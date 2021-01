Reconstrucción

Lo leí en 2014. Era siempre de noche y sentada en una butaca junto a la cama de mi madre. Me refiero a Sapiens, el libro de Yuval Noah Harari. Dicen que, en la vida, acabas encontrando el libro o la persona que necesitas. Hace falta darse cuenta, eso también es cierto. En aquellos días tuve ambas cosas en las manos: una en el libro y la otra en la persona. La mayoría de mis “subrayados” se pierden, pero algunas cosas se quedan y no hace falta releerlas. De Sapiens recuerdo la necesidad de compañía de mi madre y su angustia por recibirla. También la explicación de la revolución cognitiva.

Los sapiens presentaban varias habilidades nuevas. Por un lado, podían transmitir mayores cantidades de información acerca del mundo que les rodeaba. Eso permitió la cooperación de un número muy elevado de individuos. Por otro lado, eran capaces de crear y entender la ficción. Eso añadió el adjetivo “flexible” a la cooperación, “el pegamento mítico que une a un gran número de individuos, familias y grupos” en palabras de Yuval Harari.

Mi madre susurraba que tenía miedo y que qué pena que tuviera que pasar por eso y estar allí con ella. Le respondí que yo también tenía miedo y que por eso quería estar allí con ella.

Esta semana he leído sobre técnicas de recuperación para ayudar a víctimas de grandes catástrofes a superarlas. Creo que ando buscando el libro o las personas. Parece que todos seguimos más o menos un patrón. Solo diferimos en la velocidad a la que quemamos etapas y en si logramos quemarlas o nos quedamos atascados en ellas. Tras el impacto llega la fase heroica y la “luna de miel” de la cohesión y la comunidad. Luego empieza el inventario de los daños y nos hundimos en la sima de las Marianas. Poco a poco vamos escalando y recayendo. Se nos hace largo, perdemos la fe en nuestras fuerzas y en los demás. A veces ni siquiera pensamos que necesitamos ayuda, afecto o cariño. Transformamos nuestro miedo en agresividad y nos enfadamos. Necesitamos culpables y algunos hasta ensañarse con ellos. No es lo mismo una catástrofe natural que una provocada por el hombre. Algunas catástrofes no solo destruyen vidas, también destruyen los lugares donde esas vidas pueden ser. Los espacios o la posibilidad de relación. Las referencias.

Las catástrofes nos desorientan. Y tenemos miedo.

Lo mejor para el miedo es agarrar la mano de alguien más asustado que tú. Te vuelves valiente como un sapiens. Como esos locos, sin titulación ninguna para serlo, a los que el sonido de una sirena despertó el reflejo de quitar cascotes de la calle para que las ambulancias y los bomberos pudieran acercarse al edificio que acababa de explotar en la calle Toledo de Madrid. Insensatos. El espíritu sapiens que no se educa ni se entrena. Pasó una décima de segundo y más sapiens estaban allí. Sin hablar porque, gracias a entender la ficción, los sapiens solo necesitan mirar para entender el argumento de la obra. En grandes números y de forma flexible.

Luego llegaron otros sapiens ya con titulación para correr riesgos. Y un poco después, otros más. Estos últimos ponen el punto final a la destrucción. Para que podamos empezar a reconstruir.

Acabar la maratón

El coronavirus es una gran catástrofe. Nos rompe las vidas y corta el fino tejido que nos ata unos a otros. Llevamos meses lidiando con la impotencia y las negligencias. Estamos tan hartos, tristes y enfadados que nos olvidamos de que aún quedan sapiens. En nosotros y entre nosotros.

Tenemos vacunas. En tiempo récord y listas para adaptarse a las mutaciones que el virus experimente en cuestión de semanas. Respiremos hondo, quedan 12 kilómetros para llegar a la meta. Si abandonamos ahora no volveremos a empezar en el kilómetro 30, tendremos que hacer el maratón desde la salida. Sea un sapiens, coopere sumándose en grandes números y hágalo de manera flexible, porque no podemos permitirnos el lujo de prescindir de nadie ante la ingente tarea de reconstrucción que tenemos por delante.