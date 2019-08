En Doñana, sí lo sabemos. Pero más bien parece que está a la deriva como el Open Arms. Sánchez está en unos días de merecido descanso, todos merecemos descanso para retomar nuestro trabajo con más energía y pasión y más si cabe aquellas personas que tienen grandes responsabilidades, que tienen un país en sus manos como es Sánchez. Dicho esto, me pregunto dónde está Sánchez mientras Gran Canaria se quema viva, con más de 9 mil personas que han tenido que abandonar sus casas porque el fuego les acechaba, dónde está Sanchez sin decidir durante 20 días ya que hace con el barco de Open Arms que no tiene puerto seguro para desembarcar a un centenar de personas que siguen en alta mar a la deriva huyendo de sus países de origen dónde la muerte les persigue. 20 días sin solución alguna. Y lo más importante para su futuro profesional inmediato si quiere dejar de ser presidente en funciones y ocupar la Moncloa durante 4 años más, ¿para cuándo su reunión con Pablo Iglesias? La vida pasa por establecer prioridades y a juzgar por la inacción no sé yo cuáles son las prioridades del presidente en funciones del gobierno.

Si quiere gobernar España está condenado a entenderse con Pablo Iglesias que le vuelve a poner sobre la mesa un gobierno de coalición que el mismo Sánchez enterró a finales de julio con su fallida investidura. ¿Qué tiene pensado hacer? ¿Cuándo se va a reunir con su principal socio de gobierno? El 23 de setiembre es el plazo límite para entenderse si no nos vamos a nuevas elecciones, unos comicios que de producirse no aseguran una nueva aritmética política, nadie le garantiza a Sánchez un brillante resultado que le facilite gobernar con mayoría absoluta, ni Tezanos. A día de hoy, la estrategia de seguir tensando la cuerda del líder socialista no es nada comprensible.

Como presidente en funciones, aunque solo sea por dar buena imagen debería aparecer más pronto que tarde por Gran Canaria. Son ya 5 los días que el corazón de la isla arde, que vive el mayor incendio del año en España, con vecinos afectados y evacuados y con operativos coordinados procedentes de todo el país para apagar el incendio. Ser presidente es serlo y parecerlo y si bien está que se reúna con Merkel, no puede obviar estar en aquellos lugares con los que los periodistas llevan días abriendo los informativos. Parece, no digo que sea, que para el presidente no pasa nada. Es suficiente enviar a la zona a la ministra de defensa y no, no lo es.

Y por último, en España nuestros políticos podrían liderar algo -además de sus propias campañas electorales- y bien sería liderar una buena gestión en Europa de los movimientos de personas que huyen de sus países en busca de lugares en los que como mínimo se puedan ganar la vida y se respeten los derechos humanos. 20 días sin resolver la crisis del Open Arms que sigue a la deriva no es solo problema de Sánchez, que también, es un problema de Europa. Vamos con 10 años de retraso, con dramas diarios en el mar, con imágenes horrendas de niños muertos a orillas de playas que no han provocado ninguna gestión de altura que se precie para evitar más pequeños muertos en aguas del mediterráneo. Open Arms es la viva imagen de una Europa que mira hacia otro lado con respecto a las migraciones. Lideremos desde España ese debate y pidamos la penalización de políticas perversas y fuera de un orden democrático y de respeto a los derechos humanos como es la del salvaje Salvini.