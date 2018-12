Ridículo sobre ridículo

La verdad es que llevamos dos días haciendo el ridículo a nivel internacional. Por una parte, la puesta en escena de Pedro Sánchez. Como que su intención es permanecer en la Moncloa sea como sea, le importa muy poco si la escenificación es positiva o negativa para España y para su partido. Permitir que la nota de prensa pusiera “conflicto” y permitir que Torra lo repitiera ante Fomento, es otro ridículo. Conflicto es entre dos países y, si en 24 horas no han cambiado mucho las cosas, Cataluña sigue formando parte de España. Puede haber desavenencias políticas, se puede maquillar la frase, pero nunca poner “conflicto” y menos sacar la palabra “Constitución” para que estos señores del procés no se rajen las vestiduras.

También lo es intentar dar prebendas a unos políticos que sólo tiene en mente una: la independencia. El Consejo de Ministros ha aprobado que el aeropuerto de El Prat se llame Josep Tarradellas. La idea debemos aplaudirla. Si todos estos señores hoy se han podido manifestar y otros marean la perdiz con el procés es porque, hace 40 años, un ex presidente regresó del exilio y negoció con Adolfo Suárez que se restaurara la Generalitat. El problema es que, para los independentistas, Tarradellas es un traidor que se vendió a los socialistas. Tarradellas es un apestado dentro de ERC y esta noticia, en vez de provocar alabanzas, ha suscitado recelos y cabreos. Ninguno de ellos está contento con esta decisión.

Juicio a Companys

La otra decisión, anular el juicio a Companys, es un brindis al sol. Desde hoy a ese señor no se le juzgó. Ahora bien, fue juzgado y sentenciado. El Consejo de Ministros ha maquillado la historia. Sólo faltaría que lo resucitara. Para los independentistas este gesto bueno, está bien, pero como que no. Ellos son felices reconociéndolo como “mártir” y todo el misticismo que lo envuelve ya tiene amortizado que ese juicio fue un error. Es más, no hará más de un año que la Generalitat ya anuló el juicio. Ahora tendremos que ver cómo se explicará la historia. Tendremos a un señor que la Gestapo entregó a Franco y murió. Lo del medio se lo tendrán que inventar, pues gracias al gobierno de Sánchez no existió juicio ni sentencia.

No se habla de que el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación por 85 millones de euros para conservación de carreteras; licitación obras para acondicionar N-II entre Tordera y Maçanet por 27,5 millones de euros, y contratos para construir la variante de Valls a Montblanc o los enlaces a Castellbisbal. Esto no importa. Lo realmente importante era hablar de la autodeterminación, del referéndum y de la independencia. Todo lo demás, peccata minuta.

El ridículo también lo hizo Torra al no quedarse a la cena de Fomento porque asistía a la lectura de unos textos de exiliados del 1939. Teniendo en cuenta que en aquella reunión estaba el 70% del PIB, uno puede pensar que son más importantes unos escritos. Con ello demostró lo que le importa de verdad a Torra. También cuando quiso vender a los suyos que aquello era una cumbre entre dos países y, claro, como que él es el jefe de la república, recibió al presidente del país vecino en el Palacio Real. Este es uno de los traumas de los republicanos, que siempre han aspirado a ser reyes, siendo plebeyos.

Por último el ridículo de los CDR. Primer eslogan: “No realizarán el Consejo de Ministros”. Lo han hecho. Segundo eslogan: “No saldrán de la Llotja de Mar”. Todos están en casa. Querían bloquear Cataluña. Algo han hecho y han fastidiado a muchos ciudadanos, pero al cabo de pocas horas se han cansado. Y a la hora de comer todos a casa. Como ayer al cortar la Diagonal. A las 21:24 decidieron poner fin al corte, porque los esperaban en casa para cenar. Y siempre estamos igual. En las redes hay mucha frustración. Una de ellas explica que lleva en pie desde las 3.50h y no le ha servido para nada. ¿Qué se esperaba?

El gran problema es que están cabreando mucho a toda esta gente. Aparte de la frustración que llevan desde el 1-O cuando les prometieron el maná y se quedaron en ná. Les han vendido una película imposible de filmar, porque desde el primer momento todos ellos saben que la independencia es imposible. El problema es la cobardía de todos ellos para explicarles la verdad. Porque si la explican se les ha acabado el chollo.

Y ese es el fin del ridículo que hemos vivido estos dos días. Sánchez ha conseguido, con la votación de ayer en el Congreso, estirar un poco más su permanencia en Moncloa. Torra y los suyos han conseguido estirar un poco mas el chicle, para seguir viviendo del procés porque, cuando esta pantomima se termine, muchos lo pasarán mal porque no saben hacer otra cosa.