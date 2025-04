Sálvame de RTVE

Hay que reconocerle que tiene el don de la visión política. El 17 de septiembre de 2014, cuando aún faltaban tres años para acceder a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez desafió todos los prejuicios de la progresía cultureta y llamó por teléfono a Jorge Javier Vázquez, conductor del programa Sálvame de Telecinco. El espacio estaba entonces en pleno apogeo, y la llamada de Sánchez a Vázquez, que se produjo a las seis de la tarde, se retransmitió en pleno directo. Jorge Javier había comentado en antena su desagrado por la fiesta del toro De la Vega de Tordesillas (Valladolid), y Sánchez le llamó para convencerle de que siguiera votando PSOE y para asegurarle que, en cuanto llegara al poder, tomaría cartas en el asunto.

Jorge Javier se paseaba por el plató teléfono móvil en mano encantado de la vida, sin parar de reír y recordando a Sánchez, con un tuteo muy amistoso, que “ tienes todos los programas a tu disposición, Incluso el polígrafo, si vienes lo amañamos”. Las señoras del público aplaudían entusiasmadas la legitimación de sus gustos que suponía esa llamada del emergente político socialista y la dirección del programa, tan visto como criticado, se frotaba las manos.

Resulta oportuno recordar ahora, vista la deriva que ha tomado la televisión pública, que no hace tanto tiempo la izquierda detestaba ese tipo de contenidos por considerarlos marujiles y chabacanos. Frente a los humoristas modernitos de la Cuatro y la Sexta, los contenidos caníbales de Sálvame, que no dudaba en deglutir la propia vida de los contertulios como material del programa, les parecían casposos y propios de señoras mayores con el pelo cardado en la peluquería de pueblo. De nada servía que en su salvajismo fuera Sálvame un programa televisivamente mucho mejor y con momentos de gran esplendor de un talento siempre cruel. Sálvame era anatema, permitido únicamente por el dineral que generaba para los bolsillos de su productora y su cadena.

Cotilleos, adoctrinamiento y pan y circo para el votante socialista que tiene sus ojos puestos en el cercano día de su jubilación si es que no está disfrutando ya de ella. El futuro era el pasado, volvemos a lo cutre y lo antiguo

Retirado de la parrilla de Telecinco por toxicidad acumulada, reaparece ahora donde menos lo esperábamos. La nueva televisión pública en manos de la coalición de Gobierno se ha dejado de antiguos remilgos y ha vuelto a tirar de lo seguro. Reaparecen Belén Esteban y María Patiño en concepto de barrica de roble americano para la crianza de Inés Hernand como vino joven, y no hace falta tener mucha experiencia de la vida para darse cuenta de que esa amalgama de egos no va a ser fácil pero va a dar muchos momentos interesantes de los que la antigua izquierda de hace dos años hubiera abominado por tierra, mar y aire. Cotilleos, adoctrinamiento y pan y circo para el votante socialista que tiene sus ojos puestos en el cercano día de su jubilación si es que no está disfrutando ya de ella. El futuro era el pasado, volvemos a lo cutre y lo antiguo, que es lo que gusta a nuestras bases, que son nuestras abuelas.

Pero no solo de la vuelta de Sálvame vive la nueva televisión pública.

También vamos a disfrutar de una cartela que nos recordará que las películas que se emiten en Cine de barrio hay que contextualizarlas y situarlas en su momento histórico, no vaya a ser que la audiencia, compuesta en su mayoría por las mismas personas que veían esas películas de críos en los cines de verano, no lo supieran ya. Hay que entender que los calentones de Pajares y Esteso delante de la guapetona de turno eran cosa de aquellos años y no de estos, que Paco Martínez Soria con su gallina debajo del brazo riñendo a sus hijas señoritingas por su frivolidad de nuevas ricas era la representación de la misma esencia del heteropatriarcado maño y por extensión español. Y es que la nueva dirección de RTVE debe considerar que con la charla con la que se acompaña el visionado no debe ser suficiente para acotar nuestra percepción de la película, hay que avisarnos también por escrito. Es muy curioso que la televisión que nos pagamos entre todos nos trate como lo que nos considera, necios, pero es lo que hay.

El mejunje azucarado

Demográficamente tiene todo el sentido que se ponga el acento en las capas de población que todavía ven la televisión en abierto, porque los jóvenes ya viven en otra realidad. Y además, como dijo el propio Pedro Sánchez en unas frases que dedicó a aquella llamada de 2014, “hay un componente elitista, incluso clasista, según el cual ciertos programas, y ahora estoy pensando en Sálvame, tienen un público de mujeres mayores e incultas….. además, aunque fuera verdad, que solo lo ven mujeres mayores e incultas, ¿cuánto vale su voto?” Pues lo mismo que el suyo y el mío, y el de los ciudadanos que participan en First dates o el de los que se van a una isla a sobrevivir entre cables con mucho aparato de lloros y gritos. La diferencia es que ahora el precio de esos votos los vamos a pagar todos, y el mejunje extremadamente azucarado con el veneno dentro nos va a llegar desde la televisión pública. Y de eso no va a haber quien nos salve.