De pollas y separatismos

El dirigente de la Crida, ideólogo del procés y profesor de historia Agustí Colominas ha acusado a un periodista de "hablar con la polla en la boca", aduciendo que así no se entiende nada de lo que dice porque "chorrea semen". Analicemos el asunto.

Con tanto eufemismo, hipérbole y retruécano empleado por los separatistas, véase la razón social Herederos de Pujol y Cía., es admirable la claridad con la que se produce Colominas. El profesor emplea de manera liberal el uso de adjetivos sin cortapisas ni frenos, cosa que, si hemos de ser sinceros, se agradece mucho en esta tierra infectada por la post modernez denominada "lenguaje políticamente correcto". No siendo diputado ni estando sometido a la cortesía parlamentaria – a Rufián tampoco parece que le afecte demasiado el concepto – Colominas igual califica a un periodista de facha, que envía a la mierda a un contertulio, que increpa a otro plumilla con los epítetos mencionados. Algo bueno debía tener la Icaria prometida por Artur Mas y es que podamos prescindir de elipsis a la hora de insultarnos. Bienvenida sea, pues, la novedad emancipadora.

Es evidente que, en tal empeño reivindicativo, que no otra cosa es la actitud de Agustí, no está solo. Recuerden como Toni Albá ha llamado puta a Inés Arrimadas o como en Twitter se nos dice de todo a los que estamos en contra del asunto del lazo. Para centrarnos en el tema, un colega de oficio y tocayo, Miquel Bonet, publicó en un diario digital un artículo en el que hacía mofa, befa y chacota de la Consellera de Cultura, Laura Borrás. La Consellera, que nos tiene acostumbrados a usar gafas de sol en su presencia por vestirse muy a menudo con ropas de amarillo canario, acudió a un acto en el que, a juzgar por Bonet, no estuvo especialmente inspirada ni en su parlamento, ni en su actitud ni en un pequeño interludio lírico que tuvo a bien interpretar para delicia y deleite del respetable. Hay mala leche en la pieza periodística, hay ironía, hay crítica.

Ahora bien, Colominas, cual encarnación de Sir Galahad, se creyó en la obligación de defender a la dama en apuros y, so pretexto de machismo, le dijo al autor todo eso que hemos indicado. No ha debido ser menor que Bonet haya afirmado “A diferencia de los factótums culturales catalanes debo ser muy español”. Eso ha sido demasiado para el profesor, autor entre otros portentos del famosísimo derecho a decidir. Y ha tirado de pollas, y de semen, y de lo que sea menester, porque su desacomplejado verbo no tiene frenos propios de tiquis miquis, de flojeras, de paniaguados.

Pero uno se pregunta seriamente si Colominas ha reflexionado seriamente acerca de su metodología gramatical. Seamos sinceros, ¿hay algo más español que insultar de manera gruesa y contundente a quienes no piensan como nosotros? ¿No es la escatología una constante en Quevedo, en Cela, en, ¡ay!, Boadella? ¿Acaso no es casi un himno la canción de 'La puta de la cabra'? Reflexione, profesor, porque Cataluña es tierra en la que los prohombres del textil cerraban sus fábricas casi en endecasílabos y los políticos nacionalistas denostaban a los castellano parlantes citando a Salvat Papasseit. Aquí se estilan las buenas maneras, que son la manta con la que ocultar las más terribles y peores intenciones.

Que Colominas, siendo quien es en el mundo separatista, emplee palabras que a algunos pueden parecerles malsonantes a mí, en cambio, me produce una cierta alegría y, por qué no decirlo, un leve brillo de esperanza. Hemos estado sufriendo demasiados años conceptos nefastos envueltos en fina prosa, en adjetivos que pretendían dulcificar ideas supremacistas, como para desdeñar que alguien empiece a hablar clarito. Y es que en esta espiral de violencia verbal, política y social a la que nos han abocado los extremistas, la gasa de la hipócrita educación ha sido rasgada por la realidad.

Es posible que a el profesor le parezca que hay periodistas que hablan con la polla en la boca y chorrean semen por las comisuras de los labios, de la misma manera que podría parecerme que hay culos en la Cataluña mediática con una dilatación tal a base de dejarse porculizar por los que mandan que semejan agujeros negros cósmicos e inabarcables. Son símiles perfectamente aceptables en la lógica que nos presenta como novedad Agustí, y no veo que haya por qué indignarse. ¿Acaso no es esta la tierra en la que la esposa de un magnate le dijo a este, estando ambos en un palco del Liceo y observando a un amigo común que asistía con su fulana "la nuestra es mucho más guapa"? ¿No habría sido mucho más terapéutico, socialmente hablando, que la señora hubiese gritado "vaya puta más fea, la de mi marido está mucho más buena"?

De la misma manera, ¿no sería aconsejable que Puigdemont dijera que no le toquen los cojones? ¿O que los dirigentes separatistas asegurasen que lo único que pretenden es jodernos vivos? Y, ya puestos, ¿no sería aconsejable que se ponga el paño al púlpito de una vez y dijéramos que entre la clase política hay mucho hijo de puta y mucho mamonazo?

Ahora que la RAE ha publicado un libro de estilo para expresarnos con más rigor y exactitud, sería oportuno que la ANC o incluso el Institut Nova Historia hicieran lo propio para aclararnos estos conceptos. Igual descubren que la palabra polla la inventó un catalán. Si afirman que el Cid era de esta tierra, siendo un linaje que pasaba de padres a hijos, igual también podría ser cierto esto. Quins collons!