¿Dónde está el fondo de la recesión?

Esa es la pregunta que todos nos hacemos desde principios de año cuando estaba claro la desgracia que se nos venía encima. Los economistas buscábamos, y buscamos, cuantificar el quebranto en términos del Producto Interior Bruto, los directivos de grandes empresas según el volumen de ventas por áreas de interés y los particulares según su entorno más próximo, pensando siempre en qué hacer para salir lo antes posible de semejante desastre.

Junto a esa sociedad productiva, vital, están los que la parasitan y a quienes lo único que les importa es cómo hará el Estado para seguir costeándoles sus privilegios, prolongando así su vida de holgazanes y gorrones; en ese perverso sentido, se puede decir que el rescate de la UE a España ha sido un gran éxito de Sánchez y es normal que fuera aplaudido por su cuadrilla, según hacía el paseillo progresista. Nunca antes se le había dado tanto dinero a un gestor tan malo.

En ese mar de disfuncionalidades sistémicas, de hormigas y cigarras, de gente honrada sometida a sinvergüenzas, donde además soportamos una pesada losa de "instituciones", "observatorios" de todo tipo, que destacan por su silencio culpable, y de ejércitos de enchufados con mucho tiempo libre haciendo de las suyas en la red de redes, es donde debemos intentar respondernos a esa pregunta sobre un fenómeno inédito en términos de estadísticas económicas, ejercicio que intentaremos hoy partiendo de donde estamos para luego analizar qué prevén los principales agentes económicos.

El PIB ahora

Ese sería el deseo de todo economista: poder cuantifica la producción de bienes y servicios a fecha de hoy, algo que solo quienes desconocen lo que ello requeriría se atreven a exigirlo. Aún así, se intenta, y el Banco de Italia tiene un indicador mensual, que obviamente no estaba preparado para un cierre parcial y temporal de la economía, y cuyo cálculo hasta junio para la zona euro tienen en la siguiente gráfica.

Aquí lo destacable es que aún no ha llegado lo peor (cadena de quiebras, paro, morosidad, etc.) y siempre hemos de considerar que el turismo, con sus oferentes (ocio, hospedería, transporte, etc.), uno de los sectores más afectados y del que el INE estima es próximo al 12% de nuestro PIB (casi la mitad foráneo), al ser para muchos países un gasto exterior, su caída les resta menos PIB. Ocurre también que esos países han gestionado mejor la pandemia, con lo que la caída media inicial parece menos fuerte; finalmente, hay que señalar que ese picado se moderó en Junio, el tercer mes con registro negativo, pero que aún le queda para tocar fondo, lo que nos lleva al siguiente punto.

Indicadores adelantados

La OCDE, por su parte, tiene por un indicador que busca predecir los puntos de inflexión del ciclo económico y, al analizar las principales áreas económicas (siguiente gráfica), se podría decir que verán el fondo de la recesión en los próximos tres a siete meses, salvo China, donde el cierre empezó antes y viene con una enorme inercia, tras aprovechar durante décadas las oportunidades que daba la globalización. Todos tienen importantes paquetes de estímulo, sobre todo EE.UU., lo que beneficia a Europa, sobre todo a Alemania, dándose así las condiciones para, si se genera confianza, empezar la recuperación y a salir de crecimientos negativos del PIB.

En cuanto a las principales economías de Europa (siguiente gráfica), nuestra principal área de negocio, la situación es similar aunque, dependiendo, obviamente, de cómo se gestionó la pandemia y la subsiguiente crisis por el cierre parcial. Siendo el valor 100 la tendencia a largo plazo y un indicador dinámico de la producción potencial, el mejor resultado, tras el bajón del cierre económico parcial, lo da Alemania (98,4), siguiéndola Gran Bretaña (97,4), seguramente por esfuerzo que traían del Brexit, luego Francia (97,3), España (96,8) y la zombi Italia (95,4) Probablemente el gabinete de lunáticos con astronauta intente colgarse la medalla de superar a Italia, pero pasar a una economía zombi no tiene mérito, aparte que el Gobierno Sánchez venía de hacer una de las cosas más idiotas que se ha visto en Economía: enfriar sin necesidad el crecimiento económico, cosa que se refleja en la gráfica en la línea puntada morada.

Lo que no se puede hacer con ese indicador, como avisa la OCDE, es extrapolar esos datos a tasas de caída del PIB, pues su función es simplemente adelantar cuándo será el punto de inflexión del ciclo. Para temas de PIB se hacen otros cálculos y, por ejemplo, The Economist estima que EE.UU. alcanzará el PIB de finales de 2019 en el tercer trimestre (Q3) de 2022, Alemania y Francia en Q4-2022 y la zombi Italia, que está en niveles de PIB como en 1999, en Q3-2024, parecido a Japón, cuatro años horribles.

Los últimos dos datos son de interés, pues el progresismo nos quiere zombis como los italianos, intentando siempre que nos veamos en importancia como Portugal, tarea a la que se dedica con ahínco la socialdemocracia "española". De España no habla The Economist, que ya no pintamos nada, pero en nuestra previsión de finales de abril decíamos que, en 2021, estaríamos en una casilla de salida parecida a la de 2012.

Por otro lado, de nuevo, como en 2009-2012, todo el ajuste lo padece el sector privado y cuando el 31/7 den el avance de la estimación de PIB y salga, por decir algo, un desastre entre el -8% y el -14% (para el año), piensen que salvo la Sanidad y las fuerzas de Seguridad, que se han jugado literalmente la vida, en el paraíso de "lo público", casi el 45% del PIB, no ha habido quebranto económico, mientras que el sector privado, que mantuvo, por ejemplo, la oferta esencial en plena pandemia (ahí no hay casi teletrabajo), sufrirá un daño enorme y, además de levantar la economía, sus contribuyentes netos padecerán más pago de deuda y nuevas cargas para que los señoritos "efecto llamada y okupación" se lo gasten en inventos varios para ponerse morados.

Previsiones españolas

Si en la anterior crisis se desmoronó el castillo de naipes de la construcción, ahora el derribo ha sido de buena parte del mercado turístico, algo para lo que tropa de sin oficio ni beneficio que nos gobierna no tiene un plan para que, con vacuna o sin ella, o con el temido rebrote de otoño, alcancemos el máximo potencial de producción.

¿Y qué piensan los españoles del futuro económico? La previsión a un año vista de los consumidores (línea roja, siguiente gráfica), tras pasar por los peores datos registrados en diez años, es tan mala como la que tenían en los peores años de la crisis anterior tras cuatro años de recesión; aquí hay que destacar que desde que está Sánchez (Mayo 2018) el empeoramiento ha sido constante, lo cual es del todo lógico dadas sus constantes muestras de falta de criterio.

Tema distinto es el del sector manufacturero (línea azul, gráfica anterior), que suple a todos los demás sectores y es un exportador importante, cuya previsión coincide más con la de nuestros principales clientes foráneos. ¿Vuelve el nivel de producción anterior? No, obviamente, pero está próximo a estabilizarse en ese nivel más bajo para comenzar la recuperación, algo que dependerá del sector exterior, pues a nivel interno se anuncia más saqueo y parasitismo desde "lo público", sector, por cierto, blindado contra la productividad.

Luego, en los otros sectores (siguiente gráfica), las expectativas económicas, tras la reapertura, son parecidas a las que se daban entre 2011-2012, dependiendo todo, de nuevo, de la confianza que genere el ejército de sociópatas de la casta política y del Establishment que la apoya. Finalmente, hay que decir que en estos datos hay poca participación de las empresas más pequeñas, grandes empleadoras y donde la masacre está siendo terrible.

Gobierno y recuperación

Tenemos un Gobierno que es un desastre, empezando por Sánchez, el de la "escucha activa" y que, por solo atender a lo reciente, dijo la burrada de que el rescate de la UE equivalía al 60% del PIB, luego está el vice-chavista y sus amigas, la Chiqui de tesorera, Mr. Simón, ese "funcionario" surfista tan ocurrente y con vacaciones sagradas, la Calvo, González Laya, Marlaska, Ábalos y así hasta 22 que no van a arreglar nada, al contrario. ¿Y en el resto de partidos? Pues parecidos o peores.

¿Pero, de dónde salen estos sujetos? Todo empieza en el sistema electoral, lo hemos dicho muchas veces, con un sistema electoral como el francés esta tropa que nos arruina no saldría elegida nunca. Olvídense de hacer trampas partitocráticas, que siempre perderán, pues hasta que no cambiemos esta forma de gobierno seguirá el caos y el deterioro demográfico, dirigiéndonos derechito a un desastre histórico, algo que, para un país que ha demostrado sobradamente sus capacidades económicas, pero que se aferra a un orden y pensamiento dominantes suicidas, empieza a ser propio de idiotas.