Las 10 polémicas de Sánchez en sus 72 días de Gobierno

72 días y 500 noches, parafraseando a Joaquín Sabina, lleva Pedro Sánchez habitando la Moncloa. 72 días marcando la agenda política de España, en esto el éxito es innegable, y 500 noches de insomnio por las polémicas que voluntaria o involuntariamente protagoniza el Gobierno del PSOE desde que aterrizó en el poder. Que el mandato de Sánchez iba a ser movido era algo que todos sabíamos.

Pedro Sánchez es el mismo que se fue dando un portazo al PSOE cuando Susana Díaz dio el 'golpe de Estado' que acabó con su Secretaría General. Es el mismo que atacó a la Prisa de Cebrián y a la Telefónica de Alierta en los micrófonos del efectista Évole. Es el Sánchez de la bandera de España en el escenario, de la Ejecutiva interminable del partido y, aún así, sin cabida para los críticos. Pensar que por la Presidencia, a pesar de la estudiada y acertada moderación, iba a pasar sin romper nada era mucho confiar.

Aquí van, por lo tanto, diez de las polémicas que -con razón o sin ella- se han generado. Casi una por semana.

Política de inmigración

Zapatero retiró a las tropas de Irak a las pocas horas de llegar a Moncloa. Un golpe de efecto de consecuencias imprevisibles que mandó un mensaje al interior y al exterior del país: España había cambiado. Sin ser tan drástica ni arriesgada la 'jugada', Pedro Sánchez logró su golpe de efecto y sus primeras fotos en los medios internacionales dándole un puntapié a Salvini y trayendo a España a los inmigrantes del Aquarius que Italia rechazaba. Bien por la solidaridad de un país que ha sabido acoger. Mal por el error de cálculo de las consecuencias.

Después de aquello, la inmigración ha estallado en las manos del Ejecutivo socialista. Con comunidades autónomas -incluidas las gobernadas por el PSOE- que dicen no dar más de sí, con fondos escasos (a pesar de haber arrancado fondos extra de la UE); con una opinión pública que percibe que los inmigrantes son tres veces más de los que en realidad están en España; con un PP que, como en el caso del terrorismo, no tiene pudor en hacer demagogia y fotos con los negros que huyen de la pobreza, la guerra y el hambre; y, lo más grave, con una falta de previsión de las consecuencias que tendría anunciar que llegar a España es fácil.

Tanto se ha errado en el mensaje que se ha lanzado a las mafias que trafican con personas en el Mediterráneo que en apenas dos meses el Gobierno de España ha tenido que mostrar otra cara y recuperar las duras políticas de inmigración del PP. Las expulsiones y los CIE vuelven a funcionar.

Impuesto a las transacciones bancarias

El 'Robin Hood' de la política. Cobrar impuestos a los más ricos para repartirlo entre los más pobres. La idea de imponer una tasa a las transacciones financieras ronda en la cabeza del PSOE desde hace tiempo. En una época en que la economía productiva pierde peso y la financiera se lo arrebata parece razonable que el movimiento de capital no productivo contribuya cada vez más a las arcas de todos. Pero el cómo hacerlo, cuándo y con quién (algo tendrá que decir la UE de todo esto) son matices lo suficientemente importantes como para no lanzar globos sonda.

De momento, Santander ya ha anunciado que la aparición de esa tasa les hará plantearse su estructura en España. Y el propio Gobierno ha tenido que echar el freno y lanzar el balón hacia adelante a la espera de que la medida esté más madura.

Exhumación de Francisco Franco

Con el apoyo mayoritario del Congreso pero como la penúltima de las preocupaciones de los españoles, Pedro Sánchez busca con la salida del dictador del Valle de los Caídos un golpe de imagen ideológico que le sirva para mantener contentos a sus socios de Podemos y, de paso, recuperarles parte de los votos que se fueron del PSOE a la formación morada. Una jugada bien pensada... si se hubiese ejecutado bien.

Las idas y venidas, tejes y manejes, dimes y diretes y toda la retahíla que se quiera sobre la inminente salida del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos se ha vuelto contra el Gobierno. Anuncios, como el de la exhumación antes del verano, sin cumplir; expectativas sin cubrir; polémicas estériles; enfrentamientos con la Iglesia y la familia... y el dictador, de momento, sigue reposando en su vergonzoso mausoleo. Mucho ruido para una medida simbólica y pocos réditos. De hecho, por ahora, lo único conseguido es que las visitas a un lugar de memoria bochornosa se hayan incrementado exponencialmente.

Uso del avión del presidente (y fotos en su interior)

El presidente del Gobierno quiso marcar la diferencia con su antecesor desde el principio. El estilo gris de Mariano Rajoy, la sensación de vacío, de falta de ideas del anterior presidente le puso en bandeja modificar la imagen de la Moncloa a nada que se aportase algo de color. Pero se pasó de tono.

Las fotos de Sánchez corriendo por los jardines presidenciales y jugando con el perro han sido la antesala de una serie de despropósitos. A estas imágenes 'pret a porter' se unieron las de un imitador de JFK que parecía sacado de un todo a cien. Fotos en blanco y negro con camisa blanca y gafas de sol a bordo del Air Force One patrio. El símil con el malogrado expresidente americano era similar al de la TIA de Mortadelo y Filemón con la CIA estadounidense. De chiste.

Pero ahí no ha acabado la polémica del uso del avión del presidente. Pedro Sánchez y a la ahora famosa Begoña Gómez se montaron un 'finde' de musicota en Benicassim. No está mal que los gustos musicales de la Presidencia se actualicen (¿qué escucharía Rajoy?) pero sí queda feo hacerlo en la aeronave oficial y no ofrecer las explicaciones pertinentes. Al final, tendrá que hacerlo en el Congreso porque así se lo han solicitado tanto PP como Cs.

Acercamiento de presos de ETA

El traslado de dos presos de ETA de Asturias a Vizcaya ha resucitado a la parte más retrógrada del PP. A pesar de la disolución de la banda y de que las medidas tomadas son legales, lo reconocen las propias víctimas, Pablo Casado y sus huestes han recuperado el discurso de la época de María San Gil y han decidido convertir la situación de los terroristas encarcelados en bandera de su discurso. De momento, se imponen las tesis del Gobierno de Sánchez a pesar de los intentos de hacer creer que este traslado forma parte del acuerdo entre el PSOE y el PNV... a pesar de que la concesión de tercer grado de uno de los presos la aprobó el Ejecutivo de Rajoy.

De todas formas, aunque la ley lo ampare y algunas víctimas -conviene siempre recordar que el PP y el PSOE y otros partidos también son víctimas- reclamen moderación y ausencia de demagogia a los de Pablo Casado, todavía hay muchas heridas abiertas y el Gobierno de Sánchez debería buscar el consenso con otras fuerzas, especialmente el propio PP y Cs, en un tema delicado. Y el PP, a su vez, debería tener la altura de miras necesaria para entender que la construcción del relato de lo que fue y causó ETA es política de Estado cuando gobiernan... y también cuando están en la oposición.

La legislación penitenciaria es muy compleja y da pie a la politización del tema de los acercamientos de presos de ETA. En el caso de Sanz y Moreno no hay debate político posible porque es una cuestión estrictamente legal. Lo explica @ConsuorF ⬇️:https://t.co/PoDMDv7e9Apic.twitter.com/tlXCComwqD — COVITE (@CovitePV) 8 de agosto de 2018

Contratación de su mujer por parte de una fundación

Cuando Sánchez aterrizó en la Moncloa, su mujer anunció que dejaría su empleo para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. Unos días después, la Fundación del IE ha confirmado que contrataba a Begoña Gómez para un puesto de nueva creación relacionado con África. Horas antes, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, proponía un programa Erasmus euroafricano. Mucho interés repentino del Ejecutivo por África.

Al margen de que la pareja del presidente pueda trabajar fuera de la Moncloa y no se limite a ser un 'florero', las formas, el lugar, los patronos de la fundación, el momento elegido para la comunicación y la falta absoluta de aclaraciones han dado pie a diversas teorías de la conspiración sobre el objeto de este fichaje y sus consecuencias. A un presidente que exige transparencia, y que además ha criticado públicamente al IE, se le debe pedir de forma inmediata que rinda cuentas. No lo harán ni el PP ni Cs.

El fin del diésel

Hay un dicho popular que es más falso que un duro de madera: hablar es gratis. La ministra Teresa Ribera dijo el 11 de julio en el Congreso que "el diésel tiene los días contados". A partir de ahí, la confusión más absoluta entre fabricantes, vendedores, conductores y administraciones locales. ¿Qué significa que tiene los días contados? ¿Cuántos días? ¿Qué hacemos con los diésel que ya existen? ¿Qué hace quien se acaba de comprar uno o está a punto de hacerlo? Un charco en toda regla en el que la ministra chapoteó de lo lindo. Tanto que su colega de Hacienda, María Jesús Montero, ha tenido que salir a corregir y sacar la pata de su compañera. De momento, el diésel se queda como está. En el futuro...

Nombramientos de altos cargos

#DedazosSánchez se ha convertido, gracias a Ciudadanos, en 'trending topic' de las redes españolas. Los ceses y nombramientos son habituales en todos los cambios de Gobierno, pero algunos de los realizados por Sánchez (Óscar López a Paradores, Jordi Sevilla a REE, José Félix Tezanos al CIS, Juan Manuel Serrano a Correos...) son llamativos por poner a cargos políticos muy cercanos a él en puestos relevantes de empresas públicas.

¿Qué hace un presidente interino que no quiere pasar por las urnas, destituyendo a directores de empresas públicas o cargos policiales para colocar por unos meses a sus amigos y militantes? Y encima incrementa el coste con dinero de todos. #DedazosSánchezhttps://t.co/0kJs4LWYoD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 7 de agosto de 2018

RTVE

Fracaso sin paliativos. Y, además, con tintes cómicos. El pachangueo de las propuestas de candidatos a dirigir RTVE hasta la celebración del concurso de selección, por fin en marcha, se convirtió en un esperpéntico vodevil que, de no ser algo serio, parecería escrito por un guionista de 'La Codorniz'. Candidatos que se caen antes de llegar al Congreso (Arsenio Escolar, Ana Pardo de Vera y Andrés Gil). Votaciones tan numerosas como estériles en las Cámara alta y baja, votos que se pierden y hacen caer a quien parecía el elegido (Tomás Fernández Flores) para acabar, tras el ridículo, dando por decreto la dirección de una empresa del tamaño de RTVE a la periodista Rosa María Mateo, que toma las riendas de forma temporal hasta que se desembrolle, si se logra algún día, el entuerto en el que han metido a un ente público ya herido por la manipulación que ha sufrido por parte de los gobiernos de turno.

La cocina quemada del CIS

¿Todas estas polémicas benefician al PSOE? Si hacemos caso al CIS, le vienen de lujo. Pero es que esta es otra polémica de las que adornan al recién estrenado de Sánchez. Las acusaciones de exceso de cocina han sido casi unánimes con datos que, desde luego, no pintan nada bien. La presencia de José Félix Tezanos como director del CIS, desde luego, no ayuda a hacer creíbles unos datos electorales con un crecimiento del PSOE tan espectacular como increíble.