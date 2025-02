Que lloren en Bruselas

Muy interesante la escenificación en la Conferencia de Seguridad de Múnich de la guerra abierta que se libra en las élites. Primero por el magnífico discurso de JD Vance, y en su reverso del patético llanto final de Christoph Heusgen, presidente de la Conferencia. Esas lágrimas globalistas son la perfecta representación de la dictadura emocional antihumanista que busca la destrucción de Europa. Merece una mención la congoja y este personaje. Fue el principal asesor de política exterior de Angela Merkel cuando metió a dos millones de refugiados islámicos en Alemania, mientras negaban que fuese a tener alguna consecuencia negativa para los alemanes. El incremento de las violaciones, los asesinatos violentos, los delitos de narcotráfico junto al asalto a los bolsillos de los ciudadanos para crear el enorme negocio de “la integración” les iba a hacer buenas personas si callaban la verdad.



Volvamos brevemente a JD Vance, el Vicepresidente de los EE. UU. Su discurso denunció el gran problema de la inmigración en Europa y la tiranía ejercida desde las instituciones de la democracia liberal, contra un pueblo que desprecian y al que persiguen, porque “algunos ciudadanos no se consideran a sí mismos animales educados o engranajes intercambiables de una economía global, como se afirma en Davos”, señaló con precisión Vance. A pesar de ser un discurso con cargas de profundidad ideológica no estaba dirigido a los ciudadanos europeos, deseosos de un aliento en el camino del vacío material y espiritual del europeísmo moderno. Fue un discurso dirigido al otro bando de la guerra, la élite antihumnista warmonger que ha sido desalojada de la Casa Blanca con la llegada de Trump y se refugia en su patio trasero de experimentos que tanto controla, la Unión Europea y todo lo que se halle subordinado a ésta, como el Gobierno de España y su bipartidismo.



Donald Trump declaró el lunes: "Con Bush ellos se llevaron mucho, con Obama ellos se llevaron mucho, con Biden ellos intentaron llevárselo todo, y con Trump no se llevarán nada". "Ellos" son esa élite, un conglomerado de intereses económicos contrarios a los de los ciudadanos y sus naciones que tiene a sus empleados ocupando los puestos clave de las instituciones (como von der Leyen) de esa falsa democracia liberal con la que se les llena la boca que necesita excluir al pueblo de todo menos del pago. Tras el cierre de la Agencia de Ayuda al Desarrollo (USAID) más de 60 organizaciones de Soros han desembarcado en la Unión Europea para succionar de los impuestos de los europeos y avanzar en su agenda antihumanista de destrucción de Europa. Han de desprenderse del obsoleto eje ideológico de la Guerra Fría, derecha e izquierda para entender lo que sucede en Europa y poder defenderse.



La Conferencia de Munich también ha servido para visibilizar la confusión absoluta entre la OTAN y la Unión Europea, no dejando dudas a que ésta es un mero instrumento de control de las naciones y sus ciudadanos para servírselos a su amo. Para von der Leyen: “el factor crucial aquí es el siguiente: la defensa y seguridad de Ucrania”. Es cierto que Europa necesita Defensa y Seguridad, pero dentro de sus fronteras. España necesita aumentar su gasto en Defensa para protegerse de Marruecos, pero al ser nuestros dirigentes corruptas marionetas construimos ahora en Navantia un buque de guerra para el Reino de Marruecos, el país más hostil y expansionista a costa de nuestras fronteras.

Hay una ruptura de valores comunes en el Occidente ampliado, la primera entre los ciudadanos europeos y estas élites que acabaron con la identidad. La segunda ruptura que le hizo llorar a Heusgen es la desconexión con el presupuesto de los EE.UU

Es obsceno que mientras von der Leyen pronunciaba estas palabras se cometían tres atentados yihadistas en Alemania y Austria. Casi a diario mueren europeos por bombas, atropellos masivos, navajazos a manos de refugiados o parecidos que la élite que ella representa introdujo en nuestras calles. Estas víctimas de la multiculturalidad, que no importan a los medios de comunicación dedicados a alejar a los ciudadanos de la verdad, no causaron lágrimas en el Presidente de la Conferencia de Seguridad. Reconoció haber llorado por la ruptura de valores comunes con EE.UU. sin faltar en este caso a la verdad. Hay una ruptura de valores comunes en el Occidente ampliado, la primera entre los ciudadanos europeos y estas élites que acabaron con la identidad, el bien común y pretenden erigirse en dioses en la sociedad sin Dios que implantaron. La segunda ruptura que le hizo llorar a Heusgen es la desconexión con el presupuesto de los EE.UU. A esto vino JD Vance.



Lágrimas globalistas porque se les acaba el negocio de la muerte y ahora vienen a por nuestro presupuesto en Europa, aunque maltrecho no pretenden dejarnos nada y seremos felices. Por eso han incrementado la virulencia de su discurso, instalados en una narrativa desquiciada de guerra contra el mundo (y la verdad) donde la carne de cañón son los hijos del pueblo al que desprecian.



Estamos en un momento crucial para Europa, que no debe ser confundida con su carcelero opresor más cercano, la Unión Europea y sus élites. Aunque estas representen todo lo malo de la guerra espiritual, hay muchas personas que desde el pueblo no se resignan a ser sacrificadas en el altar de la multiculturalidad, como demuestran las encuestas en Alemania siendo la AfD segunda fuerza.



Hay que salvar Europa y reconstruirla.