Un proyecto frente a un chalaneo

Los nacionalistas catalanes han tenido un proyecto desde el momento mismo de la gestación del Pacto de la Transición. Este plan se ha ido adaptando en su desarrollo estratégico y en su evolución táctica a las circunstancias de cada etapa y a las características de sus sucesivos interlocutores en las instancias centrales, pero jamás ha variado en su propósito final, en su pertinacia y en su determinación. Frente a este empeño sostenido y siempre al ataque, los dos grandes partidos nacionales y sus gobiernos han mantenido una continua posición defensiva, entreguista, cortoplacista y pusilánime. Ante el diseño de una ofensiva de trazos crecientemente nítidos, la España en manos del PP y del PSOE se ha ido desdibujando con el tiempo en su identidad colectiva, en su presencia en Cataluña, en su armazón institucional, en su autoridad legítima y en su capacidad de proteger a sus ciudadanos de los abusos y atropellos de los secesionistas.

Los que pusieron en su día el grito en el cielo cuando Felipe González transfirió graciosamente a Pujol el 15% del IRPF, se apresuraron a subir la puja al 30% pocos años después

La historia de los últimos cuarenta años ha sido la de una cobarde retirada de los elegidos por los españoles para preservar la vigencia de la Constitución de 1978 en todo el territorio nacional cada vez que los independentistas, mediante un nuevo embate, ganaban espacios de poder. Jamás se ha revertido esta tendencia pese a frenazos ocasionales de unos y reacciones esporádicas de otros. Un observador imparcial de este penoso proceso ha de llegar forzosamente a la conclusión de que un bando, el de los separatistas, ha sabido permanentemente adónde quería ir en tanto que el de enfrente, los gobiernos de la Nación, solamente ha tenido claro hasta qué límite podía ceder en las distintas coyunturas con tal de acceder a La Moncloa o seguir ocupándola. Si hay dos barcos, el primero con un rumbo sólidamente fijado y un puerto de arribada inequívocamente seleccionado, y el segundo con el timón desencajado y carente de destino conocido, no hay que ser adivino para señalar cuál amarrará en el muelle deseado.

El último episodio de esta triste película ha sido el brusco cambio por parte de la Abogacía del Estado de la calificación de los delitos cometidos el 1 de Octubre de 2017 por los cabecillas del levantamiento violento acaecido en Cataluña contra el orden constitucional. Obedeciendo órdenes del Gobierno, al que deben acatamiento, sus letrados, en contra de su propio y reiterado criterio, han renunciado a acusar de rebelión a los principales responsables del golpe para rebajar su planteamiento al menos grave de sedición. Al apartarse así de las tesis del magistrado instructor y de la Fiscalía, Pedro Sánchez ha confirmado lo que todos sabíamos acerca de su nivel moral y político. Sin embargo, y eso no va para nada en su descargo -la ignominia cometida por los demás en ningún caso justifica la nuestra- su vil comportamiento de hoy no es conceptual ni éticamente distinto al seguido por sus predecesores en innumerables ocasiones. Los que pusieron en su día el grito en el cielo cuando Felipe González le transfirió graciosamente a Jordi Pujol el 15% del IRPF se apresuraron a subir la puja al 30% pocos años después a su particular conveniencia. Y los mismos que se rasgaron las vestiduras cuando José Luis Rodríguez Zapatero otorgó a los separatistas un nuevo Estatuto que reventaba las costuras de la Ley de leyes, habían aplicado su artículo 155 para poner en manos de la Generalitat la gestión de los puertos de interés general y el control del tráfico en las carreteras catalanas sin que aparentemente les temblara el pulso. La recientísima hazaña de Sánchez es de vergüenza ajena, sin duda, pero el que esté libre de culpa que arroje el primer reproche.

La diferencia entre Sánchez y los anteriores presidentes del Consejo de Ministros es su impúdica capacidad de modificar en pocos meses la base doctrinal, legal y moral de sus políticas

La diferencia entre Sánchez y los anteriores presidentes del Consejo de Ministros es su impúdica capacidad de modificar en pocos meses -seis en el caso que nos ocupa- no ya sus recursos tácticos o incluso sus orientaciones estratégicas, sino la base doctrinal, legal y moral de sus políticas. El joven y arrollador secretario general del PSOE no es que aplique de manera oscilante un cuerpo ideológico, es que lo abandona para adoptar el opuesto con la agilidad de un experimentado volatinero. Si en Mayo pasado afirmaba enfáticamente que las fechorías cometidas por Puigdemont, Junqueras, Forcadell y restantes componentes de la banda, correspondían, “lógicamente”, a la figura penal de la rebelión, hoy, con similar convicción, cree que no hay para tanto y que la sedición es más apropiada. Obviamente, no es posible razonar semejante salto mental y jurídico, porque quien presenta como suya una tesis que no ha escrito está preparado para bajezas del volumen que haga falta. Lo que esta inaudita pirueta ha demostrado es que la toxicidad potencial del personaje es comparable a la surgida de las entrañas de la central nuclear de Chernobyl la infausta jornada de la fusión de su núcleo.

El Gobierno de Pedro Sánchez es el postrer eslabón de una larga cadena de chalaneos que está a punto de precipitar a España a una catástrofe irreversible. Salvo que el PP de Pablo Casado y el Ciudadanos de Albert Rivera tomen conciencia de la extrema gravedad de la situación y actúen urgentemente con la energía y la conjunción de esfuerzos necesarios, se dilapidará un capital histórico, humano, económico, social y cultural que ha costado muchos siglos acumular. Una mayoría de españoles están ahí, esperando su llamada para apoyarles. Ni pueden ni deben decepcionarles.