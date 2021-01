El Rubius y el fin de ciclo

El debate que ha dominado la agenda pública los últimos días giraba en torno a que El Rubius ha decidido cambiar de domicilio. Va a pasar de hacer vídeos en una cueva de la periferia madrileña a hacer vídeos en su nueva mazmorra millennial en Andorra. Por mi parte hay dos cosas que le podría reprochar al Youtuber: la primera es que no lo haya hecho antes; la segunda es que lo haya hecho público. Hay que ser tonto. Y es que a Rubén Doblas Gundersen -así se llama el famoso youtuber español de ascendencia Noruega- no se le ocurrió otra cosa que anunciar su cambio de domicilio al Principado mientras jugaba al Rust. Lo hacía desperezándose, como quien no quiere la cosa, con la calma del que se encuentra en un espacio seguro ante 80.000 espectadores que le están viendo en directo. “Me voy a mudar con mi señora, a las montañitas, cerca de mis amigos”, decía mientras se estiraba en su silla DxRacer y le daba al vapeo. Se le veía tan a gusto que uno pensaba que iba a seguir confesando intimidades, como que le daba al BDSM y que la palabra segura que usaba con su pareja es Wilson. Y es que la espontaneidad y la poca importancia que le daba El Rubius a su cambio de domicilio ha contrastado con la recepción apocalíptica por parte de medios y redes sociales.

Creo que la polémica en torno a la fuga de youtubers se ha sobredimensionado. No niego que me ha divertido escuchar las opiniones de tertulianos repartiendo cátedra sobre un sector que claramente desconocen y sobre el que no tienen intención de conocer. Es otra generación. Ver a Javier Ruiz explicando a sus compañeros del matinal de Telecinco lo que era un Boomer ha sido como ver a los bingueros intentando jugar al Fortnite. Todo para acabar mirando a cámara con indignación impostada e interpelar a la audiencia joven que estuviese al otro lado de la pantalla viendo el 'Ya es mediodía' de Telecinco -es decir, hablando solo- sobre las reprobables actitudes de los Rubius y Lolitos de España: “¡Os están robando!”. Javier, estos youtubers no están robando, os están es jubilando. El ciclo de la vida del entretenimiento sigue su curso y los tertulianos tienen sus días contados. Los compañeros de Javier Ruiz se lo toman a guasa sin ser conscientes de que la amenaza que presentan para ellos estos influencers streamers no gira en torno a su dudosa moralidad en materia fiscal, sino en que son su competencia directa en un mundo donde el sector del entretenimiento está cada vez más atomizado, y los matinales de variedades difícilmente se antojan como un activo valioso de cara a un futuro no demasiado lejano.

Es la realidad en la que estamos envueltos tanto tú, como yo, como El Rubius y Javier Ruiz, se trata de la revolución digital, esa temible tercera revolución industrial con el dichoso Internet que conecta el mundo en milésimas de segundos y los estúpidos smartphones que saben que regalarte mejor que tu madre. Lo que ha ocurrido con Rubén y su mudanza es algo que se lleva respirando en el ambiente desde hace años. La televisión tiene un enemigo, alguien contra quien se está jugando su principal forma de ingresos, una panda que está captando la audiencia, que se están ganando su atención. El desprestigio a los youtubers no es algo ni nuevo, ni sorprendente.

Los que tenemos un ojo puesto a lo que pasa al otro lado del charco ya vimos como hace unos años el Washington Post iniciaba una campaña para destruir la imagen del Rey de Youtube: Felix Arvid Ulf Kjellberg, también conocido como PiewDiePie y que en la actualidad cuenta con 108 millones de seguidores en la plataforma. Se le señaló primero por hacer bromas presuntamente antisemitas, lo que siguió fue una campaña de difamación en la que se intentaba relacionar al Youtuber con el supremacismo blanco y el nazismo. Consiguieron que Disney terminase un contrato con The Pews y poco más.

Está muy bien que se reparta moralina y se digan lindezas sobre los jovenzuelos de hoy en día con la Internet, pero estaría también bien mirar en los papeles de Panamá a las estrellas de televisión pública haciendo trapicheos con empresas pantalla

No voy a hablar sobre el tema del Rubius, por que ya he dado bastante mi opinión en mi canal, solo quiero remarcar la diferencia que hay a la hora de tratar una noticia de este estilo, cuando el protagonista es un millennial con una audiencia de millones o cuando se trata de la familia con la que España ha visto el paso de su propia historia desde la comodidad de su sillón. Efectivamente, estoy hablando de los Alcántara. Y es que está muy bien que se reparta moralina y se digan lindezas sobre los jovenzuelos de hoy en día con la Internet, pero estaría también bien mirar en los papeles de Panamá a las estrellas de televisión pública haciendo trapicheos con empresas pantalla.

La persecución se va a dar siempre. Ahora es el Rubius que evade impuestos, ayer fue Felix y sus bromas antisemitas, el otro día fue Roma Gallardo como el Theodor Kazinsky del antifeminismo y mañana seré yo el Dr. Menguele de los tibios. La pelea no terminará pero saldremos victoriosos. Porque al final, como diría Ian Malcolm, la vida se abre camino.

Puedes ver los vídeos de Un Tío Blanco Hetero (Sergio Candanedo) en: https://www.youtube.com/channel/UCW3iqZr2cQFYKdO9Kpa97Yw