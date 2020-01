Rosalía ha sido muy criticada tras aparecer en un club con unas bailarinas de 'streptease'. La catalana se fue de fiesta después de la gala de los Premios Grammy –junto con los también cantantes Dua Lipa, Lizzo y el rapero Lil Nas X– a un local de Los Ángeles.

En un vídeo, que se ha hecho viral, vemos a la joven pasándoselo en grande con unas chicas, a priori strippers, que bailan en tanga y mueven el trasero mientras les tiran billetes. En las redes sociales la han puesto a parir. La acusan de "machista" a pesar "de haber hecho un álbum feminista", sacan a relucir la "explotación de las mujeres" y se refieren al club como "prostíbulo".

Artistas que no relacionan lo que venden con sus acciones, dua promueve el empoderamiento femenino y ahi la vez tirando billetitos, Rosalía hace un album prácticamente feminista, hablando del abuso a la mujer y cae a un prostibulo. Hermoso.pic.twitter.com/oZgQa91OKq — roro (@ressentialo) January 28, 2020

El machismo está, en muchas ocasiones, en los ojos de quien lo mira. Las personas que no paran de ver situaciones "denigrantes para la mujer", como en el caso de las bailarinas de streptease, tienen un problema: les falta mundo y apertura de miras, y consideran, inconscientemente, a la mujer como un ser débil.

Si te vas a cualquier discoteca o local gay, verás que son los hombres quienes están semidesnudos, en tanga, moviéndose sensualmente y contoneándose para gracia de los asistentes. Entonces ¿ahí no es machismo? ¿Ahí qué es? ¿Acaso ser stripper es un trabajo denigrante? ¿Y comparado con qué?

Quien ve a la mujer como un ser endeble que debe ser cuidado, cubierto con ropa y asexualizado no es más feminista, al revés: piensa que el sexo femenino está desprotegido ante la sociedad, por eso hay que meterlo en una burbuja, no vaya a ser que despierte el interés sexual de un potencial violador –que ahora parece que están por todos los lados– que quiera "aprovecharse".

Rosalía y Leticia Dolera, a la caza de la feminista de pega

Al margen de lo que es feminista, machista o su santa madre, es triste ver en qué se ha convertido la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, pues la gente parece estar deseosa de ver problemas donde en realidad no los hay y en 'cazar' a las féminas que en alguna ocasión han puesto de manifiesto situaciones realmente machistas, que obviamente existen.

Esta absurda guerra, de la que han sido víctimas Rosalía y Dua Lipa y que en realidad es un conflicto de gente de derechas y de izquierdas, ya le salpicó a Leticia Dolera en noviembre de 2018. La actriz, referente del cuestionable movimiento 'Me Too' y con la que no comparto al 100% su forma de pensar, se vio envuelta en una fuerte polémica por haber "despedido" a una intérprete supuestamente por "estar embarazada". Todos se le lanzaron como hienas. Ella explicó lo sucedido pero de nada sirvió: su propio rebaño, y el de enfrente, la echaron a la hoguera.

Y esto no solo le pasa a las mujeres famosas, sino también a las de a pie. Yo misma he sido tachada por varias féminas como"machista", por no predicar con la cuarta ola del feminismo, tanto en el trabajo como en redes sociales.

Pero sigamos con el juego para no tratar lo verdaderamente importante: metamos a muchas mujeres a presión en el Gobierno, salgamos a manifestarnos por la libertad de las féminas en España, hablemos más del Satisfyer y de la revolución sexual femenina en pleno siglo XXI, saquemos a relucir la supuesta brecha salarial sin tener en cuenta la paulatina incursión de la mujer en el mercado laboral, acabemos con trabajos que muestran el cuerpo femenino –como el de las streapers, bailarinas, gogós y el de las azafatas de Fórmula 1–, matemos el reguetón y todos los bailes latinos, hagámosle boicot a Tangana y a Maluma, denunciemos la 'tasa rosa' porque qué culpa tenemos nosotras de tener la menstruación, señalemos y critiquemos a aquella que no ve machismo por todos lados y, sobre todo, sigamos hablando del papel de la mujer en el primer mundo, que estamos en 2020 y eso es lo verdaderamente vital, igualitario y transgresor.