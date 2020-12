¡Que nombren a Rosa María Mateo presidenta vitalicia!

La infamia se resume en un hecho que es un secreto a voces: hay candidatos a presidir Radiotelevisión Española que han llamado a actuales y anteriores directivos para ofrecerles una posición cómoda en caso de que accedan al puesto de mando. Otros, o los mismos, han trasladado mensajes de tranquilidad a productoras audiovisuales, pues ya se sabe que hay casi 400 millones de euros anuales en juego y cualquier cambio drástico en el despacho principal de Prado del Rey puede alterar el reparto del mercado.

Se conversa estos días con baja intensidad sobre quién será el sustituto de Rosa María Mateo y cada vez están más claros dos aspectos: por un lado, que no será nombrado hasta después de las elecciones catalanas. Por otro, que en este país nunca existirá un medio de comunicación público que vuele libre. No sólo como consecuencia de las ansias de los políticos por controlar su línea editorial, sino también de los lobbies por tratar que 'la cosa' no cambie o que no lo haga demasiado.

Este enfoque no suele abordarse, pues el ruido que genera la política impide muchas veces escuchar los tejemanejes empresariales. Pero el reparto de 400 millones cada año de dinero público -150 directos para productoras- genera movimientos entre bambalinas que en algunas ocasiones están caracterizados por su absoluta oscuridad. El director general de una televisión autonómica reconocía hace un tiempo que, tras llegar a su cargo, el asesor de un partido político acudió a su despacho -con cita previa- y le emplazó a 'mimar' a una serie de productoras de su cuerda. Así, todo.

Como en España la normativa de transparencia no dice nada sobre los lobbies, y como ni RTVE ni las Cortes Generales tienen un registro de grupos de interés, aquí cada cual se ha buscado la vida por su cuenta, en la carrera por presidir la televisión pública. Eso ha dado lugar a situaciones patéticas, como que uno de los grandes favoritos prometa puestos y renovaciones. Por supuesto, los contactos se han extendido a algunas productoras, que, claro, también tienen sus preferencias.

Productoras amigas

Hay un par de ejemplos que permiten entender muy bien estas dinámicas. A José Antonio Sánchez le colocó de presidente de la corporación el Partido Popular y, poco después, 'se inventó' un (buen) ciclo de cine español para el horario de máxima audiencia de La 2 que benefició a dos productores que cuentan con un gran número de películas rodadas en territorio nacional, como son Enrique Cerezo y José Frade. Este último facturó en 2018 un total de 5,5 millones de euros a RTVE. En agosto de ese año, Rosa María Mateo se hizo con el control de la televisión pública y todo cambió. En 2019 y 2020, Frade ha ingresado la nada desdeñable cantidad de 0 euros desde la corporación.

Hace unas semanas, se estrenaba en RTVE Las cosas claras, el programa de Jesús Cintoraque tiene mucha más fama que audiencia. La co-responsable de ese formato es Lacoproductora, propiedad de José Miguel Contreras, empresario que ejerció de consejero delegado de La Sexta después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se inventara una nueva licencia de TDT para potenciar 'una izquierda' alternativa a la del Grupo Prisa.

La historia de RTVE está llena de este tipo de episodios y no cambiará, pues el dinero público que reparte cada año la corporación volverá a utilizarse para premiar o castigar a productoras y grupos de interés; o, claro, para colocar amigos en Torrespaña o en Prado del Rey, cosa también muy común.

Un concurso 'fake'

No está de más recordar que los partidos decidieron en 2018 modificar la ley para que el Consejo de Administración de la corporación se eligiera mediante un concurso público. Y todo ha sido un completo y absoluto desastre. El proceso lleva dos años paralizado y las formaciones políticas lo han querido tutelar de diversas maneras para que no se les fuera de las manos. No merece redundar en cada una, pues están contadas en anteriores artículos, pero se puede concluir que este procedimiento ha sido una maniobra de maquillaje democrático para tratar de disimular la realidad, que es que, al final, los partidos elegirán para el alto mando de la corporación a los candidatos que más les convengan. Gatopardismo puro.

Los favoritos para presidir RTVE son Isabel Raventós -la que mejor currículum tiene, con diferencia- y José Manuel Pérez Tornero, si bien algunos medios también dan opciones a Rafael Camacho y a Francisco Moreno. Este último, director general de la televisión autonómica canaria y quien cuenta con el descarado apoyo del omnipresente Manuel Campo Vidal.

Sea quien sea el elegido, no hay mucho lugar para la esperanza, pues es difícil que algo cambie en RTVE. Entre otras cosas, porque las dinámicas nocivas de la partitocracia que ha adoptado son las mismas que se reproducen en el resto de la Administración. Se puede decir que habría que dejar a Rosa María Mateo de presidenta vitalicia, pues, si nada va a cambiar y los lobbies internos y externos van a seguir torpedeando la televisión pública que dicen defender, ¿para qué perder el tiempo en hacer una mudanza de despachos?