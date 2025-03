La primavera de los cristianos en Siria

No se puede entender nada de lo que sucede y se avecina en Occidente si se ignora la enorme mentira que hay detrás de cada uno de los consensos que nos han traído al desastre y que sustentan este desorden descivilizatorio antihumanista al que llaman democracia. Europa no necesita un rearme militar para defenderse de sus enemigos, que están dentro y arriba, sino arrancarse la cómoda venda del consenso, de la mentira que justifica la cobardía del individuo. El mal sólo sabe actuar a través de la mentira, es su lengua materna. Se presenta como algo bueno para engañar y alejar a los hombres de la verdad, y por tanto del bien común. Por eso cuando los principales medios de España al servicio del poder globalista, que han tapado el genocidio de cristianos en Siria por haber presentado como demócrata inclusivo a Al Golani, el líder terrorista del nuevo gobierno que lleva a cabo las matanzas, sólo puede significar que se avecina otra guerra en Siria con intervención internacional. Terminar lo que no se consiguió con la denominada “primavera árabe” que nunca fue un movimiento ciudadano espontáneo pidiendo democracia liberal.



Allá donde explotó llegaron islamistas radicales, y en el caso de Siria dio lugar a una guerra civil de más de una década y las oleadas de inmigración masiva islámica a Europa, degradada en una zona franca para e l crimen organizado. Los “pobres refugees” que llegaron por millones no eran cristianos a los que protegía Al-Assad, sino sus asesinos. Los mismos que en nuestras calles salieron a festejar la llegada de los yihadistas de HTS.



La caída de Al-Assad, que no era un santo, pero los que venían eran monstruos conocidos al menos por Hillary Clinton, fue un momento festejado por todo el occidente putrefacto socioliberal como el fin de la dictadura y la llegada de la democracia a Siria. El nuevo gobierno, apoyado por la Unión Europea y la Administración saliente de la Casa Blanca desde Obama. “Por primera vez en una década, el pueblo de Siria puede esperar un futuro mejor”, afirmaba la belicista presidenta de la Comisión Úrsula von der Leyen. Ésta reclamó el papel de la Unión Europea en el triunfo del nuevo régimen terrorista: “hemos sido el mayor donante de Siria con más de 33.000 millones de euros movilizados desde 2011”.

Con “Siria” no se refería al pueblo que está siendo masacrado casa por casa hasta asesinar a toda la familia

Úrsula se refería a todo grupo yihadista que se levantase en armas contra Basahr Al-Assad, declarado enemigo del orden mundial de la democracia liberal por ser un dictador, mantener una Siria unida y ser aliado de Putin. El hecho de que gobernase un país en paz donde las minorías etno-religiosas eran protegidas, especialmente los cristianos, nunca importó a los defensores occidentales de los Derechos Humanos.



Abu Mohamed al-Golani, nacido en Arabia Saudí, líder del frente Al-Nusra (también conocido como Al-Qaeda en Siria y el Levante) y emir del grupo terrorista (HTS). El currículum terrorista del nuevo presidente ha sido moldeado desde todos los medios de Occidente como una esperanza de la democracia inclusiva y resiliente en Siria. Un lenguaje covidiano para otra fase de sumisión. La élite globalista tenía un terrorista al que le quedaba bien el traje de vendedor de coches, no necesitaba más para su relato hasta que los criminales grabaron sus matanzas y las vimos por redes sociales. Quizá Siria sea una oportunidad para que caiga la mentira ya insostenible de no considerar a la Unión Europea como una organización proterrorista, no democrática, corrupta y profundamente antihumanista que ha declarado la guerra al pueblo y cuyos dirigentes han de ser juzgados.



En estos tres meses se ha acelerado en el genocidio contra las minorías religiosas de Siria, que ya inició el Estado Islámico tras esa primera primavera. Desde el 2011 la población cristiana ha pasado de ser el 10%, unos dos millones a unos 300.000 en 2023 según ACN. Nada de esto importó para que la Unión Europea apoyase a los yihadistas y declarase su deseo de normalizar las relaciones, levantar las sanciones, sacar a HTS de la lista terrorista y aumentar la ayuda humanitaria para el desarrollo. Lo que haga falta a unos carniceros siempre que ayuden en los planes de poder a la élite de occidente.



La impunidad lleva a mentir y denominar democracia con la misma facilidad que mañana anunciarán intervención militar para acabar con la barbarie que ellos han propiciado. La tragedia de la mentira a la que está sometida Europa concentrada en Siria, Tierra Santa donde predicó Jesús y donde por primera vez fueron llamados cristianos sus seguidores.



Dios no ha abandonado a los cristianos en Siria, pero el resto de los cristianos del mundo sí lo han hecho. Cuando terminen de felicitar el Ramadán en tiempo de Cuaresma quizá puedan ayudar a los Patriarcas Cristianos que desde las iglesias claman auxilio internacional. Verdaderos líderes religiosos que desde la verdad y la valentía que da estar cerca de Dios afrontan la muerte en iglesias llenas de cristianos conscientes libres de toda mentira de Occidente.