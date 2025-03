Rebelión en la granja (de Óscar Puente)

“Nunca pensé que iba a acabar en manos de Óscar Puente”. Lo decía Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, ante un micrófono que creía cerrado. A estas horas se sabe defenestrada. Igual que los otros tres procuradores socialistas pillados en el desliz. Diez minutos de cotilleo un receso parlamentario dan para mucho. En especial si estás hasta las narices. El ministro Puente, dada su preeminencia en la región, recibió lo suyo. Por el socavón de la A6 en San Rafael que obliga a que todo vehículo pague peaje. Por secundar a Abel Caballero, el alcalde bombillas, por pretender pregonar el fin de las estaciones del AVE en la región para que el tren llegue antes a Vigo. Por la política pro-lobo de la exministra Ribera, “yo es que le quemaba el ministerio”, clamaba uno. Por no mencionar lo que decían del nuevo líder del partido en la comunidad, un Carlos Martínez que se peina como el rubio de los Pecos, en su día susanista, ahora sanchista y “no se sabe si mata o espanta, un día dice una cosa y al otro cambia”. ¿Les suena?. Los cuatro díscolos, fumigados. Sus compañeros de bancada, muditos y acollonados. Óscar Puente no admite disidencias. Ni paga a traidores. Su ministerio se hunde, entre koldos y chapuzas, entre aldamas y mascarillas, pero él se afana en mantener su imagen intacta para cuando llegue el momento. Se precipitó en aquellos cinco días del retiro enamorado, I love you Bego. Asomó la patita, se le vieron las intenciones por entre sus incisivos desparejados. Ahora anda con pies de plomo, buscando apoyos, socios, cómplices.

En el PSOE se habla más de futuro que de presente. Y no de un futuro de proyectos sino de un futuro de relevos. Succession, como la serie. “Sí, sabemos que Sánchez es eterno, pero ¿y luego?”, chamullaba por los pasillos del Congreso un culiparlante socialista de los escasos que han sobrevivido a la guillotina de Patxi López, a quien “hasta sus ropas le tienen horror”. Libro de Job.

Lo ponen en evidencia aventando lo que allí promete y en Madrid niega. Ese doble juego falsario que hasta ahora le funcionaba pero que ya no cuela. Le pillaron el truco al torpe ilusionista. Le han descubierto las trampas.

Ofreció el presidente este miércoles en el Congreso una imagen histriónica como de fiera atrapada, un Joker desquiciado, sin apenas ideas ni más recursos que avergonzar a la Cámara con chistes rancios sobre Tellado, injurias contra Ayuso o insultos a Feijóo. Carcajadas nerviosas, gestos de enajenado. En Bruselas le han colocado ya en el pelotón de los torpes. Úrsula le ha retirado su aprecio y Rute, su confianza. Lo ponen en evidencia aventando lo que allí promete y en Madrid niega. Ese doble juego falsario que hasta ahora le funcionaba pero que ya no cuela. Le pillaron el truco al torpe ilusionista. Le han descubierto las trampas.

¿Más gasto en defensa sí o no? ¿Apoyo a la OTAN sí o no? ¿Envío de fuerzas a Ucrania sí o no? Pretende aplazar la respuesta hasta el 26 de junio, cuando la cumbre de la Alianza Atlántica. Pero sus homólogos europeos vuelan. Macron está a dos minutos de la movilización general, Starmer no ve la hora de enviar a sus aviones a defender el espacio de Kiev y el recién llegado Merz prepara inversiones masivas en Defensa. ‘Lo que haga falta’, pregona. Sánchez, el adalid de la familia del progreso, se queda en el rinchi, junto a Meloni, la 'ultra'. Curiosa pareja. Luego le dicen a Mazón. En esta hora crucial, España se ofrece a la defensa de Occidente con tanto ímpetu como Malta y Luxemburgo. “No hay que inquietarse, nadie se está preparando para una guerra”, aquí no llegan los misiles rusos, viene a decir Albares, ese tonitoooo con el que desliza sus palabras como de papagayo engolado. “No es mentira si tú te lo crees”, decía el Costanza de Seinfeld.

Sánchez no soporta el trato displicente que se le dispensa ahora en Bruselas. Aspiraba a ser el Carlomagno de la izquierda global y ahora su palabra tiene tanto crédito como la del nuevo jefe de RTVE, que llegó con Broncano y se ha lanzado a los brazos de Belén Esteban. La revolución cultural del sanchismo. Aparecen signos de cambios en el horizonte, de aspavientos de fin de ciclo. La guerra de Prisa, el incremento del gasto en propaganda y medios, más fondos para paguitas y mutualistas, todo ello, naturalmente, adobado con las leyes de Bolaños para amordazar a la opinión libre y a los jueces independientes. Sin olvidar a Pumpido, que lucha a muerte por dinamitar la iniciativa de los cinco indomables de la Audiencia de Sevilla contra su sentencia apestosa sobre los ERE. Si cae Pumpido, el montaje en pleno se hunde.

Por su faltaba algún elemento chusco en este retablo de las nuevas maravillas de la Moncloa, se anuncia con estruendo de tambores y trompetas el retorno a la palestra de la Cruz de Valle, la ‘resignificación’ de Cuelgamuros lo llaman, treinta millones más para regar el frentismo en plena Semana Santa. Vaya Cruz. Otra ración de Franco en el cincuenta aniversario de su defunción en la cama, mientras el PSOE luchaba con arrojo contra la dictadura escondidito en el retrete.

Sánchez sabe que solo tiene dos opciones: o incorporar a España a la primera línea europea, donde le corresponde, o acordar con China el papel que el bueno de Xi Jinping le quiera asignar. Quizás en la misma órbita que Venezuela, con la hucha en Dominicana y con Pepe Bono bailando la cumbia

No son tanques, es inversión industrial. No son cañones, son fondos medioambientales. No son misiles, es salto tecnológico. Muy pronto se le agrietarán en las manos sus eufemismos y sus trolas. Sánchez sabe que solo tiene dos opciones: o incorporar a España a la primera línea europea, donde le corresponde, o acordar con China el papel que el bueno de Xi Jinping le quiera asignar, como bien explicó aquí Gorriarán. Quizás en la misma órbita que Venezuela, con la hucha en Dominicana y con Pepe Bono bailando la cumbia como una vicetiple caraqueña y Zapatero manejando la caja registradora. La única salida democrática y razonable pasa por disolver las Cortes y convocar a las urnas, dado que ni controla a un tercio de su Gobierno, ni tiene mayoría parlamentaria, ni le respaldan sus socios, ni siquiera le defiende Puigdemont y, especialmente, ni le acaricia la espalda Von der Leyen.. Veremos. Ça suffit. No va más.

Bastaría con poner un micrófono oculto en las agrupaciones socialistas, decía Dieter la otra noche en esRadio, y se verá lo que piensa gran parte del rebaño socialista sobre Begoña, el hermanísimo, Cerdán de rodillas en Ginebra ante Puigdemont, el saqueo nacionalista, las señoritas de Víctor Ángel/Ángel Víctor, los cuatreros de chapela y sacristía, las cucamonas con los amigos del pistolón… o estar en manos de tipos como Óscar Puente. O del que toque, bien sea la atolondrada Pilar Alegría, la casi anónima Diana Morant, la abrasaíta MJ Montero o el hotentote Óscar López, todos ellos, se supone, la gran apuesta para la victoria segura en las autonómicas que vienen.

Qué solo se queda el boxeador en el cuadrilátero cuando suena la campana. Hasta le quitan el taburete. Hemingway. Es la víspera de tu cepúsuclo, Pedro.

-----

EL VARÓMETRO

-¿Margarita Robles sigue siendo ministra de Defensa?

-Ayuso a Alsina, como De Niro en Taxi Driver: “¿Eso va por mí?”

-Ya le llaman señor Lobo Pumpido. Más que túnel de lavado, como le llamó Bendodo, el TC limpia escenas del crimen (Pablo Planas dixit)

-Begoña sería de las que coloca en su biblioteca (seguro que la tiene inmensa) los libros sin quitarles la faja.

-¿Por qué Pilar Alegría dice tanto ‘nexo en común’ (valga la redundancia), ‘si me permiten’, y ‘como ha dicho el propio presidente?

-El mesurado y ecuánime Salvador Illa redobla su falange de sabuesos para multar a los comercios que no rotulen en catalán. Parece tener miedo hasta de lo que ha imaginado.