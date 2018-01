El presidente del Parlament augura que lloverán hostias

Algunos se congratularon cuando Roger Torrent fue elegido como President de la cámara catalana. Incluso lo encontraban moderado. No han tenido que pasar muchos días para que se den cuenta del tremendo error que habían cometido.

Públicamente moderado pero radical cuando está en familia

Este licenciado en Ciencias Políticas, alcalde de Sarriá de Ter y flamante President del Parlament catalán, podría muy bien pasar a la historia como el President Jano, ya saben, el dios romano de dos caras, una para vigilar la puerta que abre paso a las guerras y otra para cerrarla cuando llegaba la paz. Tiene mucho de Jano el President Torrent, si a eso vamos. Decían los romanos que Jano aseguraba buenos finales a cualquier tipo de empresa que se le encomendara. El PP, repleto de sólidos latinistas, como todo el mundo sabe, podría muy bien haberse basado en tales reflexiones para calificar al President como persona moderada. Quién sabe.

Ahora bien, el nombre de Jano también puede aplicarse, y se hace con cierta frecuencia no exenta de una pizca de maldad, a las personas que se caracterizan por su comportamiento sistemáticamente hipócrita, con cierta contumacia en la ambivalencia, gente con dos caras, en suma. Lean La caída de Camus y verán a que me refiero. ¿Quiere eso decir que Roger Torrent posee dos caras? Es más que posible, incluso tres o cuatro, que el independentismo nunca tiene suficiente.

Si no fuera así, difícilmente podría compadecerse su discurso como recién elegido President del Parlament con anteriores declaraciones hechas por él mismo. Un ligero repaso a la hemeroteca, ay, la vil hemeroteca, nos regala, así, a vuelapluma, las siguientes perlas. Torrent dijo algunas cositas en una reunión de la ANC en petit comité celebrada el 11 junio del año pasado. Citamos textualmente: “España es un estado demofóbico que bebe del franquismo”, “Debemos vigilar a quienes tengamos al lado, siguiendo los consejos del President Puigdemont acerca de crear una cadena de confianza”, “Las semanas previas al referéndum serán muy duras y lloverán hostias” o “Vamos a hacerlo – la proclamación de la independencia – y si alguien duda por temor a la cárcel que se aparte a un lado”. Todo esto dijo, a fe mía, y debería considerarse como el fruto de un arrebato de sinceridad por parte del hombre. ¿El motivo de tal espontaneidad? El intrépido líder estelado lo manifiesta abiertamente en la grabación de la que se han extraído estas frases: “porque estamos en familia”. Se comprende que para Torrent existen dos tipos de discursos, el que se dirige a las personas que no conocemos de nada y otro para quienes nos son cercanos. Amigos, conocidos y saludados, que decía Josep Pla.

¿Como se digiere ese torrente de integrismo separatista con lo que dijo en el Parlament hace nada? Porque debemos recordar que sus palabras eran más propias de un corderito que de un rudo independentista, lleno de ardor guerrero hacia la patria catalana. Desde su poltrona oficial, con mirada soñadora y un rostro émulo al de Kabir Bedi, el Sandokán al que nuestras novias adolescentes exigían un hijo, Torrent desgranó bellas y bien cortadas frases como “Apelo a la convivencia”, “Quiero contribuir a coser la sociedad catalana” – caramba, ¿reconoce que hay un descosido o me lo parece solo a mí? – o “Mi deseo es contribuir al entendimiento al diálogo en la vida política de nuestro país”. Todo hermosísimo, casi perfecto, una letra digna de ser musicada por Helmuth Zacharías y sus violines maravillosos. Lástima que poco antes de ser elegido, cuando ya sabía que era la cuarta opción y que CarmeForcadell, Ernest Maragall y Raül Romeva se habían negado a aceptar la patata caliente de ocupar la silla de la presidencia parlamentaria, el hombre manifestó “Si me eligen President, mi primer objetivo será volver a poner el Parlament al servicio de la ciudadanía y no a las fuerzas del 155, para materializar el mandato democrático emanado de las urnas el pasado 21 de diciembre”. O sea, la independencia.

Es difícil decir si tiene dos caras. Ahora bien, cara, lo que se dice cara, tiene, y mucha.

Vamos a contar mentiras, President

Tiene este inefable President, del que esperamos no pocas tardes de gloria, otra virtud muy apreciada entre los separatistas. Miente sin que se le despeine un pelo de la cabeza. Son cosas de poseer un carácter camaleónico, una oratoria que abarque el amplio espectro del arco iris y, por qué no decirlo, el talento que algunos privilegiados poseen respecto al arte de la fabulación.

En una entrevista concedida a la Xarxa, el sucedáneo que Convergencia creó a partir de la extinta COM Radio, le preguntaban acerca del referéndum que debía celebrarse este otoño pasado. Torrent, con verbo mesurado y un aplomo casi rayano en lo sobrenatural, manifestaba que se celebraría, sería acordado y los resultados se aplicarían con todas las de la ley. Ante la suspicacia de la entrevistadora, que preguntaba una y otra vez si todo ese hermoso cuento de Andersen era cierto, el hombre se reafirmaba con la fe de un cátaro ante Bernardo Gui diciendo que era seguro que, tanto la Unión Europea como el resto de organismos mundiales, iban a reconocer los resultados.

La periodista no dejaba de apretarle, pero Torrent, incólume cual estatua de alabastro, repetía: “Seguro que alguna institución reconocerá al referéndum con un posicionamiento político en primera instancia para, después, hacerlo desde el ámbito jurídico”.

Para qué seguir. Cuando el actual President afirma que desea reunirse con Carles Puigdemont y su circo chino de Manolita Chen, so pretexto de dar voz a todos los miembros electos de la cámara, ¿cabe la menor duda de que lo hace para vulnerar los principios de la misma y sus reglamentos? Acudir a la cárcel de Estremera para verse con los allí internos ¿es una obra de caridad o un esfuerzo más en el camino de sembrar de piedras y obstáculos para evitar que vuelva la normalidad constitucional en Cataluña?

Los separatistas están dispuestos a decir lo que sea y cuando sea con tal de alcanzar sus objetivos. Mienten como cosacos y no les tiembla la voz al hacerlo. Da igual que Elsa Artadi diga que el Estado ha de permitir que Puigdemont vuelva a sentarse en su despacho de la Generalitat, como si esto no fuese cuestión de jueces y justicia, de igual manera que Junts Per Catalunya, PDeCAT y Esquerra ya se están repartiendo los cargos del futuro Govern, excusándose en que Cataluña no puede estar sin gobierno. A buenas horas mangas verdes. Los que han provocado el caos político más absoluto pretenden ir de responsables. Ver para creer.

Las dos caras, la falacia y la capacidad infinita que tienen para adulterar conceptos es tan habitual que lo verdaderamente extraño es que existan políticos dispuestos a concederles un voto de confianza. Eso solo puede suceder en un Estado en el que la ley parece hecha únicamente para ser aplicada con todo su rigor al pequeño empresario o al trabajador autónomo, dejando que los que intentan destruir el sistema constitucional salgan de rositas. Hay que ser un Puigdemont, un Rato, un implicado en los ERES de Andalucía o un político de la Gürtel para dormir a pierna suelta. Si, hay procesos abiertos, claro, pero las consecuencias de los mismos ya se ven los que son. Jordi Pujol se pasea tan campante por las calles, su hijo está en libertad bajo fianza – por cierto, una birria de cantidad habida cuenta del dinero que se le supone, presuntamente, en países paradisíacos, repletos de palmeras y playas idílicas – y sigan ustedes contando. En este ambiente, que el President de una cámara autonómica diga embustes como una catedral es algo trivial. A eso nos han llevado los tancredismos y el dejar hacer.