 52.588 personas entre 18 y 65 años (26.032 hombres heterosexuales, 24.102 mujeres heterosexuales, 452 gays, 340 lesbianas y 1.112 chicas bisexuales) determinó que las mujeres hetero son las que menos orgasmos tienen (65%), una cifra que contrasta con los orgasmos de los hombres hetero, quienes llegan al clímax en el 95% de ocasiones, y con el de las lesbianas, que llegan en un 86%.

La diferencia es evidente: las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres reciben más sexo oral y su acto se centra en lo que los heteros llaman 'preliminares', que no es otra cosa que hacerle mimos al clítoris, que es el pase directo al orgasmo femenino.

A mí me pareció un horror

Por ir acabando: la propaganda que se ha hecho con este juguete lo ha convertido en un éxito comercial, y las opiniones negativas apenas han tenido repercusión. De hecho, la publicidad ha sido tal que incluso a las mujeres a las que no les ha gustado lo han achacado a que "no sabían usarlo bien". Es lo que dijo, por ejemplo, la actriz Candela Peña en 'La Resistencia'.

Yo lo acabé probando ya por hartazgo de oír y leer las bondades del mismo, y me pareció un horror, y no porque no supiera utilizarlo. Es como un cunnilingus realizado por un hombre torpe. Si eres mujer sabrás a lo que me refiero: el típico tío que te absorbe como si fuera eso una pajita y te hace daño. Pues es tal que así. Con maña puedes conseguir orgasmos con el juguete, pero son muy breves y nada intensos. Al final se te queda toda la zona dormida y te quedas a verlas venir.

Ojo, cada una es un mundo, y no todo funciona por igual en todos los cuerpos. Pero desde aquí te digo que una mano (ajena y propia) y una lengua bien educada superan con creces al Satisfyer, siempre y cuando sean ágiles y estén bien enseñadas.

Es un poco deprimente que en 2020 sea reivindicativo que las mujeres se corran, pero si este juguete ayuda a muchas a lograrlo y consigue pagar nóminas, pues, mira, bienvenido sea.