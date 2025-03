Rebelión en las aulas

Ha sido la comidilla de las últimas 48 horas en redes: un reportaje de El País donde diversos profesores de instituto mostraban su alarma por el hecho de que los chavales no acatasen los dogmas del feminismo y que encontraran aspectos positivos en los cuarenta años de dictadura franquista. Por supuesto, faltando a su propio Libro de Estilo, todas las fuentes docentes consultadas eran progresistas, una de ellas candidata de Izquierda Unida. ¿Conclusión? No hay que ser muy listo para notar los nervios ante un cambio de sensibilidad política, que consiste en que los jóvenes ya no incorporan de manera automática y acrítica el discurso de la izquierda. El progresismo español no solo se encuentra en una posición política frágil, además va percibiendo que cada vez tiene menos base social, menos futuro.

¿Por qué ocurre esto ahora? Desde finales de los setenta hasta nuestros días, la socialdemocracia ha tenido un control casi absoluto del mundo de la educación, la cultura y los medios de comunicación. Pero en el último lustro, debido a la expansión de las redes sociales de Internet, los ciudadanos han tenido un acceso más amplio a fuentes no progresistas y a comunicadores que no comulgan con el discurso de izquierda. El texto de El País tiene la decencia de admitir que lo que les preocupa es el dato de que los varones de entre 18 y 28 años son los que más intención tienen de votar a Vox, un 36,1%, frente al 15.1% de las chicas, que tampoco es una cifra despreciable dada la cancelación y demonización general del partido verde. No es tanto una preocupación cultural como electoral.

Mafias universitarias progresistas

No es solo un problema de los institutos. El mismo día en que se publicó este reportaje, circulaba por redes el fragmento de un podcast donde el joven diputado de Vox Carlos H. Quero confesaba algo que le llevaba carcomiendo durante dos años. Había participado durante casi un lustro en un grupo de investigación histórica de la Universidad Complutense, mientras hacía su tesis doctoral, pero cuando resultó elegido diputado de Vox por Málaga —en julio de 2023— recibió un mensaje en el que le exigían que presentase su baja voluntaria. ¿Motivo? “No es compatible ser miembro de Vox y pertenecer a este grupo de investigación”, le advertían. Como se negó a solicitar su propia salida, le terminaron expulsando. ¿Está es la libertad de nuestras universidades?

La hegemonía cultural progresista empieza a resquebrajarse y todo el mundo puede ver las artimañas con las que fue levantada

Uniendo prácticas mafiosas, de clan y de chiringuito, los profesores progresistas han logrado convertir la universidad pública en un lugar donde solamente son admisibles las opiniones de izquierda, como hemos visto en la lista de escraches que van desde el de Rosa Díez en 2020 en Somosaguas (Madrid) hasta el más reciente que intentó impedir hablar a Macarena Olona, Paula Fraga y Santiago Armesilla en la universidad de Granada. Casi todos los docentes con visiones distintas de la oficial han tenido que abandonar su vocación, resignarse al exilio interior o encontrar amparo en centros privados. Ahora empezamos a conocer algunos casos, pero hay muchos más que no han salido a la luz. La buena noticia es que la hegemonía cultural progresista empieza a resquebrajarse y todo el mundo puede ver las artimañas con las que fue levantada. ¿Ha llegado el momento de reconquistar la educación?