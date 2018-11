Una república por diez pavos

Los separatas saben sacar pasta de debajo de las piedras como nadie. No, no hablamos del tres por ciento, sino de su último invento, el Consell de la República. Por diez euros te apuntas y ellos, a cambio, te prometen una república catalana.

No tienen ni idea de gestionar un país, lo ignoran todo respecto a las relaciones políticas y económicas dentro de la UE, son unos jactanciosos ilusos que han acabado dándose de morros con el Estado pero, señoras y señores, cuando se trata de vender su producto están en el Top Ten. Los catalanes somos unos viajantes de comercio sensacionales. El Consell de la República, del que no se sabía para qué rayos iba a servir, ya tiene una función: la pasta. Este martes pasado se presentaba en el Palau de la Generalitat en un acto más bien tirando a ridículo, con bailecito y acordeón incluido – ¡qué lejos quedan aquellas masas corales dirigidas por el tristemente fallecido Oriol Martorell, interpretando solemnemente Els Segadors, Dios mío! -, todo muy pobretón, muy de tercera regional, muy de pueblecito esperando a Mr. Marshall. Incluso en la Plaza Sant Jaume no habían más de trescientas personas vociferando, eso sí, su ideología fundamentada en odiar todo lo que no sean ellos.

Pero ese mismo día se inauguraba la página del citado organismo, consell.republicat.cat, y ahí pudimos conocer por fin de qué iba ese nuevo invento surgido del taller de manualidades puigdemontianas. Usted se inscribe, paga un mínimo de diez lereles y, hala, ya está. Queda inmediatamente inscrito en un registro ciudadano, que llaman ellos, y que servirá para “tomar decisiones colectivamente y recibir información”. A ver, servidor lo encuentra pelín caro, sobre todo por lo que te ofrecen. Sin recurrir al simpático perrete de Rastreator, en Netflix, por vía de ejemplo, por 13’ 99 mensuales tienes el paquete Premium y, encima, te dan un mes gratis de prueba; en Movistar por diez euros tienes el paquete cine; el Canal HBO rompe precios y te cuesta al mes 7’99. Todos tienen justa fama de ofrecer buena ficción y, lo que es mejor, ni te obligan a salir periódicamente a gritar chorradas a la calle ni a discutirte con tu familia, ni a llevar lacitos de ningún color. Estas cosas, especialmente de cara al crudo invierno que se nos presenta, siempre son de agradecer. No sé ustedes, pero yo no le veo muchas ventajas a la cosa, pero algo debe tener el agua cuando la bendicen, porque a poco de haberse inaugurado la página ya habían más de diez mil personas apuntadas, claro está, pagando.

Queriendo encontrarle explicación al asunto, es cierto que Juego de Tronos puede tener similitudes con las hostias que se están dando en el ámbito separatista, de la misma manera que Pilar Rahola podría ser la Khalessi madre de dragones de la cosa estelada o que las reuniones del PDeCAT con Esquerra acaben como la Cena Roja, pero lo que no aguanta comparación de ningún tipo es el ingenio fecundo de George R. Martín al lado de literatos separatas como Puigdemont o Artur Mas.

Apuntarse al Consell tampoco da puntos gratis a la hora de contratar viajes a Waterloo, ni descuentos en alojamientos belgas, ni siquiera lleva aparejada una suscripción al diario Ara. Ya no digo regalar un jamón, porque es sabido que los perniles son españolísimos y en la futura república catalana solo se permitirá el consumo de botifarres, bisbes, secallona, xolís, tastets y, como cosa de los Païssos Catalans, la sobrasada mallorquina.

Puede apuntarse todo quisqui, eso sí, sin límites ni de edad ni de origen, con lo que igual acaban siendo socios niños que hasta ahora se limitaban a tener el carné del Club Súper Tres o colectivos de inmigrantes que quieren estar a bien con los de la tela. La comedia está desmadrada entre los hipnotizados de la religiónseparatista y lo mismo les da que les da lo mismo.

Eso sí, el invento no deja de ser una buena fuente de financiación para los de la casita de papel de Waterloo porque, si en menos de 24 horas han pasado por taquilla diez mil, aunque solo se hayan estirado con los diez euros mínimos, sale una cantidad más que interesante. ¿La fiscalizará la hacienda española, lo hará la belga, quién rendirá cuentas de toda esta fortuna que, previsiblemente, acumularán los fugados? Dicen que operarán desde Bélgica, por aquello de que aquí ya saben lo que hay, así que correspondería a ese país saber en qué se gasta el dinero. Recordemos que los delitos fiscales sí son de tipología común en todas las legislaturas que integran ese bazar llamado UE, y que, si bien no pueden extraditarte por un delito de rebelión porque hay jueces foráneos que se la cogen con papel de fumar, en lo referente a la pasta, en estas Europas de nuestros pecados no se andan con chiquitas.

Algunos analistas sesudos opinan que el Consell no es más que una plataforma organizada por e fugadísimo para disponer de un instrumento con el que tocar los pelendengues a Esquerra y los del PDECAT que no están por mantenerlo ad vitam como una reina madre. Hay parte de verdad en ello, como la hay en que será un organismo más de los muchos que se han creado a lo largo de estos años y que no han tenido otro objetivo que colocar a unos cuantos marear la perdiz ante los votantes neoconvergentes.

Pero, insisto, el factor económico es la novedad que diferencia esta iniciativa el resto. Aquí ya no se trata de comprar el merchandasing de la ANC y la camiseta de rigor, aquí no se promete a nadie que lo vayan a nombras Conseller, director general o presentador de un programa en los medios separatistas. El Consell no es más que un sistema de recaudación de dinero para sufragar mantenencias de los fugados, para pagarles el gasto a ellos y a sus actividades. Siguiendo con las preguntas, ¿una donación, de, pongamos, cinco mil euros a esta asociación desgravarían en España o en Bélgica? ¿El fisco español podía exigir las listas de los donantes? Los ingresos del Consell y su destino final, si es que fuese pagar el alquiler de la casa de Waterloo, por ejemplo, ¿serían imputables a la renta de Puigdemont? Y ya que estamos ¿dónde presenta su declaración de la renta el fugado, aquí o allí? ¿Y el resto?

Estaría bien que hacienda se interesase por el tema, de la misma manera y con el mismo celo recaudatorio que lo hace con los autónomos, los profesionales liberales, los pequeños y medianos empresarios, en fin, ya saben, los de abajo. Sería de agradecer.