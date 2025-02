Política hooligan

En el debate político actual, la verdad no importa tanto como el relato. Los partidos políticos de izquierdas y derechas están consiguiendo construir narrativas tan efectivas para los suyos, que estos las consumen sin apenas cuestionarlas. El resultado es una creciente polarización de la opinión pública y publicada en lo que ahora se llama “bloques” y que para resumir podemos nombrar como “bloque progresista” (Sánchez y sus socios, que pueden ser incluso de derechas, pero independentistas) y el “bloque de las derechas” (PP, Vox y todos los que no sean sanchistas). Como se puede ver, lo ideológico no es lo más importante sino construir un sistema de confrontación que polariza el debate político y dificulta un mínimo consenso sobre los problemas reales de la población.

La dinámica política se reduce a priorizar los problemas de reparto de poder de los políticos y a estar pendientes de la fidelización de sus votantes usando la demagogia y la descalificación para los que estén enfrente o incluso para aquellos que desde su mismo partido se atreven a cuestionar a sus dirigentes. Una forma de hacer política ideal para las cúpulas de los partidos, pero pésima para sus bases y para los ciudadanos en general.

Al contrario de los que muchos puedan pensar, este fenómeno preocupante de rechazar los hechos para reemplazarlo por la confirmación del relato de tu partido o bloque, no es exclusivo de unos u otros sino algo transversal a nuestra clase política. Lo hace Sánchez cuando condena como faltos de empatía social a PP y Junts por no votar su decreto ómnibus, lo hace el PP cuando se victimiza por los cuestionamientos de Mazón por su inacción en Valencia y dice que todo es un montaje de las izquierdas, lo hace Vox cuando apela a la persecución cuando hay algún cuestionamiento del uso de fondos públicos para su fundación y empresas relacionadas, y lo hace Podemos desde hace Podemos-Sumar cuando se les cuestiona sus incoherencias de defender unas banderas que luego ignoran por apoyar al PSOE. Estas realidades revelan cómo se está usando el relato para la polarización como herramienta para el control político y social que impide toda crítica, no sólo del votante del bloque de enfrente, sino que anula cualquier disidencia entre los mismos miembros del partido contra sus cúpulas.

Esta estrategia no sólo envenena el debate público, sino que transforma al ciudadano en un consumidor de relatos partidistas, alejados de la verdad

Vivimos en una era donde los partidos han aprendido a manejar la información como si de un producto de marketing se tratara, con estrategias calculadas para emocionar y movilizar a sus bases, mientras desinforman o simplifican en exceso la realidad. No importa si el relato es burdo, lo único importante es que permita el atrincheramiento de los tuyos contra los otros. Esta estrategia no sólo envenena el debate público, sino que transforma al ciudadano en un consumidor de relatos partidistas, alejados de la verdad, incluso sin darse cuenta de ello porque lo que defienden no puede ser falso si lo está diciendo su partido político.

Un ejemplo reciente lo encontramos en la noticia de El Confidencial sobre que la esposa de Abascal, líder de Vox, facturó a una de las empresas que están bajo el paraguas del partido o de su fundación. Algo que supone una contradicción para el mismo discurso que Vox proyecta; una imagen de integridad frente al "bipartidismo corrupto" que justamente se caracteriza por ese enchufismo de familiares y amigos en puestos hechos a medida. Pero a pesar de las evidencias, el votante de Vox seguirá defendiendo la figura de Abascal como un baluarte contra las "políticas del PPSOE”, ignorando las incoherencias que saltan a la vista. La razón: el partido apela al relato de la persecución y toda la información que se pueda conocer es una herramienta del "enemigo" político “porque estamos subiendo en las encuestas”. La narrativa es tan poderosa que la crítica ha pasado a ser un ataque externo que termina beneficiando a la imagen de Vox entre los suyos. Esto evidencia cómo la lealtad al relato puede llegar a superar la evaluación crítica de la realidad incluso para los cargos políticos que mañana tendrán que cuestionar que estas mismas prácticas se den en otros partidos.

El “cálculo partidista” no era negarse a trocear el decreto ómnibus para que las medidas más necesarias salieran adelante, sino culpar a los que votaban en contra de un conjunto de medidas para que se vote al todo o nada, porque el Gobierno no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante un presupuesto

Vemos constantemente ejemplos en el PSOE sobre esta dinámica. El último es el llamado Decreto Ómnibus, promocionado como unas medidas esenciales de escudo social para ayudar a los más necesitados pero que en realidad tenía la intención de colar varios decretos que nada tenían que ver entre ellos o con la revalorización de las pensiones, con movilizar las ayudas a las víctimas de la gota fría (Dana) o la bonificación del bono en el transporte público, temas que el Gobierno utilizaba como “chantaje”, tal y como llegó a afirmar la portavoz de Junts, Myriam Nogueras, que en un inicio negaron su apoyo afirmando que "no nos tiemblan las piernas, estamos hasta las narices de que engañen a la gente". Pero el relato del PSOE hacia los suyos fue la negación de la realidad.

El decreto ómnibus no salía adelante, según Sánchez, por “cálculos partidistas” del PP y de Junts, quienes negaban con su voto la justa recompensa para "millones de españoles que se lo han ganado con el sudor de su frente". El “cálculo partidista” no era negarse a trocear el decreto ómnibus para que las medidas más necesarias salieran adelante, sino culpar a los que votaban en contra de un conjunto de medidas que se colocan juntas para que se vote al todo o nada, porque el Gobierno no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante un presupuesto. Pero el relato de que las derechas “no tienen empatía social” es el que ha calado entre los suyos. Se refuerza un relato simplista que elude el debate sobre la orfandad del Gobierno para sacar la legislatura adelante y se prioriza la movilización emocional de su base.

Excesos y errores

En ambos lados, los relatos políticos simplifican realidades complejas para adaptarlas a sus intereses electorales o de imagen pública. El PSOE por ejemplo no quiere que se vea que saca adelante nada con el PP o Vox, por más que lo que se vote sea bueno para los españoles, y al otro lado, hay una estrategia de desgaste del Gobierno para negarse a todo, sin siquiera debatir si son medidas positivas para la población. Esta estrategia no solo divide a la sociedad, sino que perpetúa un sistema donde el votante actúa más como un hincha de fútbol que como un ciudadano crítico. En lugar de exigir transparencia, resultados y responsabilidad, se consienten excesos y errores porque la prioridad parece ser "ganar" al adversario, “echar a Sánchez” en un lado o “que no gobierne la ultraderecha” en el otro.

Los ejemplos mencionados ilustran cómo la narrativa se convierte en una herramienta para ocultar inconsistencias y errores, mientras los votantes se mantienen fieles a su "bando". El problema radica en que esta dinámica no soluciona los problemas estructurales del país —desde la precariedad laboral hasta el acceso a la vivienda— porque el foco está en ganar la batalla del relato, no en abordar las necesidades reales de la ciudadanía.

Este ciclo de manipulación narrativa está llegando a ser muy difícil de sostener. Exigir responsabilidad no significa traicionar los ideales propios, sino fortalecerlos. Cuestionar a los partidos que apoyas activamente no es un acto de debilidad, sino que puede ser una crítica muy cívica. La política como espectáculo donde uno elige bando y aplaude, es imposible de compaginarla como una política que sea humanizante y que busque espacios de deliberación y exigencia con ciudadanos cada vez más críticos y menos seguidores. Dejar que la verdad deje de ocupar un lugar central en el debate político sólo nos puede llevar a la polarización tóxica que hoy paraliza al país, amenazado por la corrupción de su clase política y por sus relatos que son las armas de los partidos para mantenerse en el poder… y la trampa más peligrosa para sus votantes.