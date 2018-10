Urge reprobar a Ada Colau

Barcelona está peor que nunca. Ha aumentado peligrosamente el nivel de delitos, cada vez más violentos, por cierto. Los barrios están llenos de ratas, de cucarachas, de suciedad. Las bandas organizadas de narcotraficantes con sus narcopisos, la mendicidad organizada por tramas provenientes de países del este de Europa, las mafias okupas organizadas por delincuentes de aquí, el incremento abusivo de alquileres en barrios turísticos, el cierre sistemático de comercios de toda la vida en aras de dudosos comercios de fundas para telefonía móvil en los que nadie entra, los problemas de convivencia, la inacción municipal, todo eso le importa un higo a Ada Colau. Lo suyo es gesticular, fingir y cobrar. Ah, y colocar a amigos, conocidos y saludado, que para eso está el erario público.

Colau encarna lo peor de la pijo izquierda catalana, esa que no se sonroja al flirtear con la derecha supremacista, que se llena la boca con palabras como justicia social, vivienda digna y derechos humanos pero que se preocupa más de acoger a refugiados- que, por otra parte, tampoco acoge – mientras que a cincuenta metros del despachito oficial de la señora alcaldesa hay gente durmiendo en la calle. Mucha, La noche del jueves conté en un itinerario de plaza Universidad a plaza Sant Jaume no menos de ochenta indigentes de todas las edades acurrucados en portales. Es ese postureo podemita que acaba en mansiones de Galapagar, en ir colocando a tus parejas, en plegarse ante la estelada por el qué dirán. Son gestos estúpidos de patio de colegio, como retirar el busto del rey, impedir la exhibición de la enseña nacional, negar al castellano como lengua común o reprobar a la monarquía. Son las chiquis pseudo feministas de lacito, las del palabrerío hueco y la excusa que oculta la realidad: se vive muy bien con más de ciento cuarenta mil lereles al año por interpretar una mala obra siendo, además, una pésima actriz.

A los podemitas ya les viene bien reprobar el sistema democrático español, que no otra cosa es la monarquía encarnada por Felipe VI, y no Felipe II como el ágrafo doctor Sánchez dijo el otro día en el congreso, porque con eso tienen entretenida a su parroquia y a ellos, de paso, les ahorra pasar la vergüenza de tenerles que explicar que ni quieren hacer la revolución ni les interesa. Han vivido siempre de la subvención pública, del sobrecito institucional que se ha convertido en un modus vivendi como otro cualquiera. Están acostumbrados a vivir sin pegar palo al agua, a exigirlo todo sin dar nada a cambio, a no tener ni oficio ni beneficio. No hay sufrimiento, no hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay creatividad. Esta generación de politiquillos de la izquierda aguada, la de Colau, piensan que ser revolucionarios consiste en exigir y exigir sin arriesgar nada, sin tener ninguna obligación. Son las porno feministas, las orinadoras de vía pública, las que descubren que la policía, a fin de cuentas, sí sirve para algo igual que Pablo Iglesias ha descubierto a la Benemérita para que le proteja en su casoplón de nuevo rico.

A la gente como Colau, que ha hecho de la demagogia, cuando no de la mentira, una forma de vivir de la política habrá que acabar por reprobarlos. Y con los mismos argumentos que utilizan para pretender cargarse un sistema que nos ha funcionado durante cuatro décadas, con todos los defectos que se quiera, sí, pero que ha sido útil y nos ha permitido convivir sin que mediase el garrotazo y tentetieso tan constante en nuestro periplo histórico.

Reprobar la monarquía en un pleno municipal es tanto como decir que Colau le ha declarado la guerra a los EEUU: equivale a la nada, al cero absoluto, al vacío intelectual profundo

Reprobar la monarquía en un pleno municipal es tanto como decir que Colau le ha declarado la guerra a los EEUU: equivale a la nada, al cero absoluto, al vacío intelectual profundo. Es el paradigma de la tremenda falta de calidad política de quien debería representar a la capital catalana, es la prueba del nueve de su falta de proyecto, de ideas, de capacidad de gestión. Debería interesarse la alcaldesa por lo que sucede en su municipio, pero eso se le queda corto para sus aspiraciones de geo estratega mundial. La actriz frustrada que es no se contenta con el escenario barcelonés, aspirando a interpretar su papel de madre coraje de cartón piedra en otros teatros políticos más grandes. De ahí su oportunismo, su jugar a todos los palos, su falta de escrúpulos y, ¡ay!, su más que probada capacidad para eliminar todos los obstáculos que se presentan en su ascenso a la cumbre.

No contenta con tener a Barcelona totalmente sucia, desconocida, criminalizada, en poder de mafias y clanes, tiene el triste récord de haber roto su propia formación, de dividir a los comunes entre soberanistas y no soberanistas, de haber devorado a personas como Xavier Doménech. Cual moderna Atila, Colau pisa con fatuidad la hierba que nunca vuelve a crecer bajo su paso. Que el PSC haya sido capaz de estar en el mismo gobierno que ella dice mucho de lo que está pasando actualmente en el socialismo catalán; que le tiemblen las carnes a la señora a la que oye hablar de Valls y se enzarce con el candidato en las redes a la primera de cambio, también.

Es urgente reprobar a Colau y a esa pseudo izquierda que está más atenta a censurar palabras y conceptos que a atender a quienes están atemorizados por tener en su escalera un narco piso, a quienes están atemorizados porque se viola en el parque de al lado de su casa, a los que se ven obligados a abandonar su barrio de siempre porque las cosas están cada vez peor y lo alquileres son más caros, a los que no saben como pasar en la estación de Rodalíes de plaza Cataluña porque está lleno de manteros, ojo, y que algunos gastan una mala bajandí notable. Es la gente del Raval, de la Barceloneta, de Nou Barris, de Poble Sec, la gente que, en teoría, deberían ser los primeros a los que Colau y su falso izquierdismo debería tener presente.

Hay que reprobar esta mentira con la misma intensidad democrática que al separatismo, porque las dos cosas se basan en cargarse el orden constitucional para sustituirlo ¿por qué? ¿Por el bolivarismo elitista y represor o la republiquita de Panamá y los misales andorranos? ¿Por el comunismo de amiguetes y el supremacismo que da carnés de malos y buenos catalanes? En suma, ¿por el totalitarismo y la negación del individuo?

Si es para eso, ojalá que la monarquía constitucional nos dure muchos año, y que se repruebe en las urnas de una vez y para siempre a las personas que utilizan los problemas del pueblo para su propio medro e interés, porque antes mil veces un rey constitucional como don Felipe que una presidenta de república bananera como Colau.

No es cuestión de monarquía o república, Colau, es cuestión de democracia o populismo totalitario. Así que, por mi parte, está usted más que reprobada.

Miquel Giménez