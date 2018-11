Que no se rían de ti, Andalucía

Andalucía, que no se rían de ti. Andaluces, andaluzas, ciudadanos y ciudadanas de una tierra con una luz especial, que no se rían de vosotros porque si yo fuera andaluza suspendería a todos los partidos políticos que se presentan a estas elecciones autonómicas por faltarles al respeto al centrar su atención en Cataluña -mi tierra- mucho más, muchísimo más, que en Andalucía. O, perdón, ¿quizás es culpa de los periodistas? Seguro que sí, no lo duden, para nuestros políticos -bueno corrijo, para casi todos- siempre es más fácil apuntar a los plumillas como responsables de sus errores. Eso sí, de los éxitos ningún mérito tienen los que les ofrecen el altavoz.

Quedan tan solo unas horas para la jornada de reflexión, la carrera se ha acabado para Andalucía, para Díaz, Marín, Moreno Bonilla y Rodríguez, y empieza para España porque las andaluzas, me refiero a las elecciones, sólo han sido el examen en el que los que mejor nota saquen mejor llegarán a las generales, cuando Sánchez tenga a bien convocarlas; o avanzarlas, todo dependerá del resultado. Por ello, todos se juegan tanto. Tanto poder.

Puede o no gustar el motivo y las personas a las que hacía referencia, pero con el eslogan ‘Que no se rían de ti’ Ciudadanos ha acertado con el mensaje en Andalucía

Contamos con un partido que irrumpe nuevamente en el panorama político y esta vez con una gran visibilidad mediática, los de Vox; un PSOE que más o menos ha estabilizado los tiempos de tormenta, con ERES y Griñanes; unos Ciudadanos que van viento en popa a toda vela; un PP que sigue a la deriva -en menos de 8 años ha perdido a la mitad de sus votantes- ; y Adelante Andalucía que mantiene el rumbo. Salga lo que salga, están condenados a pactar, a dialogar, a saber negociar y a implementar todas aquellas iniciativas que mejoren la vida pública de todos, en todos los ámbitos importantes de la vida como la sanidad, la educación o la economía. Para eso les pagamos, para que sean los mejores gestores y gestoras de lo público, para servir a los ciudadanos, no para alimentar su ego y ansias de poder. Pero lo que significa ser buen servidor público es otro debate.

Aquí, en 24h, no está en juego el Palacio de San Telmo, está en juego la Moncloa. Sánchez y Díaz lo tienen claro, por ello han visibilizado como nunca antes una buena sintonía e incluso gestos de afecto, atrás quedan las luchas de poder por liderar el partido. El votante andaluz parece ser fiel a los socialistas y ahora juegan con ventaja teniendo a Sánchez como presidente. El votante del PP sigue sin estar entusiasmado o si se quiere cada vez más decepcionado con el proyecto popular, o con Bonilla. Lo cierto es que sin Rajoy al frente de España parece que van a tener más dificultades que en los pasados comicios. Aquellos que hace cuatro años confiaron por primera vez en un nuevo partido, en Ciudadanos, siguen no solo siendo leales sino que Marín parece que va a doblar resultados, también gracias a que Rivera está en la Cámara Alta. Y Rodríguez revalida más o menos igual.

Que tengan suerte señorías y, sobre todo, que quienes salgan beneficiados sean los andaluces y andaluzas. Los naranjas acertaron con el mensaje: “Que no se rían de ti”, pese a que puede gustar o no el motivo y las personas a las que hacía referencia. A nadie nos gusta que se rían de nosotros y ningún partido debería hacerlo. Ninguno. Ahora, le toca decidir a Andalucía. ¡Suerte!