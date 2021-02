Mariano Rajoy era un ilustre practicante del despeje largo. Uno de esos políticos que tiene plena consciencia de que cualquier documento puede ser moldeado y transformado en pelota, lo que permite que, en condiciones meteorológicas favorables, pueda ser propulsado a gran distancia, dado su escaso gramaje. Se encontraba el país en la mayor crisis económica en décadas, los fantasmas del empobrecimiento y el populismo identitario se dieron la mano y Rajoy decidió pegarlos una patada hacia adelante y confiar la solución de los problemas estructurales españoles al movimiento de las agujas del reloj.

El tiempo mina la moral del enemigo, pero también es el causante de la erosión de los cuerpos. Y cuando los cimientos de un país han resultado dañados por terremotos como el de 2008 y el de octubre de 2017, lo lógico es que esa estructura se acerque al derrumbe si no se actúa sobre sus cimientos. Pablo Casado heredó un edificio amenazado de ruina, dentro de un país afectado por la carcoma y, lejos de actuar con decisión, vaciló. Este martes, anunciaba la marcha del Partido Popular de su sede de la calle Génova y eso no es casualidad. Es la consecuencia lógica de una dinámica nociva.

Mientras tanto, Rajoy es un prejubilado de oro que sale cada mañana a caminar y escribe libros con tono de estadista. Y Pedro Arriola... pobre, lo que se dice pobre... no morirá.

Casado ha sido durante los dos últimos años y medio el cuidador de un enfermo moribundo. El asistente de un ser inane que se ha vuelto prescindible en la sociedad española. Resulta difícil entender por qué el PP nunca realizó un verdadero esfuerzo por convertirse en una fuerza de derecha liberal que se desligara de los peores vicios de la política chanchullera nacional (como la que pacta asientos) y trabajara decididamente para conseguir que el Estado no ahogara la competitividad de las empresas o la voluntad de sus ciudadanos.

Partido prescindible

Todo esto forma parte del histórico complejo de la derecha moderada española para significarse. Es posible que en Génova no hayan sido nunca del todo conscientes de que el ruido que generan en la izquierda más demagoga sus propuestas es mucho menos perjudicial para sus aspiraciones electorales que el adoptar la impostura por costumbre. Lo primero te convierte en un enemigo de tus adversarios naturales. Lo segundo, te hace prescindible. Es lo que le ocurre al PP actualmente, que se ha retirado de tantos debates que ya no encuentra nichos en los que crecer. En Cataluña, no ha sido capaz de pescar en ningún caladero.

En estas condiciones, Vox lo tiene sencillo para convertirse en líder de la oposición a corto plazo: sólo tiene que convencer a las bases de los populares en la España interior de que el de Casado es un proyecto en decadencia que no ha sido capaz de librar la batalla allá donde hubiera sido más necesario. Como en Cataluña, donde la secta ideológica independentista contará con una fuerza preocupante en el Parlament. O en País Vasco, donde la izquierda abertzale y sus colaboradores necesarios no cesan en su empeño de entronizar a los verdugos de la paz y la libertad.

La afirmación que realizaba Cayetana Álvarez de Toledo este martes, en su entrevista en El Mundo, es demoledora: “El centro no es el punto medio entre la libertad y la sumisión, es la radical defensa del ciudadano, la militante defensa de nuestro orden constitucional frente a sus impugnadores. La nuestra no es una democracia militante. Con más motivo debemos ser militantes de la democracia”. Lo dice alguien que se movió... y no salió en la foto. Sin debate, los partidos mueren. Sin movimiento, todo se pudre.

Sin proyecto

El Partido Popular renunció, tras la hecatombe de 2008, a elaborar un “sugestivo proyecto de vida común” para España, pues el marianismo se dedicó a tapar las fugas de agua con los pulgares y Pablo Casado ha sido incapaz de armar una alternativa ideológica. Y menos de transmitirla, con sus discursos plagados de lugares comunes, extraídos de diarios de derecha sensacionalista.

La clave no es la moderación o la radicalización del PP. Lo fundamental es la capacidad para defender sus postulados sin complejos. Eso no sólo supone combatir con fiereza el nacionalismo excluyente y tardo-adolescente de Cataluña, sino también transformarse en una alternativa realmente liberal en lo económico y en lo social, sin temor a la reacción del aparato de la izquierda en lo primero ni a los ultra-conservadores en lo segundo.

Porque la batalla cultural no se libra a golpe de brochazo en temas como el feminismo o la concepción de la familia. La batalla cultural se gana demostrando que tus políticas son capaces de garantizar sociedades de libres e iguales. Es decir, lo contrario a lo que propugnan las sectas de la new wave progresista. Y lo contrario a lo que hace el capitalismo de amiguetes hispánico. Que por cierto, los gobiernos populares potenciaron sin excesivo rubor.

La marcha de Génova no es consecuencia de una mala decisión. Es la rendición de los últimos atrincherados tras una batalla penosa y cargada de errores. La falta de autocrítica exhibida por Casado este martes no presagia nada bueno, lo que celebrarán con fervor en Moncloa y en las filas de Abascal; y lo que permite deducir que volveremos a pasar otra crisis y a necesitar la reconstrucción de un país herido sin una fuerza liberal con voz potente.