Los “progresistas” y el maltrato a las CCAA de menor renta

Nos repiten hasta la saciedad que todo lo que hace el gobierno de Sánchez es progresista, mientras todos los demás son de ultraderecha. Es un discurso intelectualmente pobre pero que les sigue funcionando, sobre todo con votantes sectarios y desinformados. Lo mismo que esa teoría de que todos los partidos y los medios no adictos se dedican a lanzar bulos y a engañar a la gente, pero que los progresistas nunca mienten (sino que cambian de opinión). Pero es todo falso.

Que Sánchez dependa para seguir en su puesto de un partido como Junts, en el que abundan los supremacistas, y que oscila entre la derecha y la extrema derecha, debe ser una anécdota para ellos. Que pretenda ceder a este partido las competencias de inmigración, claramente propias de un Estado, y encima para aplicar una agenda sospechosa, ni siquiera abre los ojos a todo ese equipo de opinión sincronizada que repiten lo que les ordenan en La Moncloa. Pero lo que no se puede soportar es que un gobierno se defina como progresista mientras tiene comportamientos regresivos cada vez más evidentes en aspectos económicos de financiación de las CCAA. Veamos tres.

Condonación de la deuda

Para empezar, tenemos la mal llamada condonación de la deuda (porque la deuda no desaparece, sino que es pagada por el Estado, o sea el resto de los españoles). No es nada progresista premiar a la Comunidad más despilfarradora y que peor gestión presenta, perjudicando a los que han sido más prudentes. No es nada progresista pagar con fondos públicos el voto para continuar en el gobierno una temporada. Pero, además, es absolutamente regresivo perjudicar a CCAA de menor renta para favorecer a Cataluña. Y eso es lo que hace Sánchez con el acuerdo de condonación. Que iguala a Cataluña con las peor financiadas, cuando está en la media de financiación, y perjudica a todas las demás, aunque hayan implementado políticas más eficientes en las finanzas públicas. Resulta asombroso y hasta habrá que dar gracias de que Sánchez no se haya atrevido a la petición de ERC, que llegó a sugerir que la condonación fuera solo para Cataluña…

Lo que ha hecho Montero es la cuenta desde abajo: primero se acuerda una cantidad con el interlocutor catalán y luego se encarga a un propio que busque criterios de reparto, aunque sean absurdos, para vestir el santo. Es llamativo el perjuicio a los madrileños (se condona por habitante poco más de la mitad que a Cataluña) porque su presidenta no les gusta. Desde luego, el impresentable y bárbaro Oscar López no tendrá así mucha chance de ganar a Ayuso si su partido castiga de esta manera a los residentes en Madrid…

El concierto catalán

El segundo es el concierto catalán, con su cupo. Esto es peor, incluso, que lo anterior. Supondría que Cataluña contribuyese a la solidaridad mucho menos que ahora y lo sufrirán los ciudadanos de las CCAA de menor renta, que tendrán que participar en menor medida en la redistribución. Está por ver la intensidad del “timo” pero es obvio que habrá regresividad, y en grado superlativo, si se aprueba tal y como se acordó. Que una de las CCAA de mayor renta diga que sus impuestos son para que los gaste ella (en mayor medida que ahora) es como si lo pretendieran los vecinos del barrio de Salamanca en Madrid, disminuyendo la redistribución hacia Vallecas o Vicálvaro... O que lo dijera Amancio Ortega. Obviamente, un Estado tiene que garantizar cierta igualdad en los servicios públicos y esto va en sentido contario.

Desde el gobierno nos van a intentar “vender” que ninguna de las CCAA perderá, sobre la situación actual, porque quizás aumenten la financiación a todas ellas. Pero se trataría de un engaño más. Es lógico que los recursos aumenten cada año (inflación, crecimiento real…). Pero no vale ni que una aumente mucho más que otras, ni que quede un agujero en el Estado Central que deberá sufragarse por los ciudadanos de régimen común (o sea, sin cupo) con más impuestos o más deuda.

Reparto por PIB

Por último, me voy a referir al reparto dispuesto del dinero del nuevo impuesto bancario aprobado este año. Resulta que, aquí se abandona el criterio de usar el número de habitantes y se va a distribuir en función del PIB regional. Otra medida regresiva que perjudica a los españoles de menor renta y favorece a los residentes en Cataluña (seguro que sus partidos regionales son quienes lo han propuesto), Madrid y las regiones de mayor PIB. Para hacernos una idea es como si el gasto en sanidad fuera mayor para los ricos que para los pobres, en función de su renta…

El progreso que buscan es más bien la duración en sus cargos actuales y la continuidad de sus emolumentos. Porque está claro que, fuera del gobierno, se verían seriamente disminuidos, dada su falta de capacidad…

Es todo un despropósito que atenta contra los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, es decir, todo lo opuesto a los valores progresistas que pretendidamente defiende este gobierno. Está claro aquel dicho de que “progresista es a progreso como carterista lo es a cartera”. El progreso que buscan es más bien la duración en sus cargos actuales y la continuidad de sus emolumentos. Porque está claro que, fuera del gobierno, se verían seriamente disminuidos, dada su falta de capacidad…

¿Vamos a consentir, también, todo este desatino? Quizás sí (uno más…) porque se trata de temas económicos nada sencillos de explicar y la sociedad española parece aletargada. Por ello, sería aconsejable que los ciudadanos de las CCAA perjudicadas fueran bien informados por los partidos de oposición del menoscabo que sufrirán si todas estas medidas se implementan, contrarrestando la propaganda gubernamental. Las falsedades que transmite la ignorante ministra Montero y los mantras que repiten hasta la saciedad los medios subvencionados adictos cumpliendo órdenes de Sánchez. Nadie a quien roban la cartera debería votar al ladrón en las CCAA perjudicadas cuando lleguen las elecciones.