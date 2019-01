Previsiones económicas y Feliz Año NueVOX

El año 2019 viene anunciado a bombo y platillo como un año pre-recesión. A la tarea de crear esas lúgubres expectativas se han apuntado con ahínco los grandes medios, siendo como siempre guía del globalismo The Economist -quién le ha visto y quién le ve-, que dice alborozado que a finales de 2019 EE.UU. ya podría dirigirse hacia la recesión. ¡Olé! Se ve que las ganas de empotrarle una crisis económica a Trump en plenas elecciones son máximas.

En España, donde el ejército de vividores del trabajo de los demás es récord, solo falta que le echen la culpa a VOX, que tiene de los nervios a economistas, académicos y otros plumillas del Establishment, encumbrados por un orden disfuncional, pegándose por quién les está blanqueando al tiempo que callan los delirios de la socialdemocracia imperante. Todo un anuncio de más manipulación para este año que ya empezamos. Como consuelo a tanto despropósito, quedan las municipales y europeas para intentar sacudirse a tanto pirómano antes de que el desastre del experimento demográfico impuesto sea inevitable; si ocurriera dicho cambio, seguramente neocomunistas e independentistas reavivarán a sus hombres de paz.

Así pues, en este mar de aprovechados y mentirosos, solo nos queda volver a los datos dentro de todas las salvedades y ponderaciones que uno ha de hacerse a modo de protección, pensando siempre en nuestros exportadores, motores de nuestro bienestar y quienes, con un ciclo tan avanzado, harán bien en consolidar lo que tienen, sacarle el máximo rendimiento al trabajo realizado estos años y protegerse para pasar un posible temporal. De modo que hoy haremos un repaso rápido por áreas económicas y países de interés para ellos, para todos, pensando siempre que un crecimiento por debajo del 2,5% es un mal dato.

Norte de África y Oriente Próximo

Destaca el crecimiento de Marruecos (siguiente gráfica), nuestro mayor riesgo existencial, un país que aguanta como puede elefectollamadadelDr. Sánchez, y Egipto, arteria crucial en el comercio internacional; lo grave de verdad se retrasa. La mala noticia a corto viene de otro vecino, Argelia, por la caída de los precios del petróleo. Turquía, que hemos analizado en extenso, van tan mal como previmos, digiere su crisis según el FMI, e Irán la ahonda; ambos con fuertes ambiciones exteriores. Como hemos advertido varias veces, la Civilización Islámica va hacia un orden islamista de forma imparable.

Este grupo de países nos sirve para resaltar lo que decíamos sobre "salvedades y ponderaciones", pues si se fijan, hasta 2018, los saltos en la estadística son enormes pero, a partir de ahí no. En fin, creo y espero que quienes trabajen en los países que veremos hoy sabrán como matizar al FMI y sus cosas, enfilando el horizonte sobre la marcha.

La periferia China

Japón sigue camino de la implosión, Canadá en la típica mediocridad de su señorito socialdemócrata y el resto, intentando sobrellevar la reacción americana a la guerra comercial que le hacen los chinos. Los mejores: Corea, Australia y Tailandia, que superan el 2,5%.

América Latina

Nuestro segundo gran mercado, siempre mal aprovechado. Destaca el desastre Venezolano, paraíso de podemonios e infierno para la gente honrada y decente, que hace su cambio de ciclo generacional de la peor manera (aviso a navegantes) y al que dedicamos hace un año, cuando Maduro aún podía hacerse una salida airosa, unartículoqueconvienerepasar; si cambia, el despegue será espectacular. Luego está la pobre Argentina, encamada con el FMI, que se supone saldrá adelante en un entorno que "todos", menos el FMI, ven recesivo. En el resto el crecimiento se prevé robusto, salvo en Brasil, que también se sacudió su chavismo de aquella manera y estrenapresidente, y que será más moderado, casi 2,5%.

Lo pequeño es hermoso

Bueno, depende, porque Portugal, con quien la casta europea nos quiere igualar para rebajarnos a la mediocridad servil, tendrá un crecimiento mustio. El resto, salvo Finlandia, irá en torno al 2%, que es bajo, pero son países muy seguros para los negocios; tema distinto es lo que les viene a algunos con los cambios demográficos. Destaca, como siempre, Israel, al que también hemos dedicado muchos artículos, que crecería sobre el 3%. A más largo plazo, como en todo el mundo, la tendencia es al "enfriamiento".

Nuestros principales mercados

Este grupo comprende algunos de los principales pilares de Occidente, estando gobernados los cinco principales por verdaderas calamidades, con una enorme red clientelar dentro y en la UE, lobbies, grandes medios de comunicación públicos y privados, en universidades, etc. y cuyas "elites" me temo que pasarán a la historia como verdaderos patanes responsables del suicidio de Europa, suicidio queanalizamos recientemente.

Mientras, el Reino Unido, cabeza de la Commonwealth (casi 1/3 de la población mundial) trata de digerir su ruptura con el mercado al que van casi la mitad de sus exportaciones; aún así, iguala a Alemania. En el continente, a la cabeza de la plaga de termitas socialdemócratas, está una Merkel, ciega ante los avisos comerciales de Trump y a la que, definitivamente, ya se le ha ido la pinza, pues ha vuelto a pedir que las naciones cedan más soberanía por no sé qué cuento bobo de Chindia y etc. ¿Será que también quiere chalecos amarillos? No sabemos, pero seguramente que dentro de poco saldrá su valet de chambre francés, o sus lacayos ibéricos y en la UE, a hacerle coro mientras los profetas del desastre nos asustan con que se acaba el QE y que Draghi se va en octubre. ¿Quién nos hará la terapia económica japonesa? Tampoco lo sabemos.

Luego está Italia, donde un bocazas, con buenas razones sobre el desastre migratorio, utiliza viejas fobias absurdas como chivo expiatorio para darle hilo a lacometadeLampedusa y no ajustar, más bien aumentar, el Estado clientelar Italiano. Como su casta no nos soporta (no sé a qué la envidia), siempre les vendrá bien un señorito como Sánchez (¿casualidad?), que entró en tromba a bajarnos el crecimiento para convergernos con "Uropa" con toda una retahíla de medidas, subidas de impuestos y tasas, broncas y dogmas varios, cosa que nos llevó a preguntarnos si era el "nuestro" ungobiernoidiota. Pobre Europa.

Las grandes potencias

Aquí la guerra es en serio y, a las sanciones a Rusia (previsionesrusas), que obviamente no es manca, se une el dictador Chino, tan del gusto del clan Davos, que, visto que se acaba la idiotez estadounidense (Navarro está inmenso), avisó a su tiranizado pueblo que se preparen para lo peor (enlace); mientras, EE.UU., su mayor víctima comercial (hay otras como Italia, pero la UE y Salvini, ese bocazas, no hacen nada por no dañar las exportaciones alemanas a China), afronta, además, una FED obtusa (lo vimos, enlace). Obviamente, Trump, a diferencia de nuestra calamidad gubernativa, no va a resignarse al enfriamiento que predice el FMI o los propagandistas del globalismo de amiguetes.

Finalmente, como un oasis de paz (de momento) al margen de estos sismos en la tectónica de bloques económicos (lavimos), está India, ese universo, al que hace años recomendamos entrar, que crece muchísimo y donde, por ejemplo, Apple aumenta su producción (enlace), que siempre hemos dicho que lo de las cadenas de suministro y el "libre" comercio tiene poco que ver con el propagandismo de los vividores del "liberalismo" de amiguetes.

Y así se presenta este comienzo de año. Espero pues, que este rápido resumen les ayude a hacerse una idea, en especial a los exportadores, con todas las "salvedades y ponderaciones" pertinentes, sobre las aguas que transitaremos este 2019. En todo caso, feliz año a todos.