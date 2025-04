Presunción de culpabilidad

El sanchismo es capaz de producir seres mitológicos en cantidad superior a cualquier civilización. Uno de estos, y no el menor, es esa señora que hace gestos con la cara y rota la lengua cual niña del exorcista desde su escaño como vicepresidenta del gobierno.



María Jesús Montero, nombre por el que se la conoce, ha sido capaz de soltar barbaridades tales como: “Pasarse en un presupuesto es fácil, Chiqui. Mil doscientos millones es poco”. Tamaño cerebro privilegiado nos ha regalado tantas ocurrencias que sería ocioso enumerarlas todas y por eso nos quedamos con la última, en la que calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado en el conocido caso del jugador de fútbol Dani Alves. Después de todo el lío mediático -dejemos a un lado el daño personal de Alves y su familia- según la justicia resulta que el hombre es inocente. Pero no para todo el mundo, ojo. La Chiqui Ministra vomitó sapos y culebras a propósito del asunto, llegando a decir que no podía admitirse la presunción de inocencia ante el testimonio de mujeres jóvenes “que denuncian a personas poderosas”.



O sea, que la justicia es facha porque absuelve a quien considera inocente aunque Montero lo considere culpable. Tal choque cósmico de conceptos jurídicos solo podría aceptarse si le diesen la razón a la Chiqui y a las podemitas que redactaron leyes en las que la carga de la prueba ha sido sustituida por el simple hecho de ser varón, porque el testimonio de la mujer siempre tendrá mayor peso. El violador eres tú y tal. Eso sí, de Monedero, Tito Berni, Ábalos y sus amigas supuestamente entrañables, Koldo, los baños refrescantes de Pablenin o las saunas de la familia de Begoña, ni mú. La inocencia va por barrios y contra la familia no se declara.

A la ministra, que suponemos leída igual que en la mili el valor también se suponía, no se le puede escapar que todos somos inocentes mientras que no se demuestre lo contrario

No voy a aburrir a la ministra ni a ustedes citando la taxonomía aristotélica de las cuatro causas, pero no estaría de más que un gobierno en el que ocupan carteras sendos miembros de la judicatura alguno de éstos le diese una pequeña explicación a la señora acerca de lo que es y lo que no es Derecho.



Porque para eso exista es menester disponer de un ordenamiento -sin H, ministra- jurídico y una administración de justicia. En ese ámbito, acusador y acusado puedan presentar pruebas y argumentos a fin de que el juez pueda dictar sentencia. Todo lo demás es antidemocrático. Negarle a una persona por su sexo, poder adquisitivo, lugar de procedencia o cualquier otra condición la presunción de inocencia es lo más fascista que puede haber, pues prejuzga a una de las partes ab initio. Que en viendo la que ha liao, pollito, Montero haya recogido cable carece, igual que la ministra, de relevancia. Ella lo soltó y dijo lo que sienten los de su cuerda: la justicia solo es válida si me da la razón, como dijo Rusiñol

Que el tribunal que ha declarado inocente al futbolista lo integren tres mujeres, y no precisamente de perfil conservador, aunque soy cada vez más contrario a ese tipo de calificativos, a la Chiqui le da igual

Que todas las asociaciones de jueces y fiscales hayan redactado una nota de protesta que haría dimitir a cualquiera en otro país, también. Excuso hablarles de lo que significa en un estado de derecho garantizar los derechos de las partes, el principio de igualdad ante la ley y demás cositas que para la ministra y su cuchipandi son milongas porteñas. Así que ya lo saben, de presunción de inocencia, nanay. Visto lo cual, eliminemos el concepto y apliquémoslo rigurosamente.



Se me ocurren nombres: Begoña Gómez -¿ande andará?-, Ábalos, el Hermanísimo, el Fiscal general del Estado, Bolaños, y unos cuantos más. Venga, Chiqui. Ahí te quiero ver.