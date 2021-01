El pico de la ola

Por una extraña razón que no acierta a explicarse, lo primero que pensó cuando le dieron la noticia de la muerte de su padre fue aquel instante en que le enseñó a leer y a hacer muestras para mejorar la caligrafía.

-Buenos modales abren puertas principales, y si además tienes buena letra lo tendrás más fácil.

- ¿Por qué?, le preguntaba el niño.

- Porque te entenderán mejor. Y ya verás que en la vida una de las cosas más importantes es que te entiendan bien lo que dices y escribes.

Esa fotografía fija la tenía clavada en la memoria, y hoy, enredado en la burocracia de la muerte, esa morralla que deja el óbito que reclama voracidad, papeles, certificados, horarios, el cura, el ataúd, el tanatorio y las flores; ese instante se ha quedado en su cerebro para no salir.

No sabe si la patria es la infancia, o al revés, pero sí que ahora que el cuerpo de su padre aún conserva algo de calor, esto es lo que quiere recordar tras tantos años de feliz convivencia, el día que su padre le enseñaba a leer y a mejorar su letra.

Quiere creer que lo ha matado la pandemia, eso al menos le han dicho en el hospital, pero sabe que sus 88 años han sido determinantes para superar el ataque del virus. La pandemia, sí, pero, ¿y la incuria, la ignorancia, las mentiras, la mala gestión, las veces que se negó, las que la dieron por superada? Pero, ¿y aquellos días en que ese señor que sale tanto en la tele con cara de despistado decía que esto sería como una gripe y poco más? Todo esto adquiere hoy una categoría superior mientras desea que llegue alguien pronto y haga breves los penosos quehaceres del entierro.

Aquí los muertos bailan, mil arriba mil abajo, como si fueran céntimos de euro. Y puede que lo sean, piensa, para todos estos vendedores de crecepelo que se asoman a los medios

Sea lo que sea, desde hace unas horas su padre ya es parte de la estadística oficial. ¿Cuántos van ya?, se pregunta. Cincuenta, sesenta, setenta mil. Nadie lo sabe con seguridad. Aquí los muertos bailan, mil arriba mil abajo, como si fueran céntimos de euro. Y puede que lo sean, piensa, para todos estos vendedores de crecepelo que nos hablan por la radio y la tele recordando nuestra responsabilidad ciudadana. ¿Y la de ellos? Y la de estos que ahora no saben qué hacer con las vacunas, y la de los concejales, militares, consejeros y alcaldes que se vacunan. Y la del vicepresidente de lo social, que aún no ha pisado una residencia ni una morgue, aunque sea de madrugada.

Y la del ya exministro de Sanidad, que se va el mismo día que la pandemia marca un nuevo récord de contagiados y muertos. Ese señor tan correcto y educado se va del ministerio de Sanidad para atender la llamada de la política y la oportunidad. Mejor ganar unas elecciones que a una pandemia. Se va sin pasar por el Congreso para explicar lo que ha hecho. Su jefe le dice:

-Salvador, tienes un gran reto por delante.

Qué reto, se pregunta nuestro hombre, que cree que no hay otro mayor que el de salvar vidas. ¡Pero cómo son capaces de decir estas cosas!

La realidad y los deseos

Ahora está frente a la máquina del café, a la espera de que le digan qué ha de hacer. La muerte paraliza a los muertos, pero también a a los vivos, y él se siente así. Hay una televisión en la salita en la que un aseado presentador cuenta, con el mismo tono que podría leer los números de la Primitiva, dos noticias. Son las explicaciones de Fernando Simón un lunes más junto a la cariñosa despedida que Pedro Sánchez da a su ministro de Sanidad. No entiende muy bien las razones del destino para que estas informaciones coincidan con el día de la muerte de su padre que, digámoslo ya, le dejan igual. En un momento, sólo unos segundos, no siente nada ante la muerte y nada ante estos vivos que juegan con los números y confunden indecentemente la realidad y los deseos. Él vuelve a recordar con precisión su infancia:

-No te precipites, para tener la letra de un doctor -que el padre muerto tanto admiraba-, hay que haber escrito antes muy bien. Como Picasso, hijo, como el gran pintor español -y subrayaba con su voz español-, que antes de pintar a Las señoritas de Avignon pintó el Arlequín. Y entonces se iba a la librería y le enseñaba los dos cuadros.

-Mira, es el mismo autor; dime, ¿qué piensas?

Y otra vez Simón, con su cara y sus pelos de doctor bacterio, sale en la pantalla estrujando los verbos y los predicados y los adjetivos para decirle que no estamos tan mal. Que no confundamos los números con la evolución, ni los porcentajes con la velocidad de la tercera ola. El día que el padre enfermó, el licenciado coordinador de pandemias proclamó que estábamos en el pico de la tercera ola, y él no tuvo más remedio que recordar una canción que tanto le gustaba y en la que Serrat canta a Benedetti: bienaventurados los que alcanzan la cima porque será cuesta abajo el resto del camino.

En la mesa en la que espera a que le llamen para dar a la muerte la paciencia que requieren sus preparativos finales, hay unos folletos que alguien ha dejado allí. Son modelos, fotografías de coronas y centros de flores. Y le dio por pensar la paradoja de cómo la muerte es capaz de unir el olor de una rosa al laborioso trabajo de la putrefacción y la descomposición.

No entiende esta facundia presidencial que habla de un desafío apasionante, porque el suyo ahora es el de elegir a las cinco personas que le pueden acompañar en el entierro

La televisión sigue ofreciendo las caras de Simón y del exministro Illa continuamente. Y la de Sánchez felicitando a su ministro filósofo por la gestión frente a la pandemia. Se ha ido a la Agencia Española del Medicamento para decir lo que nuestro hombre, con el padre muerto, no puede entender.

-Salvador, entiendo tu decisión… tienes un desafío apasionante en Cataluña.

Y, claro, no entiende esta facundia presidencial que habla de un desafío apasionante, porque el suyo ahora es el de elegir a las cinco personas que le pueden acompañar en el entierro. Cinco y con él seis. Su personal y apasionante desafío es enterrar a su padre y no olvidar.

No olvidar los días en que unos dedillos torpes tomaban el lapicero y la goma y rompían el fino papel cuadriculado en el que su padre había escrito el comienzo de la muestra: el honor es la poesía del deber.Y escribía cincuenta veces esta frase que ya nunca pudo olvidar y tanto bien le hacía ahora.

Una familia normal

No olvidar este escarnio vergonzoso de quienes le dicen que las cosas van mejor mientras un hombre, un hombrecillo en realidad, al que no conoce le da su pésame. Tiene mucho oficio y se le nota. Dispone de la destreza de quien soporta un trabajo que repite una y otra vez…

-Mire, es un momento duro, pero hay que hacer trámites inevitables, yo vengo a ayudarle, sabe usted. Ya sabe uno que no es cómodo, pero tiene que elegir modelo de ataúd; mire este de aquí, que es el más convencional, tiene un precio de 1.077 euros, pero los hay más económicos, depende…

-Lo que sea costumbre, contestó. Lo normal en una familia normal, dijo, mientras intentaba imaginar que era eso: una familia normal en momentos de anormalidad.

Se refugió en los días de su infancia y sintió muy dentro de él la grandeza del que otorga el perdón a los que no lo merecen y tampoco lo piden. Eso, y no otra cosa, fue lo que sintió

Terminó sus llamadas. Cerró los trámites que la muerte impone. Observó a su alrededor gestos, rostros, miradas tan desvaídas como la suya. La televisión sigue sacando a los mismos que repiten lo de hace un cuarto de hora, y se pregunta si eso que sale ahí lo está viendo alguien porque los periódicos, incluso los que ayudan al Gobierno, hablan de un nuevo récord de contagiados y de muertos en el último fin de semana. Su padre entre ellos.

Mientras iba a la sala que el tanatorio le había adjudicado quiso creer que la tele tenía razón, que su padre no estaba muerto y que alguien le estaba tomando el pelo. Que estábamos bajando del pico de la tercera ola y su padre se había salvado. Se refugió en los días de su infancia y sintió muy dentro de él la grandeza del que otorga el perdón a los que no lo merecen y tampoco lo piden. Eso, y no otra cosa, fue lo que sintió. Eso, y la voluntad de no olvidar. Así fue mientras se refugiaba en la infancia y encontraba allí un mundo sin dolor. Y sin rabia.