Sarkozy, el juguete roto que la izquierda exhibe como trofeo

“Desconfíen de los jueces, mataron a la Monarquía y matarán a la República”. Así se expresaba el socialista François Mitterrand, presidente de Francia entre 1981 y 1995. Una reflexión que hoy podría aplaudir otro exjefe del Estado, Nicolas Sarkozy, víctima, según él, de “ensañamiento judicial”. Condenado ya dos veces por otras causas, sobre el dirigente conservador pesa una petición de siete años de cárcel por la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007.

Si en España la Magistratura representa hoy la última barrera institucional contra la ambición totalitaria de Pedro Sánchez, al otro lado de los Pirineos la judicatura es considerada popularmente como una fuerza de izquierda con poder para interferir en los procesos electorales, y no sólo. Quizá es injusta esa fama, pero los sondeos de opinión confirman que, entre acusaciones de laxismo y de parcialidad política, la profesión de juez es una de las más detestadas por los ciudadanos. La de periodista le sigue, por cierto.

Algo más de un tercio de los jueces franceses pertenece al “Sindicato de la Magistratura”, (SM) fundado en 1968 y considerado de extrema izquierda. El SM no hace gala de neutralidad, sino más bien al contrario. Es una organización militante que disfruta, por ejemplo, de un stand de privilegio en la anual fiesta del diario “L’Humanité”, antes próximo al Partido Comunista y hoy pasado al “melenchonismo”.

En la sede del Sindicato de la Magistratura un periodista de la televisión pública filmó en 2013 un mural con el ecuánime título de “El muro de los gilipollas”, en el que figuraban las fotos de Sarkozy, por supuesto, otros políticos de derechas, e incluso, un ciudadano que había denunciado el laxismo judicial tras el asesinato de su hija en el metro por un criminal reincidente.

“Putsch mediático-judicial”: Fillon, ¿Marine Le Pen?

En 2017, por primera vez en la historia de la política francesa, en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales de ese año los jueces decidieron investigar una información del semanario “Le Canard Enchainé” – que vive principalmente de soplos y delaciones - y activar con una celeridad insospechada acusaciones que implicaban al candidato de la derecha, François Fillon, en asuntos de corrupción, como la de obtener un empleo ficticio para su mujer o recibir algunos trajes de regalo.

El candidato de “Los Republicanos” partía como claro favorito. Iba a suceder al socialista François Hollande, hundido especialmente por su propia izquierda. Fillon en ese momento representaba al sector más conservador de la derecha tradicional dentro del partido. Para entendernos, daba más miedo a la izquierda político-cultural que cualquiera de sus predecesores, Jacques Chirac o Nicolas Sarkozy.

Ninguno de los inquilinos del Elíseo, también implicados en supuestos delitos de corrupción y otros más graves, como es el caso de Chirac o el propio Mitterrand, sufrieron la acometida judicial pre-electoral y pudieron ser elegidos para, después, seguir en el cargo gracias a la inmunidad. En el caso Fillon se habló- y no solo desde la derecha – de un “putsch mediático-judicial”.

Este lunes, otros togados deciden si Marine Le Pen puede presentarse a los comicios presidenciales de 2027. Implicada en un supuesto delito de empleos ficticios de sus asistentes en el Parlamento Europeo, la candidata favorita, según todos los sondeos, podría ser condenada a cinco años de prisión y a otros cinco de inelegibilidad, lo que supondría su eliminación inmediata, y sin posibilidad de recurso, de su carrera hacia el Elíseo.

El pasado viernes, el diario izquierdista “Libération” publicaba que Jean-Luc Melenchón, gran esperanza blanca de la ultraizquierda islamófila, es objeto desde 2018 de una investigación judicial por el mismo supuesto delito de Le Pen. Si los jueces hubieran demostrado el mismo celo con él que con Fillon y la jefa de la derecha dura, Melenchón no hubiera podido presentarse a las presidenciales de 2022.

De la gloria del Elíseo, a la antesala de prisión

Las idas y venidas del expresidente Nicolas Sarkozy por los pasillos de los tribunales se han convertido en una imagen tan repetida que los propios franceses se pierden entre los procesos que el antiguo líder conservador hace frente desde su salida del poder, en 2012.

Después de dos condenas firmes, que le han supuesto la obligación de llevar una tobillera electrónica, y una tercera acusación pendiente de juicio, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF en su acrónimo francés) ha solicitado el jueves pasado siete años de prisión firme por el asunto más grave de los que el mandatario hace frente, la supuesta financiación libia de la campaña electoral que le llevó al poder en 2007.

Sarkozy y sus abogados insisten en que no existen pruebas sobre su implicación:

“¿Se ha aportado algún elemento concreto, tangible, que demuestre que he mentido?” Se me acusa con puras hipótesis. Se ha analizado mi patrimonio, el de mi mujer, el de mi exmujer y el de mis hijos (…); 1500 páginas y no se ha encontrado el más mínimo rastro de dinero libio en mi campaña”.

El expresidente denuncia, además, el inusual e insultante tono utilizado por los fiscales esta semana: “Búsqueda desenfrenada de enriquecimiento para sus ambiciones devorantes”; “pacto de corrupción faustiano con uno de los dictadores más impresentables de la locura asesina”. Así se expresaron los fiscales del PNF, el tribunal creado por el socialista Hollande para tratar asuntos de corrupción. Una especie de “mani pulite”a la francesa, pero en “mani” de la izquierda, como también es el caso del Consejo de Estado, el Tribunal constitucional o el Tribunal de cuentas.

Nicolas Sarkozy pasa por ser la última víctima del llamado por algunos “gobierno de los jueces” en Francia. Pero, obviando sus problemas judiciales, su consejo sigue contando para algunos, como es el caso del presidente Macron, a quien visitaba regularmente antes de distanciarse tras la disolución de la Asamblea que ha llevado al país al caos político.

Sarkozy, asedio judicial y decepción política

Lo cierto es que una mayoría de franceses se toma las visitas de Sarkozy al juzgado como algo tan habitual como las victorias del PSG en la triste liga francesa de fútbol. El presidente que un día hizo soñar con una derecha moderna y sin complejos y llegó al poder prometiendo un cambio espectacular en la manera de dirigir el país, acabó su mandato desinflado, decepcionó a sus seguidores y cedió el poder de nuevo a la izquierda en 2012.

Sarkozy será recordado como el mandatario que propugnaba el “trabajar más, para ganar más”, pero que fue incapaz de poner fin a la ley socialista de 35 horas de trabajo semanal que ha hundido la productividad francesa.

Sarkozy emocionó a sus seguidores cuando abordó sin temor asuntos que hoy forman parte del ideario no solo de los conservadores, como la defensa de los valores republicanos, la cuestión de la identidad o el freno a la inmigración ilegal y masiva. “Si no les gusta Francia, pueden irse”, afirmaba. Pero se acobardó y retiró su proyecto de crear precisamente un ministerio de Inmigración e Identidad nacional”.

También se echó hacia atrás en asuntos de firmeza y exigencia ante la inseguridad en las “banlieues”, después de prometer en directo, ante las cámaras de televisión, su intención de “eliminar con karcher a los delincuentes”.

Hijo de un padre de origen húngaro y una madre, con raíces judías, de Salónica (destino de muchos sefardíes expulsados hace cinco siglos de España), Sarkozy se definía como “un pequeño francés con sangre mezclada”. Pensaba ingenuamente atraerse así a una parte de la población adulada electoralmente – ayer y hoy- por la izquierda.

La obsesión de agradar a la izquierda

Nicolas Sarkozy nombró en su primer gobierno a cuatro ministros de izquierda, como el famoso Bernard Kouchner. Para sus detractores a la derecha, fue un ejemplo de lo que muchos conservadores consideran un complejo: ser de derechas, pero buscar desesperadamente el aprecio y el aplauso de la izquierda, medios de comunicación incluidos. O como explicaba en uno de sus libros Eric Zemmour, refiriéndose a Sarkozy, “muchos hombres de derechas son antiguos partidarios de la izquierda que quieren volver a serlo”.

El expresidente de la derecha tradicional se consideraba un “bastardo” de la política, porque no había pasado por las grandes escuelas como el “ENA” o “NormalSup”, vivero de una nomenklatura que le consideraba un “parvenu”, un advenedizo. Su complejo de inseguridad intelectual se reflejaba también en su obsesión por aburrir a sus interlocutores con sus recientes lecturas de los clásicos franceses.

Como dejó escrito su principal gurú ideológico, Patrick Buisson, en el libro “La cause du peuple”, “Sarkozy no entendía el misterio de ser radicalmente rechazado por un cruce entre Davos y Saint-Germain-des-Prés” (El barrio chic parisino donde habita la “intelligentsia”).

Víctima del encarnizamiento periodístico durante su mandato, Sarkozy tampoco se reprimía para usar los más crueles calificativos hacia algunos periodistas y, sobre todo, hacia sus enemigos- ya entonces-, los jueces: “un 98% de los cuales son hombres y tienen el mismo origen y la misma formación”, denunciaba. Por cierto, tampoco tuvo las agallas de aplicar la reforma judicial que prometió en su campaña electoral.

Protagonista de la prensa del corazón y de la “hipótesis comunista”

Si la huella que Sarkozy dejará en política no parece muy reluciente, no se puede decir los mismo de su protagonismo en la prensa del corazón o “prensa rosa”, como se dice en Francia. Divorciado de su primera mujer, con la que tuvo dos hijos, el entonces candidato al Elíseo se casó con Cecilia Ciganer-Albéniz, bisnieta del compositor español Isaac Albéniz, y prima del exalcalde “pepero” de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón.

Cecilia Ciganer le dejó plantado por un empresario exitoso, pero, ya presidente, Nicolas Sarkozy confirmó meses más tarde en conferencia de prensa que “los suyo con Carla iba en serio”. Carla es la exmodelo y cantante italiana Carla Bruni Tedeschi, una de las musas modernas de esa “gauche caviar” francesa, que ya había mantenido relaciones amorosas con los Enthoven (Jean-Paul y Raphael), padre e hijo - pero separadamente, no al mismo tiempo - dos escritores genuinos representantes de la fauna intelectual de Saint-Germain-des-Prés.

Además de haberse convertido en marido de Carla Bruni, con la que tiene una hija, Sarkozy puede sentirse quizá orgulloso de haber sido objeto del panfleto del último dinosaurio marxista de la era de la glaciación comunista, el filósofo, Alain Badiou, que en 2007 “cometió” el libro “De quoi Sarkozy est le nom”, que libremente se podría traducir como “Lo que Sarkozy representa”.

Badiou, que califica la democracia liberal de “fetichismo parlamentario”, sigue defendiendo hoy día la política de Mao, “gran salto adelante” y “revolución cultural” incluido. En su libro sigue soñando con “la hipótesis comunista”, así que se pueden imaginar lo que para él representa Sarkozy.