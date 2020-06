Generación langosta y progresismo psicópata

En los primeros días de junio de este 2020 hemos vivido un giro de los acontecimientos que muy probablemente tendrá más calado de lo que parece a primera vista. Hasta entonces veníamos padeciendo una pésima gestión de la pandemia de la covid-19, produciéndose una percepción general de un enorme caos casi terminal cuando, en Estados Unidos, un policía municipal blanco, mientras hacía su trabajo, mató a un ciudadano negro; de inmediato aparecieron manifestaciones que se extendieron por todo el mundo, saqueos, besapiés, palizas a blancos y rodillas en tierra, destacando además la agresión a estatuas de Churchill y Colón, entre otros; adicionalmente, en España, inmigrantes negros insultaron a la policía y saquearon comercios.

Llegaba así justo 'la cabra' que necesitaban los progresistas y esa especie de cártel mediático que venía blanqueándose, tras decir que todo era como una gripe. Un momento ideal para cambiar eso que llaman 'la narrativa' por un 'volvemos a los 60's, manifestémonos' (amparados por Marlasca), los derechos civiles, hoy 'sociales (paguita for ever, clientelismo)', etc... ¿Y las responsabilidades por los muertos del 8-M que, en una pandemia que se duplicaba cada cuatro días, pudieron reducirse a una fracción? ¿Ande yo caliente y muérase la gente? ¿Es que acaso nos gobiernan psicópatas? ¿Cuál es el origen de este desvarío creciente?

Generación sociópata

Los que trabajamos la Teoría Generacional (mal traducida en Wikipedia) sabemos que, cada más o menos cien años, las naciones sufren una crisis que pone en peligro su propia existencia, crisis que cierra formándose un ciclo generacional; los últimos cincos ciclos de España los exploramos en "Las Eras de Hispania". El caso es que dicha crisis existencial la provoca una generación que no vivió las causas de la crisis anterior (la nuestra: II República-Guerra Civil) y que se forman como adultos en una fase del ciclo de enorme prosperidad (años 60's,) conocida como el "despertar", en que todo parece posible; hablamos de los baby boomers.

A dicha generación le dedicamos un artículo, "¿Generación sociópata?" donde tienen todas las matizaciones que corresponden. Para evitar clichés denigrantes yo he preferido denominarla 'transicionista', ya que siempre andan de loas a la Transición y transicionando, mientras que en los foros económicos la han bautizado como "langosta", dado el saqueo que han hecho de nuestro país. Para no repetir lo dicho en el referido artículo solo citaré algunos miembros destacados:

"Bill Clinton, Hillary Clinton, George Bush hijo, Donald Trump, Tony Blair, Gordon Brown, Sarkozy, Fillon, Hollande, Christine Lagarde, Barroso, Juncker, etc. De España: Felipe González, Aznar, Juan Luis Cebrián, Zapatero, Rajoy, Arturo Más, José Bono, Carod Rovira, Ibarretxe, Françesc Homs, Otegui, Cháves y Griñán o Luis Bárcenas y el equipo de Esperanza Aguirre, Torra, etc." Ahora hemos de añadir a López Obrador, al responsable de la FED, Jerome Powell, al de solventar la pandemia en Estados Unidos, Anthony Falucy (¿Héroe, mentiroso o sociópata?), relacionado con su congénere Bill Gates, a Fernando Simón, el de las camisetas, a Marlaska y a ese peligro económico y nacional que es Mr. Paguita, José Luis Escrivá.

Obviamente, no todos los 'Baby boomers' son sociópatas, de hecho hay una minoría de especial interés, que en situaciones equivalentes anteriores ha dado lo que se denominan 'Gray champions' o campeones grises, por las canas, como Lincoln, Roosevelt o Churchill, y que han estado en contra del orden y pensamiento (zeitgeist) dominante. Ese podría ser el caso de Trump, que ha venido diciendo lo mismo desde hace 40 años y ya ven la que le están montando, con China, claro, echando leña.

Riqueza y poder

Si uno repasa quién está a cargo de los gobiernos, de las empresas y, especialmente, de los grandes medios de comunicación (casi todos arruinados), la casi totalidad son baby boomers; lo que no hay son gray champions, esos están más en medios más modestos, como este, donde hay varios. El caso es que la condición de "langostas" la vemos, aparte de en el páramo que dejan, en la distribución de la riqueza, algo que, obviamente, también afecta la renta. En España no se hace investigación estadística del tema (yo no puedo), pero en EE.UU. sí y el reparto del patrimonio neto (libre de deudas) por generaciones lo tienen en la siguiente gráfica.

De la gráfica anterior destacaría al menos lo siguiente:

La generación "Silent", clave en el despegue tras la guerra, era adversa al endeudamiento y por ambas razones acumula mucho patrimonio neto. Cuando el 'primero' de la Generación X tiene 55 años (2019), éstos disponían del 16,05% del total; a esa edad, los 'langostas', en 2001, tenían el 40%. Las burbujas del 2000 y 2008, creadas en buena parte por la mala reforma financiera de Clinton, a quien más perjudica es a la Generación X (flechas rojas y línea punteada roja); la del 2008 a los 'langosta' casi ni los afecta. La participación de la Generación X se estanca en 2013 y en los Millennial en 2014, con lo que la caída de los "Silent" (defunciones, etc., ahora Covid19) a quien beneficia es a los "langosta", que por cierto, intentan manipular a los Millennial y dirigir sus iras contra la Generación X, a los que además, aquí en España, les retrasan la edad de jubilación (viene segunda ronda), para poder pagar la de ellos, que son las que crean, por mal cálculo, el déficit de la Seguridad Social, aparte que la Generación X ya casi no tiene prejubilaciones. Luego están la economía y los gobiernos súper endeudados que los "langostas" dejarán a las empobrecidas futuras generaciones.

Los "chicos" explosivos

Los Baby boomers llegan al poder con los Clinton y, "ventis secundis", liberan mal la tecnología militar y el sector financiero y promueven una globalización pro China. El resultado ha sido, entre otras cosas, la desindustrialización estadounidense, burbujas, hiperendeudamiento sobre activos improductivos, empobrecimiento de la clase media, el saqueo tecnológico en favor de China y la promoción del Islam y su inmigración a Occidente. Adicionalmente, señalar que no es que la generación 'Silent' sea muy rica, es que cumplió su papel; si los Baby boomers lo hubieran hecho en vez de fabricar pobres, las líneas de los siguientes igual estarían más arriba casi 10 puntos. ¿Se entienden las críticas de los 'Grey champions' y la Generación X? Críticas que luego censuran los gigantes tecnológicos, todos dirigidos por progresistas y que ya nos ponen aquí a sus lacayos en las redes sociales.

La datación generacional para España es algo distinta (elementos de cálculo), destacando hoy el agravante patrimonial de que, per cápita, la situación en España, comparada con la estadounidense, es todavía peor para la Generación X y mejor para 'Langostas' y 'Millennial'; estos últimos son los que se manifiestan, muchos de los cuales, carne de cañón del progresismo, casi parecen zombis desquiciados tras padecer las desastrosas reformas educativas y la programación degenerada del cártel mediático y su ejército de Charos.

Psicopatía progresista

De la misma forma que la "narrativa" es una calificación engañosa para referirse al cuento de una casta de políticos sin oficio ni beneficio que vive del cuento, el 'progresismo' no tiene nada que ver con el Progreso, sino con ir progresivamente al socialismo, donde los votos de la ciudadanía no cuentan y gobierna una aristocracia socialista (Annie Besant dixit) Los comunistas quieren lo mismo pero de golpe. Eso es así y sin esa premisa no se entiende lo que padecemos; el tema lo tratamos en "Fabianos contra repúblicos", así que no me extenderé.

También interesa entender la diferencia entre sociópata y psicópata, porque mientras el primero es impulsivo, el segundo sigue un plan y, en esta dedo-cracia, la generación sociópata ha hecho su casting que, al analizarlo, es difícil no pensar que estos fabricantes de pobres parecen psicópatas, si no vean la breve lista de lo que han hecho en poco tiempo, unos hechos que trataremos siempre bajo el calificativo de 'presuntos':

Lo más destacable ha sido retrasar el confinamiento para la fiesta ideológica del 8-M, que igual ha costado veinte mil muertos pero, qué me dicen del posterior "extraño" aprovisionamiento de mascarillas y demás equipamiento, de los tests de feria, o de la prostitución infantil en Baleares y las cuarenta maletas del Delcygate. Al lado de eso, la cohorte cinco estrellas de la marquesa de Galapagar o que empezaran forzando un enfriamiento económico innecesario, casi que parece peccata minuta. No extraña pues que tengan pesadillas con los patriotas, a los que van a purgar, porque si algo temen comunistas y progresistas es al patriotismo de los españoles.

Así las cosas, mientras no cambie el orden (socialdemócrata) y el pensamiento imperante (el credo progresista) la situación seguirá degenerando. Quién sabe, igual vemos una alianza entre Antifa e ISIS, lo que sería el sueño húmedo del Jocker con coleta, ese que se inventa que todos somos fascistas para justificar sus malas acciones. La única solución a esto es que los votos cuenten (otra pesadilla de los progresistas), que podamos elegir representantes que dependan de nosotros y no del que hace la lista, pero como sstedes prefieren la servidumbre voluntaria y la partitocracia, éste junio, a diferencia de otros años, no podré felicitarles el verano azul. Y los que quedan, porque todavía falta lo peor.