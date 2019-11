Premios Nobel y tasa de sacrificio de los trabajadores

Este año el premio del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel, popularmente conocido como Nobel de Economía, ha sido otorgado a los economistas Abhijit Banerjee, indio estadounidense, a Esther Duflo, francesa estadounidense y esposa del anterior, y al estadounidense (a secas) Michael Kremer "por su enfoque experimental (¿?) al alivio de la pobreza global" y podríamos decir que, tras los escándalos recientes en la Academia sueca, este premio les ha quedado redondo en términos ideológicos y propagandísticos: hay dos inmigrantes (mensaje trampa anti-Trump), legales, eso sí, una pareja "multicultural", y el estudio es global, que es lo fashion.

El anuncio y la justificación del premio daría para un articulo, pero solo diré que lo de "experimental" tiene delito, pues en las llamadas Ciencias Sociales tenemos prohibido hacer experimentos, y seguro que no los hicieron, lo que ocurre es que la degeneración de la Academia sueca, como la de Suecia, es tal, que no había nadie para corregirles y explicarles que no son experimentales sino empíricos, "pedazo e' burro". Por otro lado me parece fenomenal que, aunque difícilmente se pueda decir algo nuevo sobre las causas de la pobreza, se investigue empíricamente ese tema y les den un premio, siendo particularmente atractivo lo hecho por Doña Esther Duflo.

Tasa de sacrificio

Hay que decir que si a algún economista le diera por estudiar la pobreza producida en los países desarrollados por las malas políticas del Establishment imperante, no le darían ningún premio, ni tendría una cátedra, sino que, por el contrario, sería orillado hasta por los algoritmos de las redes sociales, le acosarían los troles momiópatas y las pasaría canutas. Hasta que reviente el invento socialdemócrata, entonces ya veríamos dónde queda cada cual.

Curiosamente, poco antes del anuncio, Doña Yanet Yellen, ex Chairwoman de la FED, enmarcó una conferencia típica del Establishment hablando sobre "la tasa de sacrificio", que es aquella necesaria en términos de empleo para bajar la inflación, aunque la inflación no es un problema ahora, sino al revés. El término viene de la Curva de Phillips, esa que relaciona la tasa de paro con la tasa de inflación según la entendieron Samuelson, Friedman, Phelps, Solow, Akerlov (marido de Yellen) y una larga lista, y todo cuando a Phillips, personaje casi de novela, lo que le interesaba inicialmente era ver la relación entre paro y salarios (obvio) y a mí de él que intentara modelar la economía británica en un ordenador, allá por 1949, casi nada. Pero como todos ellos obvian el ciclo largo, nosotros enmarcaremos la dichosa "tasa de sacrificio" en el mismo y, más concretamente, en sus fases, buscando un parámetro objetivo de valoración a un tema muy serio y al que debemos dedicarle el tiempo y espacio necesarios.

El ciclo largo

Su representación gráfica y sus fases las tienen en la siguiente gráfica. Este ciclo se inicia cuando un desarrollo tecnológico (el último la electrónica y las telecomunicaciones) saca a la economía de la deflación sistémica. La gráfica muestra la tasa de crecimiento del PIB nominal (línea azul) y la del PIB real (línea roja), siendo la diferencia la inflación implícita del PIB. Como se ve, al principio la oferta y la demanda agregadas van bien acompasadas y ambas líneas van bastante juntas; además el crecimiento es alto, casi siempre por encima de la media real (línea roja punteada) y por debajo de la media nominal (línea azul punteada).

Una primavera económica

Habiendo base teórica para pensar que el bajo desempleo aumenta la inflación, pues implica mayores salarios, mayores costes, más demanda y problemas de producción para satisfacerla, tiene sentido explorar si hay correlación estadística entre el paro y la inflación y así construir la Curva de Phillips (siguiente gráfica) La correlación (R²) en la primera fase, la de la gran bonanza, entre 1949 y 1967, no es muy alta, R²=0,18, y casi se podría decir como aproximación que cerca de un 20% de la inflación pudo tener como causa la mayor o menor disponibilidad de mano de obra; además, como "toca", tiene pendiente negativa pues la relación es inversa: a más paro menos inflación.

El cálculo es mensual y es conocido que ciertos "investigadores" usan otros tiempos (trimestral, semestral, anual) para que la R² les de mayor, pero creo que cuantas más observaciones mejor, además habrá sorpresa al final. Conviene recordar que se habla de pleno empleo cerca del 4%, pues se piensa que por debajo de esa cota se recalienta la economía, como se ve en la gráfica, pero eso requiere más debate, aparte que hoy eso no ocurre, cosa que tiene a los economistas del Establishment bastante perdidos.

El verano tórrido

Al comienzo del ciclo se produce una enorme bonanza (en el caso español esa fase fue más corta) que hace creer que todo es posible, sector público y privado se desbocan y aparece la espiral inflacionaria que da comienzo a la segunda fase, produciéndose menor crecimiento con alta inflación hasta que llega lo que Kondratiev llamó recesión primaria.

Ambas fases forman lo que Kondratiev llamaba el impulso primario, periodo que en el ciclo actual fue donde la generación sociópata, la de Yellen, se forma como "adultos", tema que exploramos en su artículo, y, equivocadamente, creen que el paraíso se perdió por la crisis petrolera, así que, para "arreglarlo", desde jóvenes hacen descarados "copia y pega" a personajes como Ralph Nader, en otra de sus múltiples formas de forrarse sangrando al trabajador.

Si uno conoce los trabajos de la OPEP sabe que la escalada de precios del petróleo no originó la espiral propiamente, sino que fue al revés: los subieron, razones políticas aparte, por la pérdida de los términos de intercambio (Pérez Alfonzo), queja también de otros productores de materias primas (Raúl Prebisch). A Yellen, como a su generación de malos gestores, hay que seguirles porque las cosas suelen ser al revés.

El caso es que se agrava la espiral inflacionaria y Volker la ataca con una dura represión financiera contra los deudores. Se acelera y profundiza la recesión primaria, baja la inflación, cambian las expectativas y se liberan recursos (tasa de sacrificio), se hacen políticas de oferta (lógico) y ésta empieza a alcanzar el ritmo de la demanda agregada. De aquellos tiempo viene en Europa la afición a subir el IVA, cosa correcta en aquella fase del ciclo pues la carga fiscal la soportaba, principalmente, la demanda.

Si los economistas españoles de la "izquierda" se quedaron en la fase anterior, la de la bonanza, donde "todo" era posible, los del PP no han pasado de esta, y así nos va. Curiosamente, al calcular la Curva de Phillips se ve la aparente anomalía de la pendiente positiva y que no existe ninguna correlación, R²=0,01; según ese dato las razones de la inflación habría que buscarlas en costes distintos de la disponibilidad laboral, en efectos monetarios y de expectativas.

El enfriamiento otoñal

Conforme se ponía en forma la oferta se desinflaba el crecimiento del PIB (primera gráfica, "desinflación") y se relanzaba el crecimiento real, mientras el PIB nominal creció mucho menos que en la fase anterior; correspondería a lo que Kondratiev denominó el impulso secundario. La mejora de la inflación hace que se baje la guardia monetaria, aparecen las burbujas de activos (la otra espiral) y, además, se sigue creyendo tontamente que la deuda saldrá casi gratis pues la pagará la inflación. ¿Y la Curva de Phillips? Pues parecida a la anterior, o incluso peor; aún así, se pensaba que el paro friccional era alto y, erróneamente, que hacía falta una tasa de paro elevada para contener la inflación.

Economía invernal

Que sería muy baja inflación o deflación y bajo crecimiento (frío y pocos frutos); o sea, la actual, 2001-2019 (y lo que queda). Aquí aparece una ley de la Teoría del Ciclo largo y es que esta fase siempre empieza tras el crash del motor del ciclo, cosa que vimos cuando analizamos el índice bursátil Nasdaq (enlace), crash que produce la recesión secundaria, que se combatió con todo tipo de estímulos. Aparece la deflación sistémica y, por primera vez en 60 años (de 1949 a 2009) se reduce el PIB nominal.

¿Y la Curva de Phillips? Bien gracias, camino de la normalidad pero con un coeficiente de determinación nulo, R² =0,06 (siguiente gráfica); tenemos entonces que, con un paro bajísimo en EE.UU., 3,5%, la inflación está en 1,7% anual, con lo que hablar de "tasa de sacrificio" es absurdo. ¿Cómo se explica entonces la inflación tan baja? Por lo que hemos explicado reiteradamente desde hace años, cosa que nos lleva al siguiente punto y a la sorpresa (o no).

La potencia de la oferta

Fenómeno ignorado por los economistas del Establishment y para ver su correlación con la inflación en el ciclo largo utilizo lo que llamo "Curva K-Phillips" ("K" por capital) y, en vez de utilizar la tasa de desempleo uso la tasa de capacidad industrial disponible. Lo que se observa es que para la última fase del Ciclo Largo, 2002-2019 (y lo que queda), a diferencia de las dos anteriores (no hay datos industriales más antiguos) el coeficiente de determinación es mucho más alto de lo que nunca fue en la tradicional Curva de Phillips, nada menos que un R²=0,362. ¿Es posible que más de un tercio de la inflación dependa de la capacidad de producción no utilizada, hoy en el 22,5%? Sí, aunque esa curva no es una función de precios que sirva para estimarlos, pero la dependencia es clara.

Como caso paradigmático de la potencia de la oferta tenemos el de Tesla que, en otro de sus logros, ha conseguido que el primer "Model 3" fabricado en China salió de la fábrica apenas 16 meses después de firmarse los acuerdos. Por contra, en Estados Unidos, los trabajadores de la rescatada General Motors, defendida globalmente por Trump, hacían huelga, e igual consiguen cargársela otra vez mientras sus competidores se frotan las manos. ¿Se entiende por qué no hay inflación salarial con una tasa de paro tan baja?

Premiar la disfuncionalidad

Lo que no dirán los laureados economistas globalistas y el ejercito de vividores del actual orden "progresista" es que ese bajo desempleo de Trump y su inmigración controlada, a quien está beneficiando es a los trabajadores más pobres, pero de estos "deplorables" nadie se acuerda y, como a la mayoría de los occidentales, les imponen ser carne de sacrifico de un ejército de momiópatas que intentan por todos los medios evitar que se enteren del expolio desde "lo público" al que les someten.

Como hemos advertido desde hace años esa tragedia irá a peor por la mala inmigración y el aumento de la oferta agregada, producto de la mala política monetaria de la generación sociópata y su casting socialdemócrata que, en su parasitismo, además crearon inflación fiscal y regulatoria a los más pobres mientras había deflación sistémica, todo un crimen económico que vimos en "¿Deflación con inflación?", especie de colofón a cuarenta años de tasas paro record en el mundo desarrollado. Un desastre histórico que volverá a ser premiado y legitimado en las próximas elecciones en que no se habló de nada de esto, claro, pues hay que sacrificarse.