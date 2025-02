Que nadie se equivoque con Ucrania

Sobre Ucrania es oportuno señalar algunas cosas. Primero, Ucrania fue invadida por Rusia, no al revés. Hay, por tanto, agresor y agredido. Segundo, la excusa del Kremlin de por qué invadió Ucrania – Putin ha prohibido la palabra “invasión” en todos los medios rusos – es tan vieja que ya la empleó Adolf Hitler con los Sudetes: proteger a la población de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, pro rusas e ilegales. ¿Imaginan a los EEUU invadiendo Murcia y la Comunidad Valenciana para proteger una Cataluña independentista de Puigdemont? El motivo real era y es asegurarse el control militar del Dombás y Crimea ante una posible entrada de Ucrania en la OTAN. Tercero, la imbecilidad de que Ucrania ya está invadida por un ejército, el del Reino Unido, no merecería la pena de ser respondida.

Pero una de las obras de caridad es enseñar al que no sabe, así que habrá que decir que el MI6, de acuerdo con los servicios ucranianos y otros, ha sido el gran defensor de la independencia de Ucrania mediante su antena de Kiev, gracias a las informaciones que ha facilitado al gobierno de Zelensky. Cuarto, la monstruosa personalidad de Putin – acuérdense como acabó el líder del Grupo Wagner, y eso que era uno de sus mejores amigos – le impide reconocer que una guerra que debía ser un paseo militar se ha convertido en un infierno. Las oficinas de alistamiento están vacías, el material empleado por las divisiones blindadas rusas es obsoleto y han tenido que recurrir – otra vez Hitler – a formar batallones con delincuentes a cambio de indultarlos, lo mismo que los nazis con el tristemente célebre Batallón Dirlewanger.

En ambos casos: homicidas, violadores, sádicos, pederastas. A Putin le faltan soldados porque, a pesar de que la información de la guerra está férreamente controlada por el Servicio Federal de Seguridad, la población rusa no ve con buenos ojos que sus hijos vayan a combatir. “¡Nazis, nazis!”, se desgañitaban al principio para incentivar el reclutamiento. No coló. Si alguien debe reconocer vinculaciones con los nazis es Putin, ex oficial de la KGB de aquella URSS que pactó con el Tercer Reich la invasión de Polonia para repartirse sus despojos. Poco se habla de que la II Guerra Mundial la empezaron Alemania y la URSS.

Ultima reflexión. Trump y Putin se reúnen para decidir, mano a mano, el futuro de una nación ajena. Europa se lava las manos – buena parte de lo que pasa la tiene esa Europa fofa, woke, ineficaz hasta el suicidio en materia de defensa y cobarde hasta la médula, la UE de Merkel y Von der Layen – y Ucrania se ve privada del apoyo armamentístico de unos EEUU que suministraban armas y pertrechos al necesitado ejército ucraniano. ¿Vamos a repetir la Conferencia de Múnich de 1938?¿Se reunirán los dirigentes europeos dejando en la salita de espera a Zelensky aguardando saber qué destino le otorgan a su patria aquellos que no son ucranianos?¿Haremos con Ucrania lo que hicimos con Checoeslovaquia?¿Vamos a revivir el espíritu del infame artículo “Mourir pour Dantzing”, escrito por Déat, por cierto, colaboracionista francés con los nazis cuando invadieron su país. Inciso, el tal sujeto, ex socialista, fundó junto a otros traidores la Legión des Volontaires Français, que se integró en las Waffen SS, y acabó siendo ministro de Vichy. Fue condenado a muerte en rebeldía porque, precavido, se ocultó en un convento cercano a Turín donde falleció sin dar cuentas de su felonía en 1955.

Que nadie se equivoque con Ucrania, a la que Stalin sometió al genocida Holomodor, dejando morir de hambre a millones de ucranianos. Hay que optar. ¿Abandonar a los ucranianos a su suerte?¿Ser aliado de ese nuevo Stalin llamado Putin? ¿ La política del appeasement renace cual zombi de su tumba? Dejemos las cosas claras ante tanto subterfugio. O eso, o con la libertad y con Ucrania. ¡Slava Ukraini!¡Gloria a Ucrania!