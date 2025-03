Revoltillo

OLONA.- La actualidad española cuenta con otra imagen épica gracias a la señora Macarena Olona. Flota Olona sobre un mar de vileza, es decir sobre las cabezas de un grupo de tarados izquierdistas que pretende impedir su acceso a una conferencia. ¡Fuera fascistas!, berrean los fascistas. El incidente tiene lugar en la Universidad de Granada, lo que dice mucho sobre la intolerancia que los sanchistas imponen en las universidades españolas. Es natural, hasta cierto punto, que esto suceda, tras décadas de lavado de cerebro izquierdista en el sistema educativo público español. La demonización de la llamada derecha comienza temprano, y ya no cesa. De ahí el clima mafioso (de Brigada de Respuesta Rápida cubana) que impera en estos centros, otrora de educación. El objetivo de los fanáticos que agredieron a Olona es impedir la libre circulación de ideas: son enemigos de la Libertad. Qué bella imagen la de Olona sobrevolando las violentas huestes analfabetas y analfabetizantes. Olona es la única mujer (amén de Cayetana Álvarez de Toledo, aunque guardando las distancias estéticas y cerebrales) amazónica de la política española. Salve.

MAZÓN.-. Mazón ha pacto con Vox. Lo mismo debería hacer el PP nacional. No hay razón alguna para que en un país donde se pacta con Bildu, Junts o ERC, partidos racistas y antiespañoles, no se pueda pactar con Vox Acusar de fascistas a los pactan con Vox no es más que una estrategia de los socialistas y de los antiespañoles tribales de derechas e izquierdas para demonizar, y en un futuro, cuando Sánchez termine de colonizar el Poder, prohibir Vox. Lo del cordón sanitario a los partidos de derechas y hasta de extrema derecha es antidemocrático y pre totalitario. Hasta que no se condenen y prohíban por igual los partidos nazis y comunistas todo ese asunto de los cordones sanitarios carece de autoridad moral.

¿Por qué el dictador marroquí no debe hacerse cargo de los gastos y del cuidado de sus propios ciudadanos menores de edad? No creo que sea por falta de dinero

Como parte del acuerdo con Vox, Mazón ha renunciado a aplicar el llamado Pacto Verde Europeo. Algo de sentido común. Ese pacto, o nueva religión, que creó Al Gore, lo único que ha conseguido es inventar un nuevo y monumental tipo de negocio: el del clima y la salvación del planeta. Hay cambio climático, como lo ha habido desde el principio de los tiempos, pero poco o nada tiene que ver con lo que hace la especie humana. También, en el acuerdo con Vox, Mazón ha optado por una política más sensata respecto a los emigrantes menores que han llegado ilegalmente a España. ¿Por qué el dictador marroquí no debe hacerse cargo de los gastos y del cuidado de sus propios ciudadanos menores de edad? No creo que sea por falta de dinero, viendo los miles de millones que dedica a armarse hasta los dientes (o los colmillos) de Alá. El sátrapa marroquí ha convertido España en su guardería todo incluido. Para no hablar de su contribución a la islamización de Occidente. Ha hecho bien Mazón. Por otro lado, no veo porqué Mazón ha de renunciar. En otro país sí, pero no en España. Aquí los políticos no renuncian, se aferran al cargo y a los aforos (esa descarada forma de corrupción a la vista de todos) como garrapatas. Lo que me interesa de Mazón, un hombre insípido, con el carisma de una pared de hormigón, y ostensiblemente inepto, es su almuerzo con la periodista. Creo que el erotismo en el mundo de la política es más importante de lo que parece y se le presta poca importancia. He escrito todo un libro sobre eso. Hay que mirar más el mundo, y especialmente la política, desde un punto de vista erótico. Ya sé, deformación profesional. Pero.

GAZA.-Hoy en Antena 3 el presentador hablaba de Gaza y decía que se iniciaban los bombardeos “después de que Israel dinamitara la tregua”. El antisemitismo está tan enraizado en la televisión española que uno ya no sabe si estas cosas son producto de la estupidez o de la vileza. Todos vimos la infamia de la entrega de rehenes torturados o muertos, y el siniestro espectáculo organizado por Hamás. Israel ha cumplido el pacto, liberando cientos de asesinos terroristas tal y como había prometido. Pero es Israel quién ha dinamitado la tregua. ¡Alá es el más grande!

NOGUERAS.- A Nogueras le molesta la bandera española y, también, no nos engañemos, los ciudadanos españoles (los únicos que hay en España). Aparta la bandera como si fuese un gato cazador y ella una rata. Pero no le molesta cobrar del dinero de los españoles. Hasta que España no entienda que los antiespañoles separatistas regionales y en general los nacionalistas tribales catalanes y vascos le han declarado la guerra, y decidan combatirlos como merecen, todo estará perdido.

TRUMP. Dada la vil actitud del presidente Trump hacia el asesino Putin, no puedo menos que considerar que tal vez haya algo cierto en los rumores referentes a un video de Trump con una prostituta en Moscú. Se decía que durante el encuentro, la dama en cuestión orinó (lluvia dorada, en jerga erótica) al futuro presidente. Soy un libertario y no encuentro nada reprobable en esas prácticas pero entiendo que estas imágenes en manos rusas serían muy perjudiciales para el presidente norteamericano. Tal vez eso ayude a explicar, en cierta medida, su ruin comportamiento.

ARAGONÉS.- Después de trabajar tres años al frente de la Generalitat de Cataluña, el señor Aragonés cobrará una pensión vitalicia que asciende al triple de la pensión máxima que recibe un ciudadano español después de cotizar durante treinta y siete años. Aragonés recibirá 9.000 euros brutos al mes por ser expresidente de la Generalitat catalana. O, para decirlo en popular: ellos se lo guisan y ellos se lo comen.