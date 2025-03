Sánchez se trae el Sálvame a TVE

Éramos pocos y parió Sálvame. Porque todo indica que la Espantosa va a llenar la programación de tarde con un “nuevo” formato presentado al alimón nada menos que por María Patiño, Aitor Albizua y la celebérrima Inés Hernand. La primera es conocida por haberse pasado años en el programa de Jorge Javier hablando de vísceras, higadillos y demás menudencias. El segundo, ex ETB, la tele vasca, es presentador en La 2 de 'Cifras y Letras'; la tercera, a la que definen en TVE como "presentadora revelación" es conocida por enseñar las lolas en una fiesta tras el Festival de Benidorm, decir que "Madrid es un sumidero horroroso" o cuando retransmitió la gala de los Goya del año pasado soltar a micro abierto un sonoro eructo, decir que "Estoy hasta el coño" o "Me he hecho pis" tras gritarle guapo a Sánchez. No me negarán que ahí hay un currárselo intenso, trabajado y constante.



Ah, pero eso no es todo. La Espantosa quiere que la Princesa del Pueblo, la del "Andreíta, cómete el pollo", la más de las más, nuestra Belén Esteban, también colabore en el programa. No es descartable que veamos ahí a otros ex Sálvame porque ya se sabe que los collares de perlas, los rosarios, las desgracias y las ristras de ajos nunca vienen solas. Los directivos de esa televisión pública que es pasmo de imparcialidad ideológica aseguran que no será un refrito del programa que permitió a Tele 5 comerse con patatas a la competencia durante años. Definen, piadosamente según este modestísimo cronista, al programa en cuestión como un “nuevo contenedor diario”. Hombre, pinta de contenedor tiene, eso es indiscutible.



La cosa no está producida por El Terrat, lo que ya es meritorio, siendo los responsables La Osa Producciones que ya habían llevado el periclitado Sálvame y el remodelado 'Ni que Fuéramos', remake del primero pero sin Jorge Javier que se emite actualmente en el canal TEN. Unos dicen que ya han firmado y que el estreno sería a finales de este mes o principios del siguiente; otros; quizá prudentes, cuentan que todavía quedan algunos flecos para la firma definitiva. Esto, traducido al román paladino, acostumbra a querer decir que no se han puesto todavía de acuerdo en la pasta. Servidor, que cree poco o más bien nada en los programas copresentados, piensa que habrían hecho mucho mejor en poner a la Esteban al frente de la movida y punto. Con miedo y en la cárcel, ¿de qué?



La otra movida, más discreta que el pelotazo que les comentaba, es la vuelta de Jesús Cintora con programa propio en La 2 por las tardes, y van mil. Se llamará 'Malas lenguas' y según explican los de la Espantosa tendrá como finalidad combatir bulos, fake news y falsas informaciones, verificando los hechos. Pa' mearse y no echar gota, no como la Hernand, que se le escapó la agüita amarilla en directo. "Nuestra democracia no está sana desde el punto de vista informativo", soltó el presi del Ente José Pablo López en rueda de prensa. El chiquillo cobra al año de todos los españoles un salario de 164.384,2 leuros.

Hace falta coraje para soltar esto en tal contexto, aunque con ese sueldazo entiendo que diga que Sánchez descubrió América, fue el primero en pisar la luna y descubrió la penicilina.

Sólo con lo expuesto sabemos que el sanchismo rampante dispondrá en emisión nacional a través de una televisión de todos del instrumento para señalar medios, periodistas y opinadores en un canal mientras que en el otro se nos venderá al sanchismo envuelto en famoseo. Ah, eso sí, dice Pepe Pablete que todo estará amenizado -más bien amenazado- con humor, mucho humor. Y los afectados por la dana sin ver un duro. Nos está quedando una España de postal.