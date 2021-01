Como si no hubiera virus

Que nadie se sorprenda si resulta que Illa consigue que su lista sea la más votada en las “elecciones regionales”, tal y como las definen en la Agence France-Presse. No habrá pesado ni su lenta gestión inicial ni tampoco la inacción final. Las encuestas manejadas por Moncloa le dan como caballo ganador en la Cataluña ingobernable. Los independentistas han llevado a la sociedad a un perfecto estado de agotamiento. La 'operación Illa' pretende aprovechar el vacío. Meterse en ese espacio abandonado a su suerte, el aquí no manda nadie.

Por muchas vueltas que se den al asunto Illa, los votantes no le van a pasar factura a él, sino a los otros. Como el PNV en el País Vasco y el PP en Galicia, el PSC-PSOE pretende ser el paraguas del sistema. No hay que echarse las manos a la cabeza. Es lo que hay después de estos meses de fracaso del independentismo en la gestión de lo común. Quien hizo oídos sordos a los mensajes de alerta de la pandemia, permitiendo las aglomeraciones diversas del fin de semana del 7 y 8 de marzo del pasado año, pasa a tener un papel de Salvador constitucional agraciado por el control de la información en La Moncloa. Lo ha recordado, con acierto, Jorge Vilches, esta misma semana, en Vozpópuli: “Nuestra mente no acepta que el desastre ha sido verdad porque no encuentra imágenes de referencia en traslados de ataúdes, o de pacientes intubados.”

La imposición de octubre contra Madrid, el PP y sobre todo a Ayuso, por orden de un airado presidente del Gobierno tras un revolcón judicial, sintetiza su paso político por el Ministerio

Ni supo dirigir el Ministerio de Sanidad una vez asumidas las competencias, ni tampoco fue capaz de coordinar a las comunidades autónomas. Tanto él como su portavoz, el señor Simón, se han dedicado a los comentarios sobre los avatares de un país fragmentado en 17, cada día más. Illa no va a pagar en las urnas el desgaste. Su decisión intempestiva al imponer a Madrid el estado de alarma -con una incidencia acumulada que ya querrían hoy comunidades como Castilla-La Mancha y la Valenciana, gobernadas ambas por el PSOE- hizo camino al andar. La imposición de octubre contra Madrid, el PP y sobre todo Ayuso, por orden de un airado presidente del Gobierno tras un revolcón judicial, sintetiza su paso político por el Ministerio. Entre la respuesta lenta de las primeras semanas y la inacción ausente de las últimas queda la huella de su mano dura con Madrid.

Illa se presenta a las elecciones titubeando sobre la gravedad de la situación actual con un recurso judicial contra Castilla y León, también del PP, por implementar medidas desesperadas. Guste o no, vamos a asistir a una especie de paréntesis hasta el lunes 15 de febrero. Como si no hubiera virus. Los fallecimientos se van a seguir contando por centenares. Mientras en los hospitales han vuelto a declarar la zona de guerra, prima el objetivo político: desalojo o rendición del independentismo en un pacto a tres con Illa, el Podemos catalán y ERC. Que Cataluña vuelva a la normalidad gracias a Sánchez. Una inversión a largo plazo. Zapatero ganó a los diez millones de votos del PP en 2008 con un millón de papeletas de diferencia depositadas en Cataluña. Ya se sabía que venía la crisis económica y Solbes negó a sabiendas. El quiebro a la realidad duró otros tres años.

No es Illa sino el efecto Moncloa el que se pone en juego. Y para sorpresa de los mas cándidos, Sánchez y su enviado Illa pueden salir más que airosos. Otra cosa será si el modelo vale para el resto de España. El drama de la pandemia ya no tiene remedio hasta que nos lluevan las vacunas. Hay que seguir echando cemento en el poder para que dure mucho más allá de 2023. El corto plazo pide acción. Para más adelante queda la secuela profunda y amplia del paro provocado por los confinamientos y cierres por doquier desde hace un año.

En la UE miran ya con recelo a un país que no se organiza para vacunar a sus ciudadanos 24 horas al día, sino que asiste a las aventuras de rincones y cortados colándose para recibir las primeras dosis

Al sector privado le están haciendo escabeche sin medir las consecuencias. Con la Unión Europea, ya se sabe, como aquí se ha contado, “hasta que nos paren”. La pelea por los fondos europeos, que todavía no han llegado, empieza a ser un espectáculo llamativo. Vamos camino de otro plan E pagado con el dinero de los contribuyentes europeos. En la Unión Europea ya empiezan a mirar con recelo a un país que no se organiza para vacunar a sus ciudadanos 24 horas al día, sino que asiste a las aventuras de rincones y cortados colándose para recibir las primeras dosis. Pillos de toda la vida que ponen cara de no haber roto un plato. Menos mal que por lo menos alguien dimite o en el caso de los consejeros del PP, Murcia y Ceuta, el partido de Casado ha aprendido la lección. Ya no se dejan pudrir los asuntos turbios despreciando el desgaste evidente ante la opinión pública. Se pasa página con la quietud del marianismo.

Entre medias de todo este lío, a Pablo Casado, sin dar voces y sin aspavientos, aseguran los cercanos, no le ha temblado la mano desde el primer instante y eso que alguno se resistía a destituir al impresentable de turno. España termina el primer mes de 2021 sufriendo las consecuencias de un diciembre alegre y confiado. La variante británica se ha sumado al descontrol. La política nos deja estampas de pícaros que se cuelan para ser inmunes pensando que son impunes y un cambio de ministros de Sanidad en medio de un ataque despiadado del virus. No está nada mal para tan poco tiempo. Y lo que nos queda por ver, a la vuelta de la esquina.