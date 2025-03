Pedro Sánchez nos manda a leer

Nuestro amado líder nos ha mandado a leer. Así, tal cual, como quien no quiere la cosa, al más puro estilo de un tuitero cualquiera, de los que te contestan que eres un ignorante y te vayas a leer, en cuanto les replicas algo que no les gusta.

Pero a Sánchez no ha hecho falta replicarle nada. Antes de que nadie pueda criticar sus acciones, nos manda a leer, que somos todos unos ignorantes. Eso sí, lo hace de la forma más sibilina, diciéndonos que hay que hablar de pedagogía, para que entendamos qué es eso del rearme de Europa.

Porque Europa ha pensado que lo de quedarse atrás en todo, menos en ecosostenibilidad y multiculturalidad, igual no es muy buena idea. Así que viendo que países como Rusia, China, Estados Unidos e incluso Corea del Norte presumen de contar con un armamento que da miedo al miedo, Europa ha decidido que también quiere dar miedito. Dice ahora que sobre todo es para dar miedito a Rusia y que se lo piense dos veces antes de continuar machacando a Ucrania. Si el señor Putin ha visto, como yo, los vídeos de los desfiles de los ejércitos nórdicos, debe estar convulsionando, pero de las carcajadas. Mucho miedo, la verdad es que no dan los pobrecillos, aunque, empeño, le ponen.

El caso es que como nuestro Adonis presidencial sabe que aquellos que le aplauden y le votan son los mismos que se dedican a poner en redes sociales mensajes del tipo “lo que se invierte en tanques no va para hospitales”, para no herir la sensibilidad de voto de sus palmeros incondicionales, nos manda a todos a leer, porque necesitamos saber qué es eso del rearme, que somos todos unos ignorantes si pensamos que es comprar armas y ya está.

Ese armamento es en realidad tecnología de doble uso, ya que los drones, si bien se pueden usar para la guerra, también se pueden usar como una ayuda en los incendios forestales

Como ya nos tiene acostumbrados, las palabras se retuercen en la boca de nuestro divino emperador para darle un significado nuevo, incluso a lo más común. Es así como hemos llegado a comprender que mentir es cambiar de opinión, perdonar la deuda es financiación singular, retroceso económico es crecimiento negativo, censura es regeneración democrática y, ahora, el rearme es tecnología de doble uso.

Porque eso es en lo que va a invertir España, como miembro de la Unión Europea, en tecnología de doble uso. Es así como nos explica que, no es solo comprar armamento para dotar a nuestro ejército de los medios necesarios, sino que ese armamento es en realidad tecnología de doble uso, ya que los drones, si bien se pueden usar para la guerra, también se pueden usar como una ayuda en los incendios forestales.

Gracias a Pedro Sánchez, hasta la misma Ursula von der Leyen no pronunció ni una sola vez la palabra “rearme” que tanto ha usado desde que lanzó el programa para remilitarizar la Unión

Y tiene toda la razón. Como siempre. Para que los progres y los socialistas estén contentos, hay que decirles que no vamos a invertir el dinero de todos en comprar armas, sino en adquirir herramientas tecnológicas de doble uso. Es así como con la culata de un fusil de asalto podemos clavar una alcayata en la pared para colgar un cuadro, con lo que le estamos dando un valor para promocionar el arte, o podemos utilizar una granada de pisapapeles, otorgándole una función necesaria de cara a acciones administrativas. Gracias a Pedro Sánchez, hasta la misma Ursula von der Leyen no pronunció ni una sola vez la palabra “rearme” que tanto ha usado desde que lanzó el programa para remilitarizar la Unión.

Nuestro guapérrimo presidente dedicó su comparecencia ante la prensa, tras la cumbre europea centrada en Ucrania y en el incremento de Europa en el gasto de defensa, no a explicar en qué va a consistir ese gasto, en qué se va a invertir y cuánto le va a costar a España y a los españolitos, sino a explicarnos el significado de las palabras. No es defensa, es seguridad. No es rearme, es invertir en tecnología de doble uso, en mejorar nuestras capacidades de ciberseguridad y en dar respuesta a todo lo originado por la emergencia climática.

Y tal y como están las cosas últimamente por nuestras calles, haciendo caso a nuestro amado líder, voy a hacer un salto tecnológico e invertir en herramientas de doble uso, adquiriendo un gas pimienta, que a lo mejor lo puedo utilizar para aderezar ensaladas.