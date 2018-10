El sainete del Planeta

Antes, hace años, me invitaban. Pero se cansaron de que nunca acudiese y dejaron de hacerlo. Se lo agradezco mucho. La última vez que fui a la cena del premio Planeta fue cuando ganó Rosa Regás, hace 17 años. Recuerdo que fue la última vez que vi vivo a Terenci Moix, a quien hubo que sacar del banquete en silla de ruedas porque el pobre no podía más. Y me pregunté: ¿cuánto vale el prestigio de Terenci en euros? ¿Qué le han dado para venir aquí a hacer el paripé de la votación y sonreír y arrastrar lo que queda de sus pulmones?

Aquel año compartí cena y copas y confidencias con un espléndido escritor que ganó el Planeta hace bastantes años. Me dijo cuándo le pidieron la novela, que aún no había escrito, y le anunciaron que sería el ganador, bastantes meses antes de las supuestas votaciones de los famosos en la cena. Me dijo quién se lo dijo. Me contó cómo se lo dieron a Cela, y cuánto pidió el Nobel por prestarse al juego, y cuánto le dieron por encima de la mesa, y cuánto por debajo, para burlar a Hacienda. Y cómo le importó un rábano que al final se acabase sabiendo que su novela, La cruz de San Andrés, era un plagio del tamaño de la catedral de Burgos. Me contó muchas cosas más. Muy sabrosas.

¿Qué necesidad hay de montar un sainete que, como dijo Savater, tiene la misma credibilidad que la llegada de los Reyes Magos de Oriente?

Este año le han dado (no “ha ganado”: se lo han dado y ya está) otro magnífico escritor, Santiago Posteguillo, que se ha labrado un prestigio enorme gracias a una prosa espléndida, a una erudición sencillamente enorme sobre la Roma antigua y a una manera de narrar subyugante. Ha triunfado a pesar de su apellido, algo que pasa en el mundo literario y en muy pocos más, porque ya me dirán ustedes qué futuro esperaría a un actor, un cantante o una hiena de Sálvame si se apellidase Posteguillo. Pero él lo ha conseguido. Un profesor de literatura inglesa en la universidad de Castellón que escribe (o escribía) como Mozart: a una velocidad de vértigo y sin el menor titubeo. En muy pocos años pasó de ser un humilde postulante sumido en las tinieblas que llamaba a las puertas de las editoriales a ser todo lo contrario: él elegía con quién publicaba, y su firma por una u otra cosa suponía una lluvia de oro (a lo Tiziano) para la empresa que se veía tocada por su varita mágica hecha de césares y augustos. Probó en varias. Al final, como es lógico, se quedó en la que mejor le remuneraba. Y así ha aceptado el premio Planeta.

Me voy a leer la novela ganadora, Yo, Julia (la mujer del emperador Septimio Severo), seguramente con el mismo placer con que me leí los tres libros que Posteguillo escribió sobre el buen Trajano y también La sangre de los libros, seguramente lo mejor que ha escrito este hombre, aunque ahí romanos, lo que se dice romanos, había pocos. Eso sí, abundaban los crímenes como en todas las demás.

Pero mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué necesidad hay, para dar el premio literario mejor pagado del mundo, de montar un sainete que tiene la misma credibilidad que la llegada de los Reyes Magos de Oriente, como se cachondeaba Fernando Savater, que también se lo ha llevado? El nombre del ganador (o ganadora) lo conoce todo el mundo bastantes horas antes de que comience la cena en la que supuestamente se vota. El del finalista, quizá un poco después, pero eso siempre importa menos. Es muy divertido ir a la ceremonia y que te toque una mesa donde hay un pardillo que no se ha enterado de quién se lleva el premio. Y todos los demás fingimos como padres primerizos, y le explicamos al muchacho que, si esa noche pone un diente debajo de la almohada, por la mañana el Ratoncito Pérez le habrá dejado allí un ejemplar de la novela ganadora.

La finalista es hija de Sánchez Dragó, quien ha dicho que la novela de su vástaga es “lo mejor que ha leído desde ‘Cien años de soledad’” (sic)

¿Necesita Juan Eslava Galán lo que le den por prestarse a esa comedia? Yo creo que no. ¿Lo necesitan Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Alberto Blecua (nada menos), Fernando Delgado o Rosa Regás? Pues yo creo que tampoco. Imagino que consentirán en formar parte de ese fingido jurado con el mismo espíritu navideño con que futbolistas, concejales y alcaldes se ponen unas barbas de mentira o se embetunan la cara para hacer, una vez al año, de Melchor, Gaspar o Baltasar: pura generosidad para con los niños o, en este caso, para con el pardillo que sigue sin caerse del guindo y que abre mucho la boca cuando el portavoz del jurado anuncia las “votaciones eliminatorias”. Hay que mantener la ilusión de los pequeñuelos.

Otro enigma para mí insoluble: ¿cómo puede ser que se presenten cientos de novelas, cada año, a un premio que está previamente dado y muchas veces encargado? ¿Para qué lo hacen? Este año han concurrido, según la editorial, nada menos que 642 originales. Como es razonablemente imposible que en el mundo haya 642 pardillos que crean de verdad que pueden ganar, imagino que toda esa gente enviará sus mamotretos con la ilusión de que alguien se los lea y, con mucha suerte, acaben en alguna de las provincias del Imperio, que diría Posteguillo; es decir, que puedan terminar por publicarse en alguna de las decenas de editoriales que componen el grupo Planeta. Pero eso también se parece bastante a meter tu manuscrito en un sobre dirigido a “Sus Majestades los Reyes Magos. Oriente” y echarlo al buzón. Hace falta mucha fe. Muchísima.

Anotemos que este año ha quedado finalista la “conocida actriz y periodista Ayanta Barilli” con una novela titulada Un mar violeta oscuro. Esta señora o señorita es hija de Fernando Sánchez Dragó, quien ha dicho que la novela de su vástaga es “lo mejor que ha leído desde Cien años de soledad”. Bien. Como decía Antonio Mingote cuando hablaba de los hunos, “corramos un tupido velo sobre todo lo demás”.

No voy a la cena del Planeta. Ya tuve suficiente cuando, a los ocho años, un compañero de clase de las Discípulas de Jesús (un cabroncillo, no había más que verle) me partió el corazón al explicarme que los Reyes Magos eran los padres. Discutimos un buen rato pero al final tuve que darle la razón: papá y mamá confesaron, pero de inmediato me exigieron juramento de silencio para que mis hermanos pequeños no perdieran la ilusión. Me tengo por persona generosa, así que, si algún día me llaman como jurado del Planeta, accederé: todo sea por el pardillo de la cena, probetico. Y eso que la comida suele ser de-tes-ta-ble.