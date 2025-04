Presidente ¿cómo la tiene Ho Chi Minh?

Es tremendo el personalismo de Sánchez en materia de política exterior. “Tiene menos vergüenza que un gato en una pescadería”, decían ayer los/las /les comunistas que forman parte del gobierno de España, también conocida como Estado Español o Matria. Se ve que el sector de la hoz, el martillo y la Visa Oro se ha tomado muy mal que el monclovita haya ido a Vietnam en visita oficial y no los haya invitado. Es comprensible el enfado porque siendo tan pocos, poquísimos, los países que todavía viven sojuzgados por eso que llaman comunismo se haya desaprovechado una oportunidad como ésta. Sánchez va a China, Sánchez va a Vietnam, Sánchez hace una ofrenda floral al mausoleo del tirano vietnamita y no es capaz de decirle a Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, qué caramba, incluso a Pam o al mismo Pablenin “Oye, que me voy a dar una vuelta por rojilandia, ¿te vienes?”.

En serio, esas cosas no se hacen, presidente. Digamos, entre paréntesis, que el augusto prócer comunista vietnamita es autor entre muchas otras cosas notables de que un millón de compatriotas huyeran de su augusta persona, o que entre 1953 y 1956, so pretexto de la reforma agraria contra los terratenientes, fueran asesinadas limpiamente cien mil personas sin juicio, evidentemente y que hechas las sumas – consulten “El libro negro del comunismo”, edición en español de1997, Editorial Arzalia, varios autores – el pájaro contabilice los asesinatos de dos millones de vietnamitas, un millón setecientos mil camboyanos y doscientos treinta mil laosianos. ¡Y no invitar a los representantes de esa ideología en su gobierno!

Además, sin dar explicaciones a nadie porque la primera pregunta que se formula cualquier geoestratega que se precie es la que cantan los Marines en “La chaqueta metálica”: “Ho Chi Minh eres un hijoputa, la tienes con ladillas y diminuta”. ¿Es cierta esa afirmación o es fruto de la propaganda capitalista? ¿Cómo la tenía Ho Chi Minh? ¿Lo ha preguntado el presidente a sus anfitriones? Porque si vas a Vietnam a homenajear a un dictador asesino y eso sería lo mínimo. Paréntesis: aquí Sánchez lanza sapos y culebras contra Franco, el Valle, los fachas, las cunetas y el Dios que los menea, pero allí no tiene empacho alguno en visitar el mausoleo del dictador – igual les ha dicho que deben resignificarlo – y loar sus virtudes. Claro que aquí también lo hace con ese otro asesino llamado Largo Caballero, pero no nos desviemos del tema.

Las dudas que muchos teníamos acerca de cómo la tenía el comunista vietnamita siguen en pie, y esto es un sin Dios que no puede tolerarse. Harían bien los comunistas en exigir una comisión investigadora y pedirle explicaciones al presidente acerca de tan importante asunto. Eso sí, omitiendo preguntas acerca de Begoña - ¿ande andará? – y aparcando el retrato que ha recibido de manos del primer ministro de la República Socialista de Vietnam, a la sazón también líder del partido comunista de dicho país, en el que Sánchez y Lady Fundraiser parecen haber nacido en Asia. No hace falta echar sal en las heridas. Si el monclovita timonel del pueblo revela cómo la tenía Ho Chi Minh quedará exento de decir nada más. Anda, Pedro, aprovecha la ocasión que cada día que pasa se saben más cositas del tremendo escándalo que ha supuesto y supone tu gobierno y te convienen los debates que sirvan de cortina de humo.

Ahora se me ha pegado la cancioncilla de marras, caramba. “Ho Chi Minh eres un hijoputa, la tienes con ladillas y diminuta…” Hay que ver como son los fachas, ¿eh?, cuanto saben de tonadillas.