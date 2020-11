¿Dónde está Carmen Calvo?

Confieso que la pregunta tiene trampa; o, mejor dicho, es una provocación: Carmen Calvo está en su despacho del complejo de La Moncloa cumpliendo, silente, la orden de Pedro Sánchez de no generar más incendios en un Gobierno camino de quedar completamente abrasado a poco que Pablo Iglesias perfeccione la técnica de lanzamiento de cóctel molotov sobre la mesa del Consejo de Ministros y luego acudir, raudo, a arrancar el extintor de las manos al ujier de turno.

Cuando no es una toma de postura sobre el Sáhara de lo más inoportuna -España contiene la respiración para que Marruecos no envíe más inmigrantes irregulares en pateras-, es una enmienda presupuestaria de Unidas Podemos "a traición" (sic) sobre la paralización de los desahucios; acciones ambas respondidas con un pellizco de monja típico del que se siente inseguro: amago con exclusión del comité de reparto de los millones europeos pero me retracto en cuestión de horas.

No, el problema no lo tiene el presidente del Gobierno con la vicepresidenta primera y sus declaraciones o salidas de tono, aunque Iglesias y el todopoderoso director de la Presidencia, Iván Redondo, le hayan convencido de lo contrario. Tampoco lo tiene con la vicepresidenta de facto, la ministra de Defensa, Margarita Robles -que lo mismo reconvierte un sargento rastreador de minas en otro de covid-19 que habla de desahucios-, o con Nadia Calviño, llamada allá por 2018 con la vana esperanza de que embridaría las propuestas más extravagantes de Podemos y a quien algunos ya le ven cara de Pedro Solbes poco antes de abandonar el barco de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una secretaria de Estado 'desautoriza' a ministra

Sánchez y su núcleo más afín, a saber, además de Redondo, el ministro José Luis Ábalos y la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra, tienen un problemón de cálculo: calculan que aguantando ahora carros y carretas a Podemos y otros de sus socios sobrevenidos, ERC y Bildu, hasta que den en enero luz verde a los Presupuestos Generales del Estado 2021, luego le esperan al PSOE dos años de plácida legislatura y al PP la travesía del desierto.

Y si, por el camino, hay que desarmar verbalmente a la incómoda Calvo para que no cebe, por ejemplo, la bomba de relojería que se está incubando entre los dos socios a cuenta de la polémica “autodeterminación sexual”, se la desarma; como si hay que tolerar sensu contrario que una secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, salga a desautorizar a la ministra de Defensa simplemente por recordar a los morados las generales de la ley: que “el Gobierno es uno y manda el presidente”... Barra libre para Belarra en una inédita y sorprendente ruptura del escalafón. Todo por el Presupuesto debería figurar en los edificios de La Moncloa, tal que en los cuarteles figura el Todo por la Patria.

Un tigre no es vegetariano, no se alimenta de ‘yogur’ presupuestario, quiere más; quiere política con mayúsculas, sobre todo si se junta con otros de su misma especie, Arnaldo Otegi y Gabriel Rufián

Puede que Sánchez tenga razón, no los barones socialistas críticos con el “arrinconamiento” al que está sometiendo Iglesias al PSOE mientras el resto de los mortales contemplamos el espectáculo con una bolsa de palomitas... pero también puede que se cumpla el viejo aforismo de que ningún tigre es vegetariano, los políticos tampoco. No se alimenta de yogur (presupuestario), quiere más; quiere política con mayúsculas, sobre todo si se junta con otros de su misma especie, Arnaldo Otegi y Gabriel Rufián.

Ellos dos e Iglesias han llegado al Gobierno para convertir España en una "república plurinacional" a poder ser "roja" (sic), no lo ocultan. Y enfrente tienen a un presidente que, calculadora en mano, cuenta los días y los silencios que faltan para que le aprueben el presupuesto en las Cortes y cómo va a repartir en primera persona a las empresas los ansiados 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo.

Después, cree Pedro Sánchez, tendrá la sarten por el mango... pero, creo yo, no ha calculado ni la fatiga de materiales -el odio que hoy supuran los dos hemisferios del Congreso, es más que una imaginaria bisectriz izquierda/derecha- ni la agenda, muy favorable a sus tres socios a la izquierda. Ni Iglesias ni Otegi ni Rufián van a tolerar que Ciudadanos, partido al cual Sánchez se empeña en mimar para mantener un socialismo mínimamente centrado, se apunte ningún tanto. Ni en el ámbito económico ni en ninguno; no han llegado hasta aquí para dejar que en la recta final de la legislatura "el PSOE vuelva a las andadas" (sic).

Sánchez sabe que ningún gobierno puede llegar a las elecciones como el 'Ejército de Pancho Villa'; por más que Margarita Robles se desgañite para que nadie se salga de la fila

Y si Inés Arrimadas no sobreviveelectoralmente -a ver qué ocurre en Cataluña el 14 de febrero-, es cuestión de tiempo que Pablo Casado recupere para el PP ese importante terreno electoral: 2,6 millones de votos (la mayoría de los 1,6 millones que siguió votando naranja el 10 de noviembre más otro millón hoy en la abstención) el PSOE puede pasarlo mal en las próximas generales para revalidar su condición de primera fuerza.

Solo un viraje a la centralidad de Sánchez, que no al centro -eso no existe- le permitirá neutralizar a su rival popular, disputarle dentro de dos o tres años la mayoría silenciosa que decide toda elección. Casado lo sabe; por eso, para engullir a Ciudadanos, se desmarcó a bombo y platillo de Vox recientemente... y Sánchez debería saber que ningún gobierno puede llegar a las urnas como el Ejército de Pancho Villa que es el actual por más que Margarita Robles se desgañite a diario para que nadie de Podemos se salga de la fila.