Pepu, 'mete codos'

Me cuenta una persona de la confianza del presidente del Gobierno que "Pepu sabe a dónde viene", que "fue él quien pidió ir a primarias" y que no va a dudar en "meter codospara defenderse de los ataques". Dicho así de cualquiera suena terrible, pero para quien ha sido jugador de baloncesto y luego exitoso seleccionador y campeón del Mundo (Japón 2006) es casi requisito imprescindible.

Y si de lo que se trata, en este caso, es de sobrevivir al Partido Socialista de Madrid (PSM), antes mítica FSM conocida por sus broncas internas, más. Recuerden aquello que le dijo en 1977 Josep Tarradellas al entonces líder del PSC, Joan Raventos, convocado urgentemente a Madrid para resolver un conflicto local: "No se preocupe; llevan así desde la II República".

Lo primero que ha podido comprobar el precandidato es que aquí no va a disponer de ningún "tiempo muerto". Veinticuatro horas después de hacerse público que optará a la candidatura a la Alcaldía de Madrid, ya ha podido ver publicado su pasado fiscal: creó una sociedad instrumental -legal- para pagar vía impuesto de Sociedades (25%) por sus charlas y conferencias; mucho menos de lo que le habría correspondido si hubiera tributado vía IRPF (45%).

Dicen Pedro Sánchez, su mentor, y ese ente abstracto que se llama Ferraz que todo es legal (¡faltaría más!), pero no me negarán que es mal asunto para un no militante que viene a enfrentarse el 9 de marzo en las urnas a un histórico del PSM y de la corriente Izquierda Socialista como Manuel de la Rocha. Adriana Lastra ha salido enseguida al quite para denunciar que la "picadora de carne" que es la política -y los medios, olvidó decir- se ha puesto en marcha contra su candidato.

A Manuel de la Rocha se le está empezando a poner la misma pinta que veía el periodista neoyorquino en Lola Flores: "No canta, no baila, pero no se la pierdan"

Así es la vida. Cuando quien lo propone, Pedro Sánchez, había dejado claro hace menos de un año que si alguien en la Ejecutiva del PSOE creaba una sociedad para eludir el pago de impuestos, léase ahora Pepu, antes los ministros Nadia Calviño o Pedro Duque, lo echaba ipso facto, nadie debe extrañarse de que los rivales del PSOE y los periodistas pidan cuentas. En vano. Y mira que no se trata de "calumnias" y "difamaciones". No.

Como era aquello d las sociedades interpuestas para pagar menos impuestos @sanchezcastejon? 😆😆😆😆 pic.twitter.com/gbmVOM98DO — frida (@callobe5) 31 de enero de 2019

Otra de las lecciones que habrá aprendido ya Hernández es que en baloncesto dispones de 24 segundos para realizar tu jugada y que, si vas ganando en el último cuarto resuelves mareando el balón. No va a ser el caso. El PSOE va perdiendo el 'partido' del 26 de mayo, dicen los sondeos. Bueno, perder, perder, lleva 30 años perdiendo.

A Pepu, con ser bueno haciendo equipos, que lo es, muy bueno, da la impresión de que Sánchez no le ha fichado de entrenador; para ser justos, le ha sacado en el último minuto, y después de otros descartes, para que la vieja gloria, si suena la flauta, remonte de veinte.

Y no solo eso. Rizando el rizo, competidor como es, Hernández no quiere la vía fácil del 'dedazo' sin primarias. Se va a batir el 9 de marzo en las urnas -escándalo fiscal mediante- ante 5.000 militantes socialistas muy cabreados con todo y contra alguien como Manuel De la Rocha, anodino para la mayoría pero al que se le está empezando a poner la misma pinta que veía el periodista neoyorquino en Lola Flores: "No canta, no baila, pero no se la pierdan".