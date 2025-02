Sánchez y el tren fantasma

A pesar de los rumores, a pesar del pedido de boletas electorales publicado la semana pasada en el BOE, no creo que Sánchez esté siquiera considerando irse anticipadamente. Lo del BOE puede ser para asustar a todos sus socios, pero el humo se ve desde la estación espacial.

A nadie le conviene que haya elecciones el mes que viene, ni el siguiente.

A Sánchez no le conviene. A Sumar no le conviene porque si hay elecciones pierde diez diputados. A Podemos no le conviene porque no va a sacar nada, lo único que va a lograr es mojar el anzuelo y confirmar su insignificancia. Y a Junts, a Esquerra Republicana, a todos los partidos de la coalición Frankenstein les irí­a peor si hay elecciones. Entonces, ¿para qué va a haber elecciones? Sería distinto si a Sánchez no le conviniese, pero a Sumar sí­, o si Junts duplicase sus diputados. Pero no. Todos van a la baja si hay elecciones.

No las habrá antes de tiempo. Aun así, si las hubiera, nadie garantiza que al perder Sánchez ganaría España. Aznar lo dijo hace una semana, que Sánchez duraría hasta el final y en ese lapso Feijóo tendría tiempo para encontrarle el agujero al coco. Pero en ningún lado dice que el PP puede ganar y gobernar en solitario. Y por ahora no hay más que incertidumbre en la relación con Vox.

Y si se anticiparan las elecciones, ¿cómo descubre la derecha española adónde ha escondido Sánchez el centro, que hoy no les aparece adonde solía estar? Vox sigue en modo catapulta y en retirada, ahora eyectaron a su representante en Castilla y León, el más reciente de una larga y poderosa lista. El PP mismo está en crisis, aunque no lo reconozcan, en las dos últimas semanas pusieron una sobremarcha, alguno despertó a los demás y les avisó que perdían el autobús.

Tenía una estrategia clara, habló todo el tiempo en contra del PP, pero el PP de Ayuso. No habla de Feijóo. No hace alusión, ni lo nombra. Lo ningunea completamente; porque le conviene, porque al ignorarlo lo desprecia y lo debilita

El gran problema de España es que la derecha no tiene programa común y no tiene perspectiva de gobierno común. Encima, durante el camino, dan malas noticias. Mientras tanto, a la coalición Frankenstein no le pasa nada de eso. No se va a nadie, no se pelean de verdad, no se enojan. Esa es la gran diferencia en España. La izquierda traga, porque le importa estar en el gobierno. Ellos tienen una estrategia y la respetan pagando el costo, que es como se hace la política moderna.

Vi por casualidad en la tele a Sánchez en un acto partidario, tenía una estrategia clara, habló todo el tiempo en contra del PP, pero el PP de Ayuso. No habla de Feijóo. No hace alusión, ni lo nombra. Lo ningunea completamente; porque le conviene, porque al ignorarlo lo desprecia y lo debilita.

Otra vez mirando la tele, vi un reportaje a una voz cantante del PP (que afina más o menos como Mazón) y en síntesis, el tipo decía lo siguiente: ¿Quieren saber cuál es el resultado de este gobierno en España? El resultado es que el PP sube en las encuestas. Ya engañaron a este mismo personaje y a su partido en 2023, cuando el PP esperaba un triunfo rotundo y terminó muerto de frío, por culpa de un verano azul espantoso, sin la capacidad de formar gobierno.

¿Cómo se puede aspirar a cambiar España con un gobierno que nazca débil, sin cohesión y sin un rumbo claro? No tienen un programa común, no tienen estabilidad interna y no están dando ninguna señal de que pueden construir una alternativa sólida

Nadie se fue ni se apartó luego de aquel fracaso, los que lo hicieron mal siguen ahí y aparentemente con unos problemas cognitivos que les impiden aprender cómo operar en la primera línea de la política actual. Sin una estrategia clara y una coalición firme, la derecha corre el riesgo de perder otra vez. Vox y PP es un dúo de poder que ni siquiera parece estar atado con un alambre fino, cada vez suenan menos compatibles.

La pregunta es: ¿Cómo se puede aspirar a cambiar España con un gobierno que nazca débil, sin cohesión y sin un rumbo claro? No tienen un programa común, no tienen estabilidad interna y no están dando ninguna señal de que pueden construir una alternativa sólida. Si llegan al gobierno así­, no duran nada.

Para seis años más

¿Cuándo se sacan una foto Feijóo y Abascal? ¡Nunca! Ni siquiera para mandar una señal. No necesitan besarse muchachos, uno al lado del otro sonriendo francamente y chau. En fin, si la derecha no revierte todo lo que está haciendo mal, el problema no es que se adelanten las elecciones, el problema es que puede haber Sánchez para seis años más. Por lo menos.